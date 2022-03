Anmeldelse: Insta360 One RS

One RS bringer Insta360s modulopbyggede actionkamera up to date med forbedret billedkvalitet og et overlegent workflow i forhold til forgængeren. Det er lidt en skam, at skærmen er så lille skærm, men til gengæld gør prisen One RS til et godt alternativ til GoPro-rivalerne - hvis du altså leder efter modulær fleksibilitet.

One RS bringer Insta360s modulopbyggede actionkamera up to date med forbedret billedkvalitet og et overlegent workflow i forhold til forgængeren. Det er lidt en skam, at skærmen er så lille skærm, men til gengæld gør prisen One RS til et godt alternativ til GoPro-rivalerne - hvis du altså leder efter modulær fleksibilitet.

Kort opsummering

Insta360 One RS er et modulært actionkamera og opfølgeren til på Insta360 One R, der blev lanceret tilbage i 2020. Denne nye model minder meget den gamle, men der mere eller mindre sket ændringer over hele linjen.

One RS har en ny batteribase plus et nyt kameralinse/sensormodul med en større sensorchip. Der er også et nyt centralt modul med en hurtigere processor, nyere Wi-Fi-teknologi og et nydesignet mikrofonsystem.

Insta360 One RS løser mange af de workflow-besværligheder fra Insta360 One R. Det har en god indbygget billedstabilisering , så det er ikke nødvendigt at efterbehandle dine videoer i mobilappen. Kameraet vises som et diskdrev, når det er tilsluttet en pc eller Mac, så du kan trække optagelser direkte fra kameraet over på din computer.

Billedkvaliteten er også en del bedre end forgængerens. Softwarestabiliseringen forårsager ikke længere underlige billedforvrængninger og i vores test oplevede vi ingen ghosting-effekt under HDR-videooptagelser. Derudover er kvaliteten af detaljerne ude i det fjerne også markant forbedret.

På mange punkter foretrækker vi faktisk videoerne filmet med Insta360 One RS fremfor dem, som er filmet med GoPro Hero 10 Black, selvom GoPro stadig har bedre billedbehandling i nogle henseender. Med 4K-opløsning er Insta360's optagelser temmelig detaljerede, selvom GoPro typisk har bedre billedkvalitet når det gælder de finere detaljer, hvis du kigger på pixels. Det kommer vi mere ind på i afsnittet 'billedkvalitet' længere nede i anmeldelsen.

Insta360 One RS er heldigvis kompatibel med de eksisterende linsemoduler: 1-tomme-sensoren og 360-graders-modulet, som kan købes i en dobbeltpakke sammen med det nye 4K-kameramodul - standardlinsen i One RS.

Skal du købe Insta360 One RS i stedet for GoPro Hero 9 Black eller Hero 10 Black? Kun hvis du vil investere i det modulære koncept. Selvom skærmen har et godt lys, er den temmelig lille, og der er lidt problemer med lilla farvestøj og aliasing. Det kan godt være lidt af en hovedpine, selvom optagelserne efter vores mening generelt er lidt bedre og mere interessante end, hvad GoProbedre spytter ud.

Insta360 One RS: Pris og tilgængelighed

Insta360 One RS blev lanceret i marts 2022, to år efter Insta360 One R. Da kameraet stadig er meget nyt på markedet er det kun tilgængeligt hos ganske få danske forhandlere. Derudover kan det købes på Amazon og direkte fra Insta360’s hjemmeside.

En Standalone-pakke koster 338,99 euro (altså lidt over 2.500 kr.) Pakken inkluderer 4K Boost-linsen, batteri og selve kameraet. Twin Edition koster 599,99 euro og her får du også en 360-graders linse med.

Standalone-pakken koster det samme som den tidligere model Insta360 One R, men dual-modulpakken til One RS er lidt dyrere. Prisen for Insta360 One RS 4K-pakke er billigere end GoPro Hero 10 Black, DJI Action 2 og endda GoPro Hero 9 Black, hvilket gør det temmelig attraktivt.

Du kan købe Insta360 One R hos danske forhandlere som Expert, Proshop, Merlin og mange flere, så vi forventer at den nyeste model også snart dukker op hos flere forhandlere på det danske marked.

Design og display

Vandtæthed ned til 5 meter

Tredelt modulopbygget design

Lille 1,5-tommer skærm

Insta360 One RS’s design ligner meget den tidligere model Insta360 One R. Kameraet er opdelt i tre sektioner.

Basisblokken holder batteriet. Det er kameraets Lego-lignende fundament, hvor sensor/linseblokken og hovedhovedmodulet fastgøres.

Modulære designs er typisk større end standard-kameraer, men Insta360 One RS minder meget størrelsen på GoPro Hero 9 Black og 10 Black. Kameraet er vandtæt ned til 5 meters dybde. De nyere GoPro-kameraer kan klare det dobbelte, men det er stadig imponerende for et modulært design.

Det er dog en god idé at bruge det vandtætte cover, hvis du skal i nærheden af vand. Det er et klassisk actionkamera-hylster, der giver lidt ekstra beskyttelse, da du kan trække de to øverste moduler lidt fra hinanden uden at afbryde forbindelsen til batteribasen. Der er kun én klap på siden, som dækker microSD-åbningen og USB-C-opladnings-/mikrofonadapterstikket.

Insta360 One RS’s hovedmodul, hvor skærmen sidder, har to fatninger på indersiden, som bruges til at fastgøre linsemodulerne til hovedmodulet. Det er muligt at vende modulet, så du kan se forhåndsvisningsskærmen, uanset om du filmer traditionelle videoer eller selfie-videoer.

Det var en meget praktisk funktion i begyndelsen af 2020 kun kort tid efter, at DJI Osmo Action lancerede et actionkamera med to skærme. Men i dag findes der allerede to generationer af Go Pro-kameraer med dobbelt skærm, og den lille skærm på One RS er et af de største minusser.

Insta360 One RS har en kvadratisk 1,5-tommer skærm. Det er en meget lille skærm, og billedformatet betyder, at det kun er noget af skærmen, der bruges til forhåndsvisnings af widescreen-videoer.

Skærmen på Insta360 One RS føles altså mere som et værktøj til at tjekke rammen og vinklen, mens du filmer. Det er selvfølgelig også de vigtigste elementer, men med en mere traditionel og større widescreen-skærm får du en meget bedre fornemmelse af, hvordan videoen kommer til at se ud, mens du filmer.

Dette gør Insta360 One RS lidt mindre praktisk end en GoPro. Som en løsning kan du bruge Insta360-appen på din telefon til forhåndsvisnings. Det er som regel forholdsvis nemt. Der er en lille forsinkelse på grund af den trådløs transmission, men under vores test var Insta360’s forbindelse langt mere stabil end GoPro Hero 9 Black, som vi brugte til sammenligning.

Du mister dog lidt her-og-nu-følelsen ved at bruge mobilen i stedet for kameraet, og når du bruger et actionkamera, vil det i mange tilfælde være umuligt at bruge din mobil samtidig med, at du filmer.

Stabilisering

Indbygget stabilisering er nu normen

Effektiv stabilisering, næsten på linje med GoPro

Efterbehandlet stabilisering tilgængelig ved 4K/30p

Da Insta360 One R blev lanceret, skulle du efterbehandle dine videoer med Insta360-appen til for at få stabilisering. Det betød i bund og grund, at det var din telefon, der gjorde alt arbejdet. Stabilisering i kameraet blev efterfølgende tilføjet i en opdatering, men med One RS er det normen fra dag ét.

Stabilisering i Insta360s kaldes FlowState, og funktionen er standard i de fleste tilstande. Der er en "Post"-tilstand, hvor du kan stabilisere din video i appen på din telefon eller computer i stedet, men af en eller anden årsag gælder det kun for 4K/30p.

FlowState har leveret fantastiske resultater i et par år nu, og det samme gælder for Insta360 One RS. Den kan fint fjerne kraftige rystelser, fodtrin fra en løber og rystelserne fra en cykel på ujævnt terræn.

Billede 1 af 2
Billede 2 af 2

Er det lige så godt som GoPros HyperSmooth? En Hero 9 Black i Boost-tilstand er væsentligt bedre til at modvirke vandrette bevægelser. Men når du kigger lidt nærmere, er det ingen markant forskel. GoPros seneste Hero-kameraer har en linse med en bredere vinkel end Insta360 One RS, mens den mest brugte vidvinkellinse faktisk har et smallere synsfelt end Insta360 One RS.

GoPro har lidt mere ubrugt sensorinformation at arbejde med, når det kommer til at stabilisere bevægelser og rystelser, så det har naturligvis lidt fordele.

Du kan vælge mellem standard og høj stabilisering på Insta360 One RS-kameraet. Sidstnævnte indstilling beskærer ikke billedet yderligere, den bruger bare en mere avanceret algoritme. Insta360 oplyser dog, at det kan reducere reaktionsevnen på billedet under optagelse og forhåndsvisning.

Vi bemærkede dog ikke den store forskel mellem de to indstillinger, når vi filmede vidvinkelvideoer. Vi krydser fingre for, at den høje stabiliseringsindstilling er en forløber for en fremtidig horisontal nivelleringsfunktion, der allerede er tilgængelig i GoPro Hero 10 Black og DJI Action 2.

Funktioner og tilstande

Anstændige slowmotion-funktioner

HDR-optagelser er gode, men kræver mobilapp

Interface, der er hurtig og nem at bruge

Insta360 One RS kan lave stillbilleder, men vi anbefaler ikke, at du køber kameraet til det formål. Processen føles temmelig langsom, og der er en del ventetid mellem hver eksponering, mens kameraet behandler/gemmer filerne. På det punkt minder det meget om så mange andre actionkameraer.

Kameraet kan lave ret gode HDR-billeder, men du skal bruge Insta360-appen til at kompilere dem. Hvis du prøver at finde dem direkte på kameraet, får du bare de separate eksponeringer, der bruges til at lave det endelige billede med.

Du kan også lave andre stillbilleder som bl.a. burst, intervalforsinkelse og nat, som kræver et stativ.

Derudover kan du bruge tilstandene Time-lapse, Timeshift og Slowmotion. Time-lapse bruges typisk til at optage noget, der sker langsomt som fx en solnedgang, hvor kameraet holdes stille. Her kan du vælge, hvor ofte kameraet skal tage et billede. Det kan fx være et billede hvert halve sekund eller et billede hvert andet minut.

Timeshift er mindre omfattende. Du skal bare se det som en normal video, og så vælge dit synsfelt og hastighed i Insta360-appen på din telefon bagefter. På det område, klarer GoPro sig lidt bedre, da kameraet automatisk justerer hastigheden alt efter, hvad der foregår på skærmen. Insta360’s version giver dig dog stadig det grundlæggende, og resultatet er ganske fint.

Slowmotion halter lidt bagefter DJI Action 2 og GoPro Hero 10 Black. Der er ingen slowmotion-funtion på 4K-optagelser. Det eneste, du kan gøre, er at halvere hastigheden af dine videoer ved at ændre 60fps-optagelser til 30fps-videoer. Du kan optage 100fps med en opløsning på 2,7K eller 200/120fps med 1080p. 4K med 120fps er guldstandarden, og det opnår Insta360 One RS desværre ikke.

Kameraet har dog nogle smarte funktioner til de mere seriøse brugere. Der er en flad logaritmisk (log) farvetilstand til standard videooptagelse, og derudover kan du vælge Vivid/Standard farvetilstande. Med Insta360 har du også nem adgang til manuelle indstillinger. Du swiper fra højre mod venstre på skærmen, og herefter kan du vælge farvetilstand, lukkerhastighed, ISO, eksponering og hvidbalance (bemærk: Når du filmer HDR-videoer kan du kun vælge hvidbalance).

Insta360’s interface er knapt så prangende som GoPro, men vi synes, den er nemmere at navigere. Selvom vi endnu ikke har sammenlignet One RS med Hero 10 Black, er der en smule forsinkelse på One RS sammenlignet med forrige generation Hero 9 Black, men den er til gengæld bedre end One R-modellen.

Det nye Insta360-kamera har som noget nyt fået en Quick-menu, hvor du kan gemme foretrukne forudindstillinger. Vi har dog ikke rigtig brugt den, da det er ret hurtigt at ændre indstillinger manuelt. I betragtning af den meget lille skærm, er det lidt af et mirakel, at kameraet er så nemt at betjene.

Insta360 One RS har også digitale linser, hvor du kan vælge mellem fire forudindstillinger i intervallet 20-29 mm. Der er også en gratis zoomskyder, der går helt op til 50 mm, men videoerne optaget med 50 mm er ikke specielt gode.

Billedkvalitet

Fantastisk skarphed med 4K

Lidt flimren og aliasing

Virkelig praktisk HDR-videotilstand

Det er svært at give en overordnet dom for Insta360 One RS’s billedkvalitet, da der findes så mange forskellige linse- og sensorkombinationer. Du kan tilkoble 1-tommers sensormodulet fra One R, det gode gamle 360-graders-modul eller endda det originale standard 4K-kamera.

Under vores test brugte vi mest den nye 4K Boost-linse. Det øger opløsningen fra 12MP i det gamle 4K vidvinkel-modul til 48MP. Det er dog vigtigt at huske, hvilken slags sensor dette er.

Insta360 har ikke oplyst noget om hvilken chip, der helt nøjagtigt er blevet brugt, men det er højst sandsynligt en sensor tilsvarende dem, der bruges i mobiltelefoner, hvor designet er beregnet til 12MP udlæsning med et Quad Bayer-array. Med andre ord, skal du ikke forvente en markant forbedring af detalter i forhold til Insta360 One R eller GoPro Hero 10 Black.

One RS er primært et actionkamera i 4K opløsning. Det kan filme 4K med op til 60 billeder i sekundet. Selvom kameraet har en 6K ultravidvinkel-tilstand, der filmer med 6016 x 2560 pixel-opløsning, lader det til, at den funktion bruger hele sensorens bredde, og der er derfor ikke plads til stabilisering. Det billedformat er også lidt mindre end normen og knapt så nyttigt som 5,7K-tilstandene i de seneste GoPro'er.

Set med vores øjne ser 4K-optagelserne fra Insta360 One RS faktisk skarpere ud, end dem vi filmede med GoPro Hero 9 Black. Det har nok mere at gøre med de forskellige billedbehandlingsformål, end det har at gøre med hardwarens evner.

Insta360's optagelser fremstår mindre udglattede. Når du ser videoerne på en stor skærm, virker de derfor mere detaljerede. En del af grunden til dette skyldes i virkeligheden billeddata, der ligger et sted mellem virkelige detaljer og kamerastøj, især i kompakte strukturer i det fjerne.

Imidlertid har Insta360 One RS nogle problemer, som du ikke finder i GoPro-kameraet. Det omfatter bl.a. aliasing, især når det gælder de lyseste områder som små refleksioner på biler. Der opstår også lidt flimmer i områder med tætte mønstre, som fx tagsten på bygninger og grus. Det oplevede vi ikke i GoPro-videoen.

Hvilket kamera er så bedst? Generelt set er der færre problemer med GoPro-optagelser, og videoerne fra GoPro har ofte en mere behagelig varm farvetone. Til gængæld har 4K-videoer, som er filmet med Insta360 One RS, en mere frisk kvalitet, som du ikke får med Hero 9 Black.

De charmerende resultater skyldes den lidt mere ”løse” billedbehandling. Det er noget, der virkelig kommer til udtryk, når du afspiller videoerne, men hvis du analyserer billederne helt ned på pixelniveau, vinder GoPro stort set hver gang. Dette gælder især objekter, der er langt væk som fx buske eller det flimrende grus, vi nævnte tidligere. Insta360 er mere tilbøjelig til at gengive urealistiske mønstre i forhold til den mere stabile og trofaste GoPro, og når du afspiller din video skaber det desværre lidt flimren.

Der er dog sket nogle væsentlige forbedringer på det område siden One R og det originale 4K-kameramodul. Her var der en tendens til at detaljer skiftevis var synlige og forsvandt, når du fx filmede en løber eller cyklist i bevægelse på en grussti. Det problem er mere eller mindre blevet løst i det nye kamera, hvor du får en mere jævn overgang fra forgrund til baggrund.

Hvis du bruger Insta360 One RS i standard-videotilstanden, er den dynamiske rækkevidde i nogle tilfælde lidt ringere end GoPro Hero 9 Black. Det bemærkede vi dog kun, når vi filmede op mod en lys diset himmel, men bortset fra det fandt vi ikke de helt store forskelle på. Det skyldes sandsynligvis GoPros tone mapping. Insta360 One RS overtager dog føringen, hvis du skifter til den Active HDR-tilstand.

Når det kommer til HDR-video er der sket en stor opgradering fra Insta360 One R, og der er stort set ingen tegn på ghosting-effekter med One RS. Det tyder på, at der bruges Digital Overlap HDR (DOL-HDR), hvor kamerasensoren optager to eksponeringer og kombinerer dem i ét billede. Da vi filmede den samme disede himmel, hvor GoPro tog føring med Auto-optagelse, tager One RS's HDR-tilstand en lille føring med et meget mere levende billede og mindre støj i forgrunden.

Det er dog ikke en god idé at bruge HDR i alle situationer. Funktionen er begrænset til 30 fps med 4K-opløsning, og mange gange ligner HDR-videoerne HDR-billederne fra meget tidligere generationer af telefoner. Mellemtonerne er mindre realistiske, og det går ud over farvegengivelsen. Det skaber også det meget velkendte problem, hvor omridset af objekter af og til fremhæves i lilla toner. Det gør fx, at trægrene ofte får en violet aura, når de filmes med himlen som baggrund.

Som med alle actionkameraer er Insta360 One RS's billedkvalitet temmelig dårlig i svagt lys. Men det er faktisk bedre end den GoPro Hero 9 Black, som vi brugte til sammenligning. Der var betydeligt mindre pletvis støj, selv når vi brugte kameraets maksimale 6400 ISO-indstilling (ved 4K/30p).

Lyd og batterilevetid

Flere lydtilstande, men ingen markant forbedring i lydkvalitet

Har en ekstra mikrofon i forhold til forgængeren

Ca. 75 minutters 4K-videooptagelse (med 4K-linsen)

Insta360 har ændret mikrofonlayoutet for One RS og tilføjet en ekstra mikrofon for at åbne mulighederne for flere lydtilstande. Ud over reducering af vindstøj kan du vælge Stereo eller Directional Enhancement (retningsbestemt forbedring). Disse ændrer en anelse på, hvordan lyden optaget af de to højre/venstre-mikrofoner i hovedmodulet kommer til at lyde i det endelige lydmix.

Det er en god mulighed, og idéen er såmænd god nok, men den egentlige lydkvalitet virker ikke som nogen særlig opgradering fra One R. Den nye mikrofonopsætning giver mindre diskant og ringere klarhed af midtertonerne, og generelt set kan lydkvaliteten af One RS ikke måle sig med GoPro Hero 9 Black eller Hero 10 Black.

Insta360 One RS er også udstyret med et nyt batteri, som er lidt større end batteriet i One R. Det har kapacitet på 1.445mAh i stedet for det gamle 1.190mAh-batteri. Hvis du er Insta360-fan og overvejer at opgradere til den nye model, er der en god nyhed: De ældre batterier passer fint til det nye sæt, dog skal du lige være opmærksom på, at actionkamera-hylstret til det gamle kamera ikke kan bruges, da det nye batteri er lidt højere.

Batteriet kan holde i op til 75 minutters optagelse, når du filmer 4K/60-video. Dette minder om GoPro Hero-serien, men ligger lidt under DJI Action 2.

Ifølge Insta360 kan du bruge dit One RS-kamera som et webcam, men desværre var denne funktion ikke tilgængelig med vores software, som var en pre-relase-version. Når vi tester Insta360’s kameraer føles de ofte lidt som igangværende projekter, men Insta360 One RS var et af de mest stabile kameraer, vi har afprøvet i forbindelse med en lancering. Vi oplevede kun et enkelt crash, hvor kameraet nægtede at starte videooptagelsen, men det blev hurtigt løst med en nulstilling.

Skal jeg købe Insta360 One RS?

Køb det hvis...

Du har brug for modulær fleksibilitet

Med Insta360 One RS får du både et 360-graders og et standard vidvinkel actionkamera i ét, hvor du kun har brug for at medbring hovedmodulet og et batteri. Det er også dejligt at se, at Insta360 bruger det samme adaptersystem som i den forrige model, så fans af den originale One R, der overvejer at opgradere, ikke føler sig snydt.

Du har brug for 4K-video i høj kvalitet

Dette kamera kan producere flotte 4K-videoer med god stabilisering, der i vores øjne virker mere detaljerede end videoer filmet med GoPro Hero 9 Black. One RS har også et bredere synsfelt med vidvinkellinsen sammenlignet med GoPro.

Du er træt af workflow-problemer

Insta360 One RS løser alle de gamle workflow-problemer fra virksomhedens tidligere kamera, da du kan trække videoer direkte fra kameraet i stedet for at skulle eksportere dem ved hjælp af Insta360-appen. Der er kun få funktioner og tilstande, hvor du faktisk har brug for appen, og det er en kæmpe forbedring.

Køb det ikke hvis...

Du godt kan lide at bruge en skærm, mens du filmer

Insta360 One RS har en meget lille skærm, som gør, at man ikke har så meget føling med det man filmer. Selvom Insta360 har gjort et fantastisk godt stykke arbejde med at udvikle en brugervenlig grænseflade, der er nem at navigere i, savner vi gang på gang en større skærm.

Du har brug for meget konsistente resultater

Der er et par tilbagevendende problemer med Insta360 One RS's videoer som fx aliasing, flimmer i områder med tætte mønstre og lilla farvestøj. Selvom vi mange gange foretrækker videoerne fra One RS frem for GoPro-videoerne, kan disse små problemer få resultaterne til at virke mindre konsistente.

Du har brug for virkelig gode slowmotion-videoer

Insta360 One RS tilbyder ikke de bedste slowmotion-videoer. Når du filmer i 4K, er det ikke muligt at opnå 120fps. Det bedste du kan opnå er 100fpk med 2,7K. Hvis du har brug for supergode slowmotion-funktioner skal du i stedet gå efter den noget dyrere DJI Action 2 eller GoPro Hero 10 Black.