Anmeldelse: Jabra Speak2 75 - Pro speakerphone til hybridarbejde

Jabra Speak2 75 fungerer rigtig godt som speakerphone til profesionelle online-møder og hybridarbejde. Telefonsamtaler går klar igennem, og indikatoren for mikrofonkvalitet er et godt plus. Den gør sig endda rigtig godt mobil højttaler, hvis du vil forvandle fredagsmødet til en fest.

Jabra Speak2 75 er én af Speak2 speakerphone-serien, der består af Speak2 40, Speak2 55, og hvor Speak2 75 er topmodellen. De tre højttalere er skabt til hybridarbejdere, der ofte holder online-møder, og som ikke nødvendigvis har en fast kontorplads at arbejde fra. Jabra har tradition for at lave høretelefoner, webcams og speakerphone-højttalere til professionelle, og Jabra Speak2 75 vil helt sikkert være interessant for brugere, der holder mange online- eller telefonmøder.

Jabra Speak2 75 viser dig, om lyden går tydeligt igennem. (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Speak2 75 - Anmeldelsen kort

Jabra Speak2 75 er en speakerphone eller mødehøjttaler, der er skabt til brugere, som holder mange online-møder. Den er godt nok tænkt til professionelle brugere, men selv helt almindelige telefonsamtaler får et løft med Jabras speakerphone.

Den er certificeret til et hav af mødeplatforme, så du uden problemer kan bruge den sammen med din foretrukne online-møde app.

Højttaleren har indbygget batteri til cirka 32 timers tale via Bluetooth. Der medfølger en dongle, så du også kan forbinde den trådløst, selv om din laptop eller computer ikke har indbygget Bluetooth. Men den kan også forbindes til en computer med det indbyggede USB-kabel.

Jabra Speak2 75 er udstyret med kabel, der kan fungere både som USB-A og USB-C adapter. (Image credit: Peter Hoffmann)

Den er forholdsvis lille, så den er nemt at have med i tasken, sammen med den bærbare. Højttaleren er udstyret med fire beamforming mikrofoner, der fanger lyden i 360 grader, så flere kan samles om mikrofonen til online-møder. Jabra Speak2 75 her såkaldt dupleks-lyd, som betyder, at kan sende lyd fra samtalen ud i lokalet, samtidig med at den opfanger det der bliver sagt i lokalet. På den måde bliver både dem i lokalet og andre mødedeltagere hørt, selv når de taler i munden på hinanden. Højttaleren er også udstyret med smart teknologi, der fjerner unødvendig støj, som tastatur-klapperi fra samtalen.

Højttaleren er en 65 mm bulderbasse, der fungerer fint til møder, men som samtidig også er en god højttaler, hvis du har lyst til at lytte til musik i løbet af dagen. Vi kan i øvrigt rigtig godt lide, at højttaleren er IP64-certificeret, så den kan tåle støv og vandstænk. Prisen ligger i den høje ende, men så får du også en virkelig god højttaler i et virkelig mobilt format.

Jabra Speak2 75 fungerer fint som mobilhøjttaler - både med Bluetooth og kabel. (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Speak2 75 - Pris og tilgængelighed

Højttaleren er tilgængeligt hos Jabra, og prisen hos Jabra ligger på 2.671 kr (Åbner i nyt vindue)., men du kan finde den til lavere priser rundt omkring hos forhandlerne.

Jabra Speak2 75 - Specifikationer

Jabra Panacast 20 Specifikationer USB: USB-C og USB-A i samme kabel

Mikrofoner: 4 stk.: Mikrofonfrekvensområde: 100 Hz – 14.000 Hz

Tilbehør: Etui og USB-A Bluetooth-adapter

IP64-certificering: Støvafvisende og kan tåle vandstænk

Design

Jabra Speak2 75 er en fiks lille højttaler, der er som skabt til at putte i tasken og tage med ud i verden. Den runde højttaler har touch-knapper, der lyser når den er tændt, så det er let at betjene den. Du kan skrue op og ned for lyden, slukke mikrofonen, se batteriniveauet, aktivere Bluetooth-parring og mobilens stemmeassistent via touch-knapperne. Forbinder du Jabra Speak2 75 til din computer dukker der også en Team-knap op, som blinker, når der er ventende beskeder g chats fra Teams. Vores model er teams certificeret, så den automatisk bliver valgt som Teams-højttaler, når vi åbner et Teams møde.

Design og knapper er holdt meget enkelt, og det er ret intuitivt at bruge Jabra Speak2 75. Vores eneste udfordring er, at tænd/sluk knappen ikke lyser. Det lyder måske ikke som et problem, men det er faktisk stort set umuligt at se knappen, fordi den er markeret med en meget svag lysegrå farve, der nærmest går i et med den sorte baggrund. Så glem alt om at tænde Jabra Speak2 75 i en fart, hvis nogen ringer. Vi måtte flere gange hive den hen til et bedre oplyst sted for at lokalisere knappen. Den næsten usynlige tænd/sluk knap gør det også ret nemt at komme til at tænde højttaleren, selv om du bare vil lægge den ned i tasken. Det er virkelig et irritationsmoment, der virker som et helt unødvendigt benspænd.

Selve højttaleren er dækket af stof, og rammen omkring højttaleren er lavet i aluminium. Det giver et indtryk af en solid og holdbar enhed, der godt kan tåle nogle knubs.

Kablet er ikke superlangt, men fungerer fint til en bærbar. Du kan også bare bruge Bluetooth eller den medfølgende dongle. (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Speak2 75 - i brug

Betjening af Jabra Speak2 75 er lige ud ad landevejen. Tænd på knappen og forbind enten via kabel, dongle eller Bluetooth. Med kablet kan du skifte imellem to adaptere: USB-C og USB-A. Så ud over computeren, kan du altså også forbinde din smartphone eller en tablet via kabel, hvilket er ret genialt. Det fungerer fint og hurtigt. Til telefonsamtaler og møder fungerer Jabra Speak2 75 virkelig godt. Lyden er klar og tydelig, og hvis man lukker øjnene kan man næsten forestille sig, at personen i den anden ende af røret sidder i samme lokale. Samtidig går vi også klart igennem, så vi også bliver modtaget klart og tydeligt.

De resterende knapper gør også det, de skal: Der er en knap til at tage telefonen, en til at lægge på, en Bluetooth knap, en knap til at skrue op og en til at skrue ned for volumen. Der er også en såkaldt Smart button - altså en smart knap. Den kan via Jabras app til mobil eller pc indstilles til at udføre bestemte funktioner. Den kan starte/pause musikafspilning, aktivere stemmeassistenten eller indstilles til at ringe op til et bestemt nummer med ét tryk.

Der er også en knap, som afbryder mikrofonen, hvilket er ret praktisk i online møder. Når man trykker på den, skifter den lysende grønne ring på højttaleren til rødt, så man tydeligt kan se, at mikrofonen er slukket.

Det er også i Jabras app at man kan justere højttaler lyden med Jabras fem bånds EQ, og så er der også en række forudindstillinger at vælge imellem. Det er også her, du finder brugermanual og guider til, hvordan du kan bruge Jabra Speak2 75 til forskellige formål som videokonferencer.

Jabra Speak2 75 er plug-and-play-certificeret til de vigtigste mødeplatforme som Teams, Zoom og Google Meet.

Det pæne filt-etui har en særlig lomme til den lille, medfølende dongle. Når du pakker ud, er lommen tydeligt markeret med et gult indlæg. (Image credit: Peter Hoffmann)

Når højttaleren er i brug, er der et grønt lys hele vejen rundt om kanten. Det indikerer, at de fire indbyggede mikrofoner opfanger lyden fra mødedeltagerne klart og tydeligt. Hvis enkelte deltagere sidder et sted, hvor mikrofonerne ikke kan opfange dem tydeligt, skifter det grønne lys til orange, så folk kan se, at de skal komme tættere på. Det virker, men vi skulle latterligt langt væk fra højttaleren, før det orange lys kom frem. Og så længe det grønne lys indikerede, at modtagelsen var fin, havde vores samtalepartnere ingen problemer med at høre os.

Lyd på højt niveau

Som nævnt er lyden i online-møder med Jabra Speak2 75 virkelig klar og tydelig. Jabra forklarer det med, at højttaleren er udstyret med det de kalder Super wideband lyd. Driveren på 65 mm er i stand til at dække området fra 0-14.000 Hz, hvor normal wideband lyd dækker fra 0-7.500 Hz. Dermed opfanger Jabra Speak2 75 simpelthen et bredere lydspektrum, sammenlignet med mange andre mødehøjttalere. For at kunne bruge super wideband skal både din mødesoftware og -enhed understøtte teknologien.

Højttaleren er samtidig udstyret med såkaldt fuld duplekslyd- Det betyder ganske enkelt, at højttaleren er i stand til at sende lyd begge veje på samme tid. Mødehøjttalere uden duplekslyd kan kun enten sende eller modtage lyd. Men Jabra Speak2 75 kan altså begge dele på samme tid. På den måde undgår man, at der opstår underlige lydpauser, hvis begge ender af samtalen siger noget på samme tid, så det kun er den ene, der bliver hørt.

Begge dele ser ud til at virke, for lyden under online-møder er virkelig tydelig, uanset hvor vi sidder i forhold til højttaleren.

Jabra Speak2 75 er også udstyret med en virkelig smart funktion: Stemmeniveau normalisering. Funktionen betyder, at højttaleren automatisk justerer lydniveauet for alle omkring højttaleren. Så hvis én deltager taler højt, og en anden lavt, så vil højttaleren skrue ned for volumen på den ene og op hos den anden, så modtageren vil høre stemmerne på samme lydniveau. Smart.

Jabra Speak2 75 (Image credit: Jabra)

Skal du købe Jabra Speak2 75?

Køb det, hvis..

Du vil have en virkelig mobil mødehøjttaler

Det flade design og det smarte etui, gør det virkelig nemt at have Jabra Speak2 75 på farten. Den er virkelig god både til hjemmearbejde og til den mobile medarbejder, der skal være klar til online møder overalt.

I sidder flere om mødebordet

Med mikrofoner, der opfanger lyden i 360 grader rundt om højttalere er Jabra Speak2 75 ret perfekt som konference højttaler til online-møder.

Du vil have en mobil mødehøjttaler

Mange mødehøjttalere er ganske enkelt for store at have med rundt på daglig basis. Det gælder ikke Jabra Speak2 75, som nemt passer i tasken, og som har batteri nok til en hel dags arbejde og møder.

Køb det ikke, hvis...

Du vil have en billig mødehøjttaler

Jabra Speak2 75 er mødehøjttaleren med flest funktioner fra Jabra. Derfor er det samtidig også den dyreste, så hvis du skal spare, bør du lede andre steder.

Du sidder i støjende omgivelser

Hvis dine møder foregår i meget støjende omgivelser, vil du være bedre tjent med et headset med støjreducering. Jabra Speak2 75 kan godt sortere noget larm fra, men nok ikke så meget, at du kan side midt i det åbne kontorlandskab og holde møder.