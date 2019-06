Anmeldelse: HP Spectre Folio

Da HP afslørede HP Spectre Folio i slutningen af 2018, kom de med nogle modige påstande om hvordan deres to-i-én-laptop ville genopfinde PC’en. Det var et temmelig stort løfte, især fordi vi har set en række innovative designs, som har ændret måden hvorpå vi ser på computere.

Buying Guide: 15 best laptops in the world today

Selvom HP Spectre Folio bestemt er en lækker maskine, med et design som HP beskriver som ”moderne vintage møder teknologi” er det så virkelig en revolution? Under lanceringseventet pralede HP med, at Spectre Folio ”i teorien ikke havde nogen fejl eller mangler,” en anden dristig påstand.

Selvom vi beundrer HPs bravado, når de taler om Spectre Folio, har vi nu fået fået en testenhed ind, så vi selv kan vurdere, om HP Spectre Folio lever op til de rosende ord.

Spec Sheet Her er den konfiguration TechRadar fik til test: CPU: 1.5GHz Intel Core i7-8500Y (dual-core, 4MB cache, op til 4.2GHz)

Grafik: Intel UHD Graphics 615

RAM: 8GB LPDDR3

Skærm: 13.3-inch FHD (1920 x 1080)

Lagerplads: 256GB PCIe SSD

Porte: 3 x USB-C (1 x USB 3.1, 2x Thunderbolt 3), headset jack

Forbindelser: 802.11ac (2.4 & 5GHz); Bluetooth 5, Intel XMM 7560 LTE-Advanced Pro

Kamera: 720p

Vægt: 1.50kg

Mål: 320 x 234 x 15.2mm (B x D x H)

Pris og tilgængelighed

HP nøjedes ikke med dristige påstande omkring HP Spectre Folio, de gav den også en høj pris. Den billigste model koster 13.999 Her får du en Intel Core i5-8200Y blæserfri processor, 8GB DDR3 RAM og 256GB M.2 SSD-harddisk.

Skærmen på 13.4 tommer har en opløsning på 1,920 x 1,080. Det er en WLED touch-skærm, som er dækket af Corning Gorilla Glass. Der findes også en model med en Core i7-8500Y processor og LTE modem, så du kan bruge den hvor som helst.

Grundet sin pris kommer HP Spectre Folio til at konkurrere med maskiner såsom 12-inch MacBook og Asus ZenBook 3 . Den er desuden sammenlignelig med Surface Pro , hvis du også køber keybord-coveret.

Der er med andre ord tale om hård konkurrence, hvilket betyder, at HP skal gøre sig umage, hvis de skal retfærdiggøre den høje pris påSpectre Folio.

Design

Et område hvor HP Spectre Folio kan ”genopfinde” PC’en er i designet. HP Spectre Folio er dækket af ét stykke ægte læder. Det er måske ikke så revolutionerende som mange havde håbet på, men det giver Spectre Folio et unikt look og får den til at adskille sig fra andre dyre laptops.

Ser du, her er nemlig ikke blot tale om et stykke læder, som dækker maskinen – læderet er en del af maskinen. Når den er foldet sammen ligner HP Spectre Folio derfor mere et blad eller en bog, heraf ”Folio”-navnet.

Du kan også bruge HP Spectre Folio som en laptop, i medie-modus eller som en tablet. Læderetuiet glider let ind i de forskellige positioner og understøtter skærmen, afhængig af hvilket indstilling du vælger.

Bag skærmen er en fold i folio-etuiet, som muliggør, at enheden kan skifte til de forskellige tilstande. Træk skærmen frem mod touchpaddet, når di skal se film og video. Dette dækker tastaturet med skærmen, men giver dig stadig adgang til trackpaddet, så du kan kontrollere afspilningen (ligesom du stadig kan benytte touch-skærmen). Træk skærmen længere frem mod enhedens base og den vil hvile oven på tastaturet i ægte tablet-modus.

Når du tilpasser Spectre Folio til disse forskellige indstillinger, føles maskinen robust og solid. Glem alt om skrøbelige 2-i-1-laptops, idet Folio føles som et solidt stykke kram. Det er også her, at du ser hvordan HP har inkorporeret læderet i designet. Hængslet er også stærkt nok til at skærmen kan vinkles, når du er i laptop-modus, uden at hele enhed tipper bagover. Det er et lækkert stykke hardware.

Det brune læder er rart at røre ved og hjælper med at holde enheden fast på glatte overflader som glas, marmor eller granit. Den WLED-bagbelyste skærm er imponerende livagtig og IPS-panelet byder på brede betragtningsvinkler, som er gode, når du indstiller skærmen til de forskellige tilstande. Skærmen er samtidig utrolig tynd, selvom kanterne, især i toppen, som huser et webcam, og bunden, som viser HP-logoet, er ganske brede. Vi er blevet forvendte med smalle kanter på lækre laptops som Dell XPS 13 , så her føles det lidt billigt og gammeldags.

Ulig nogle premium-enheder (her tænker vi eksempelvis på Surface Pro) leveres Spectre Folio med en stylus, hvilket gør prisen lidt mere spiselig. Den er behagleig at bruge og skærmen reagerer prompte, når man skriver eller tegner med den. Her skal vi rose den gode stylus-understøttelse i Windows 10, som gør det rart at bruge Spectre Folio.

Men hvad så med tastaturet? Mange 2-i-1-enheder som både har tablet- og laptop-tilstand går ofte på kompromis, når det kommer til tastaturet, da de ofte er ekstremt tynde, så maskinen ikke føles for tyk og ubehagelig i tablet-tilstand. Den gode nyhed her er, at tastaturet er stort og har god plads imellem tasterne, hvilket gør det behageligt at skrive på og betyder, at du ikke trykker forkert, selvom du skriver hurtigt.

Som det ofte er tilfældet med 2-i-1-enheder er vandringen på tasterne dog ret minimal, hvilket betyder, at du ikke får meget respons, når du skriver på den. Vi foretrækker tastaturer, som har lidt mere vandring og hermed en mere behagelig skriveoplevelse, men det er prisen du betaler for så smal en profil. Pladsen imellem tasterne er desuden bagbelyst, hvilket giver en god effekt, og kan hjælpe, når du skriver under dårlige lysforhold. Desværre er selve tasterne ikke bagbelyste, så med mindre du kan skrive uden at se på tasterne, er den ikke så let at bruge i mørke.

Hvad angår porte, får du her tre USB-C-porte, som også kan bruges til strøm. Det holder profilen smal, men betyder også, hvis du har mange ældre USB-enheder, at du kommer til at mangle porte, ligesom der heller ikke er nogen micro-SD-port. Det er vigtigt at notere sig, at selvom to af disse USB-C-porte er Thunderbolt 3, eler en af dem USB 3.1, hvilket betyder lavere overførselshastighed. En standard USB til USB-C-adapter er inkluderet i æsken, hvilket er rart. USB-C-strømforsyningen har et stofkabel, hvilket igen er med til at give Spectre Folio et eksklusivt udseende.

Med sine mål på 320 x 234 x 15.2mm og 1,5kg, er dette en imponerende kompakt og let laptop, som du kan tage med dig overalt. Når den er lukket, kan du let have den under armen og i tablet-modus kan du let holde den med én hånd.

Kombiner dette med det unikker læderdesign og du har en ægte premium-enhed – og følelse – som vi ikke har oplevet på samme måde før. Den gør sig virkelig bemærket. Det er også værd at bemærke, at den på nuværende tidspunkt kun fås i ægte læder, så har du et problem med dette, bør du vælge en anden maskine.

Altid tilsluttet internettet

En anden funktion vi er glade for at se i HP Spectre Folio er en port til SIM-kort, så du kan benytte mobildata. Herved kan du altid være på nettet via en mobil forbindelse. Ikke alene betyder det, at du kan gå på internettet hvor som helst, det betyder også, at du ikke er afhængig af Wi-Fi-hotspots, som ofte går på kompromis med sikkerheden.

Selvom et stigende antal laptops, tilbyder LTE-forbindelse, er det stadig ikke noget vi ser hver dag, og det er igen noget, som får HP Spectre Folio til at skille sig ud fra flokken. HP hævder desuden, at dette er verdens første gigabit-klasse LTE Intel-baserede laptop, som gider dig hastigheder på højde med (eller bedre) end dem du kan få fra en bredbåndsforbindelse derhjemme.