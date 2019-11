Anmeldelse: OnePlus 7T

Efter at kun have udgivet én smartphone årligt i de første par, har OnePlus udviklet sig til det punkt, hvor selskabet, ligesom andre smartphoneproducenter, nu lancerer flere telefoner hvert år. OnePlus 7T er, som den fjerde tilføjelse i år, et levende bevis herpå.

Telefonen er en massiv opgradering over OnePlus 7. Den svarer til OnePlus 7 Pro, bare mindre og uden buede skærmsider. De, der ønsker en kompakt 7 Pro, har nu en mulighed, der rammer den gyldne mellemvej, mellem de to eksisterende telefoner, hvilket giver brugerne flere muligheder uanset budget.

Til sammenligning med OnePlus 7, leveres OnePlus 7T med to betydelige opgraderinger: et forbedret display og bedre kamera. Den bevarer den praktiske formfaktor i OnePlus 7 og har et nyt bagdesign, som man øjeblikkeligt lækker mærke til. Hurtigere opladning og forbedret ydeevne, takket være det nyeste Snapdragon 855 Plus-chipset, er yderligere opgraderinger.

Vi har tidligere tildelt 4 ud af 5 stjerner til OnePlus 7 på baggrund af, hvor meget telefonen tilbyder for pengene; men 7T er dyrere, så spørgsmålet er, hvorvidt opgraderingerne berettiger den højere pris? Lad os se på det…

Triplekamera på OnePlus 7T. (Image credit: Future)

OnePlus 7T pris og tilgængelighed

Den vejledende udsalgspris på OnePlus 7T ligger på 4.699,00 kroner. Til den pris får man versionen med 8 GB RAM og 128 GB intern hukommelse. Telefonen kommer derudover i i de to farvevalg; Frosted Silver og Glacier Blue.

OnePlus 7T er blandt andet tilgængelig via OnePlus egen butik og hos de fleste teleselskaber.

Design

En iøjefaldende, mat glasbagside som på OnePlus 7 Pro

Tilgængelige farver: Frosted Silver og Glacier Blue

Nyt kameramodul og en ‘32% mindre’ notch

OnePlus 7T har et design, der på mange måder ligner OnePlus 7. Der er den samme, lettere buede bagside og en dråbeformet notch øverst på skærmen. Men i modsætning til tidligere 'T' opgraderinger, vil du i dette tilfælde ikke have problemer med at se forskel på 7 og 7T - dette er hovedsageligt på grund af den cirkulære kameraø, som OnePlus siger er en lille hyldest til gamle gammeldags kameraer.

Vi er ikke sikre på, om OnePlus har hentet inspiration fra Moto eller Nokia her, men den cirkulære kameraø minder om telefoner fra de mærker.

Det er et spørgsmål om personlig smag, hvorvidt du finder den nye kameraø tiltalende eller ej, men OnePlus har haft for vane at favorisere en minimalistisk tilgang til telefondesign, og dette følger ikke den tradition. Indtil videre er vi tilhængere af den lidt underlige kameraø - selvom vi også lide den simple, lodrette kameraopsætning på 7 Pro.

OnePlus har designet en ny kameraø denne gang. (Image credit: Future)

OnePlus 7T har en mat glasbagside ligesomsom 7 Pro, mens OnePlus 7 har en lysere og glattere struktur. Som vi nævnte, så passer 7T ind i OnePlus' serie af telefoner midt imellem OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro, hvilket hovedsageligt henviser til designet. Dimensionerne på de tre telefoner adskiller sig med en lille margin. 7T måler 160,94 x 74,44 x 8,13 mm og vejer 190 g, hvilket gør den slankere og lettere end OnePlus 7 Pro og lidt højere og tykkere end OnePlus 7.

Den mindre og lettere formfaktor gør den lidt lettere at håndtere end 7 Pro. Den er nem at bruge med en hånd og passer fint i en lomme - selvom vi stadig vil anbefale at få et cover, da dens finish gør 7T lidt glat - og der er masser af glas at smadre her.

OnePlus 7 vs 7T vs 7Pro design (Image credit: Future)

Vi tester en Glacier Blue OnePlus 7T, men vi er nysgerrige efter at se, hvordan Frosted Silver ser ud. Glacier Blue ligner en falmet version af Nebula Blue på 7 Pro, og hvis vi skulle vælge mellem de to, foretrækker vi lidt Nebula. Vi kommer muligvis til at se flere farvevarianter på et senere tidspunkt, som med tidligere generationer af OnePlus-enheder, men indtil videre er der ingen nyheder om yderligere nuancer.

Placering af porte og knapper på 7T er den samme som på 7 Pro. Den fysiske alarmslider og tænd- og sluk-knappen er, hvor vi foretrækker dem, på højre side. Tænd- og sluk-knappen falder naturligt under tommelfingeren, og du kan bruge alarmslideren uden at se på din telefon, ved blot at flytte tommelfingeren op en smule.

Intet jackstik på OnePlus 7T (Image credit: Future)

Lydstyrketasten til venstre sidder under din pegefinger, når du holder telefonen i en naturlig position, mens USB-C-porten, SIM-kort-holderen og højttaleren er i bunden.

To designegenskaber, som 7T ikke arver fra 7 Pro, er det buede display og pop-up-selfie-kamera. I stedet får du en OnePlus 7-lignende fladskærm og en dråbeformet notch, som ifølge OnePlus er omkring 30% mindre end den på OnePlus 7.

Display

6,55 tommer FHD+ AMOLED display

Flydende billede med en opdateringsfrekvens på 90Hz

HDR 10+

Skærmen på OnePlus 7T er en betydelig opgradering over skærmen på OnePlus 7. På papir kan det sammenlignes med skærmen på 7 Pro, selvom størrelse, opløsning og kvalitet afviger lidt.

På OnePlus 7T er der tale om en 6,55 tommer Full HD + AMOLED-skærm med tyndere kanter. Derudover kan den prale af HDR 10+ og en 90Hz opdateringsfrekvens. OnePlus 7 Pro har en større 6,67 tommer QHD +-skærm, mens OnePlus 7 har en mindre 6,41-tommer FHD +-skærm.

Du er muligvis ikke i stand til at skelne mellem en 60Hz- og en 90Hz-skærm, medmindre du er en regelmæssig bruger af sidstnævnte - kort fortalt betyder højere opdateringshastigheder, at billedet på skærmen opdateres hurtigere, hvilket resulterer i glattere overgange på skærmen.

Fordelene ved 90Hz-displayet ses tydeligt, når du navigerer i brugerfladen og spil, mens HDR 10+-kompatibiliteten forbedrer videoindhold i betydelig grad.

Notchen på 7T er blevet 30% mindre. (Image credit: Future)

Der er brugt et nyt E3-materiale på 7T, der siges at reducere skadeligt blåt lys med 42%, uden at gå på kompromis med farverne. Der er også en videoforstærker i skærmindstillingerne, der øger farver og kontrast, når du afspiller en video.

Hvis vi lige ser bort fra den tekniske jargon, så synes vi, at skærmen var imponerende. Den er ikke helt så inddragende og fyldig, som QHD +-skærmen på 7 Pro, men det er fordi du ikke har de buede kanter, der skaber en slags "kantfri" front.

Skærmen er også meget lys til udendørs brug. (Image credit: Future)



Der er dog et par positive ting ved at have en flad skærm - den er mindre reflekterende, og der er mindre chance for utilsigtede skærmtryk. Så længe du ikke tæller hver enkelt pixel, vil denne skærm være mere end tilfredsstillende.

Skærmkalibreringen på OnePlus 7T er meget lig den på OnePlus 7 Pro, selvom farverne på 7 Pro ser lidt køligere ud, hvis du ser de to skærme side om side - himmel ser for eksempel lidt mere blå ud.

Skærmen på 7T er fremragende til at se film og tv-serier, og til at spille spil. Derudover elsker vi, hvordan noget så simpelt, som at rulle længere ned på en hjemmeside, føles flydende med opdateringsfrekvensen på 90Hz. I vores OnePlus 7 Pro-gennemgang sagde vi, at "enhver telefon skulle have dette", og vi har ikke set noget her, der ændrer vores mening. Derudover gør 1000 nits-lysstyrke skærmen smuk, lys og relativt let at læse selv i sollys.

Der er en ny læsetilstand, der giver dig mulighed for at se indhold i farver fremfor kun i sort/hvid - du kan vælge mellem de to, når du tænder for tilstanden. Det er bestemt rart for øjnene, men vi har ikke tilbragt nok tid med telefonen til at fortælle, om det virkeligt viser sig at være nyttigt.

(Image credit: Future)

OnePlus 6T var den første telefon fra den kinesiske producent, der kom med en fingeraftrykssensor i skærmen, og på det tidspunkt syntes vi, at den var en af de hurtigste på markedet.

OnePlus siger, at skærmoplåsning er endnu hurtigere her end den, der findes på OnePlus 7 - de hævder, at oplåsningstiden er blevet skåret fra 0,40 sekunder til 0,21 sekunder, og selvom vi ikke kan garantere nøjagtigheden af dette, er den bestemt hurtig. Vi kan også bekræfte, at oplåsning på OnePlus 7T er endnu hurtigere end på Galaxy Note 10 Plus.