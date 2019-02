Anmeldelse: Nikon D3400

Nikon D3400 er det bedste DSLR-basiskamera, du kan købe i øjeblikket. Det er ikke perfekt, men det som kameraet gør, gør det godt. Med en kombination af et smukt og kompakt hus, et solidt autofokus-system, lang batterilevetid og meget god billedkvalitet, er Nikons D3400 også utroligt let at bruge for førstegangsbrugere.

D3400 er den seneste i rækken af Nikons DSLR-basiskameraer uden dikkedarer. Det betyder, at fokus ligger på størrelsen, lav vægt og et simpelt design, samtidig med at man bibeholder fordelene ved at kunne skifte objektiv.

Modellen er en efterfølger til det brillante D3300, og Nikon har formået at skære en smule af vægten fra huset i denne nye version, men samtidig har man hævet batterilevetiden og forbedret en række funktioner, som gør dette kamera til et endnu bedre bud for begyndere.

Med lanceringen af dette kamera, har Nikon også redesignet det medfølgende objektiv der kan trækkes sammen, og designet er blevet mere strømlinet, så det betyder farvel til fokus- og vibrationsreduktionsknapperne, som vi har været vant til at se.

Men efter så mange modeller, der alle er blevet godt modtaget, og en lang række gode konkurrenter, både DSLR og spejlfrie, har D3400 nok kørende for sig til at kræve opmærksomhed fra begynderne?

Funktioner

Guide mode der er let at bruge

Bluetooth

Ingen touchscreen eller 4K video

Nikon D3400 Specs Sensor: 24.2MP APS-C CMOS Objektiv montering: Nikon F-mount Skærm: 3.0-inch, 921,000 dots Burst shooting: 5fps Autofokus: 11-point AF Video: Full HD 1080p Tilslutning: Bluetooth Batterilevetid: 1200 skud Vægt: 455 g

Nikon D3400 er udstyret med en APS-C sensor, som det er tilfældet med samtlige DSLR-basiskameraer, der med sine 24,2MP har en meget respektabel pixelmængde. Vi kunne i hvert fald ikke drømme om at forvente, at det var højere på dette niveau – og det bliver fremhævet af fraværet af et optisk lavpasfilter, hvilket burde hjælpe med at fange flere detaljer, end det ellers ville være tilfældet.

Det fungerer over et forholdsvist bredt spænd af lysfølsomhedsindstillinger fra ISO100 til ISO25.600, hvilket svarer til ét stop mere, end man fandt forprogrammeret på D3300-forgængeren, der stoppede ved ISO12.800. Endnu engang er det kombineret med Nikons Expeed 4-processor, som blandt andet tillader 5fps serieskud og Full HD-videoptagelse op til imponerende 60p. Nikons velkendte Picture Controls er også til stede, og for dem, der ønsker billeder og video behandlet i en mere udtalt stil, er effekter såsom Super Vivid, Illustration og Toy Camera også tilgængelige med programhjulet.

Kameraets autofokus-system med 11 punkter byder på ét enkelt fokuspunkt af krydstypen, som er placeret midt i det hele, og som fungerer ned til -1EV. Du kan indstille systemet til forløbende autofokus på et motiv, og her kan man bruge Nikons 3D-sporingteknologi i live view og når man optager video. Det er også muligt at benytte manuelt fokus, som man finder igennem menuen, og herefter indstilles fokus med en ring på fronten af det medfølgende objektiv.

Specifikationerne på skærmen og søgeren er, hvad vi forventer på dette niveau, men begge bliver slået af andre konkurrenter. Søgeren er baseret på en pentamirror-opbygning, og viser omkring 95% af billedet, mens LCD-skærmen, der måler 3.0 tommer, har en respektabel opløsning på 921K dots.

Der er ikke blevet plads til wifi i kamerahuset, men det er stadigt muligt at lave trådløs billedoverførsel med SnapBridge. Som vi først så det på D500 , bruges der en lavenergi-bluetoothforbindelse, der altid er tændt, så billederne kan overføres direkte til en smart-enhed, enten når de bliver taget eller senere. Det er ikke muligt at fjernstyre kameraets indstillinger, men det ikke nogen afgørende udeladelse på en model som denne.

For at hjælpe førstegangsbrugeren i gang med kameraet har Nikon igen implementeret "Guide mode"-funktionen

Nikon har endnu engang implementeret deres Guide Mode, som skal hjælpe førstegangsbrugere med bedre at forstå deres kamera. Det betyder et alternativ til den normale hovedmenu, og hjælper brugeren med hurtigt at skyde bestemte typer af billeder. Der er også den velkendte ”?”-knap, som kan hjælpe til at forklare forskellige kamerafunktioner.

Nikon har dog udeladt nogle ting, som vi kendte fra D3300. Væk er mikrofonindgangen på siden af kameraet, hvilket betyder, at du er begrænset til at bruge de indbyggede mono-mikrofoner. Dette er ikke kritisk, når man tænker på, at kameraet er målrettet begyndere. Flashen er blevet svagere, og ledetallet er faldet fra GN 12m ved ISO100 til blot 7m her. Det måske mest vigtige er, at den indbyggede sensor-renseteknologi heller ikke overlevede til denne model. Det betyder, at du skal igennem den noget mere omfattende process, hvor du tager reference-billeder, inden de køres igennem den inkluderede Capture NX D-software, eller selv hæver spejlet, og fysisk renser det med en klud eller luft.

De vigtigste specifikationer – særligt sensoren, autofokus-systemet og videospecifikationerne – er sammenlignelige med kameraets vigtigste konkurrent, Canon EOS Rebel T6 (kendt som EOS 1300D udenfor USA, selvom disse specifikationer og andre er stort set uændrede fra D3300. Nogle ville dog klage over manglen på indbygget wifi og fraværet af en touchskærm.