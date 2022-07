Anmeldelse: Final Cut Pro 10.6

For et par år siden virkede det til, at Final Cut Pro var ved at gå lidt bagud af dansen, men de seneste opdateringer har budt på markante forbedringer og introduceret fantastiske nye funktioner, som vil være til gavn for alle (både begyndere og garvede), der arbejder med videoredigering.

Er Final Cut Pro 10.6 værd at overveje? Meget har ændret sig i Apples Final Cut Pro siden vores anmeldelse af FCP 10.4.8. For det første er det kontroversielle "X" i navnet blevet droppet. Men er de nye funktioner gode nok? Læs videre og se vores anmeldelse af den nye version af videoredigeringsprogrammet.

Vi lavede en anmeldelse af FCP X 10.4.8 for lidt tid siden, og dengang nævnte vi, at FCP på daværende tidspunkt ikke havde modtaget en større opdatering i 31 måneder. Sjovt nok har Apple givet os hele 2 indenfor de sidste 21 måneder nu. Måske burde vi klage lidt oftere?

Disse opdateringer har ikke budt på en større grænsefladeopgradering. FCP forbliver stort set det samme stykke software, som det har været siden begyndelsen - i hvert fald på overfladen.

Hvis du kigger lidt nærmere, vil du opdage, at der langsomt tilføjes flere og flere fantastiske funktioner. Det samme gælder for FCP 10.6.

FCP’s enkle grænseflade skjuler en kraftfuld og stabil videoredigeringspakke (Image credit: Future)

Fejlrettelser

Som forventet er der en række fejl, som er blevet identificeret og rettet. Det er ikke sikkert, at du er en af dem, der har oplevet dem.

Vi har arbejdet med denne videoredigeringssoftware i et stykke tid og kan konstatere, at fejl, der frustrerede os tilbage i 2020, ikke længere dukker op. Vi kan bl.a. huske tilfældige fejl med rendering under eksport. Det oplever vi ikke længere.

Samlet set føles redigering mere robust. Appen går meget sjældent ned. Hvis det sker, kan du for det meste genstarte FCP og starte, hvor du slap takket være softwarens automatiske lagringsfunktion.

Selvom det helt sikkert er en kæmpe forbedring, skal det lige siges, at FCP fyldte 11 år i juni, så det er også ved at være på tide, at tingene føles stabile nok til, at du slet ikke behøver at bekymre dig om den slags.

Apple Silicon

Den største forbedring i 10.5 var understøttelse af Apple Silicon. Det er ikke noget, man umiddelbart bemærker, men det var afgørende for Apples overgang fra Intel-chips.

Siden da kører FCP på begge CPU'er. Selvom Apples Silicon fremskynder visse processer, vil du som sagt ikke opleve den helt store forskel, når du arbejder i programmet.

Bortset fra dette teknologiske vidunder og en række fejlrettelser, som vi nævnte ovenfor, var der ikke så meget andet, der var værd at skrive hjem om. Nu om dage understøtter selv Adobe M1-chips.

At linke et element til sporingsdata er lige så enkelt som at vælge det fra rullemenuen (Image credit: Future)

Cinematic mode

Tingene blev meget mere interessante med 10.6, hvor vi blev introduceret til to nye funktioner.

Den første hedder Cinematic Mode, som er designet til at få mere ud af videoer, som er optaget med en iPhone 13. Denne funktion giver dig mulighed for at optage videoer og indstille fokus, eller endda spore fokus. Det hele gøres i software på din telefon.

Selvom det er ret imponerende, kan du nu få fuld kontrol og faktisk håndtere f-stop manuelt direkte på din Mac, ligesom du kunne med et almindeligt kamera. Her er der dog den fordel, at du kan gøre det hele under redigeringen. Jo lavere tal, jo mere sløret bliver baggrunden - jo større tal, jo skarpere fokus.

Det er selvfølgelig ikke helt perfekt. Det hele afhænger af algoritmer, der bruges til at adskille motivet fra baggrunden. Men under de rette forhold kan du opnå meget imponerende resultater ved at kunne lege med dine optagelser på denne måde.

Objektsporing

Den lidt sjovere nye funktion (i hvert fald efter vores mening) er den nye Object Tracker.

Objektsporing er som sådan ikke noget nyt. Det har eksisteret i et stykke tid nu, og andre ikke-lineære videoredigeringsprogrammer har brugt det før FCP. Der fandtes endda plugins, som du kunne bruge, før det blev en integreret del af programmerne.

Når en sådan funktion er inkluderet som standard i selve softwaren, vil det automatisk tiltrække mange flere brugeres opmærksomhed. I dette tilfælde skuffer Object Tracker-funktionen ikke. Ikke fordi det er specielt omfattende, det mangler helt klart visse funktioner, men det er så nemt at bruge, at det næsten virker for enkelt.

Du finder det nye værktøj i Inspector-sidebjælken. Tilføj en ny tracker, tilpas størrelsen, placer den på den rigtige sted, klik på knappen "Analyser" øverst til venstre i forhåndsvisningsvinduet, og så klarer FCP resten.

Det er lige så nemt at linke et objekt eller tekstfelt til trackeren. Når du ved, hvor værktøjerne og menuerne er placeret, har du stort set lært, hvordan du bruger dem.

Mange af de mere avancerede sporingsfiltre, der allerede eksisterer på markedet, gør et bedre stykke arbejde og er mere smooth. Nogle giver dig endda mulighed for at ændre størrelsen på det sammenkædede objekt, når billedet bevæger sig tættere på eller længere væk fra det sporede objekt. Det kan FCP desværre ikke, medmindre du selv gør det manuelt.

Der vil altid være et marked for mere professionelle værktøjer, men som et medfølgende værktøj er det nemt og sjovt at bruge. Hvad mere kan du forlange?

Det nye objektsporingsværktøj er overraskende nemt at finde og bruge (Image credit: Future)

AI FX

Hvad så med AI-baserede effekter, som er forbundet med denne nye sporingsfunktion? I stedet for at trække en effekt til et klip på tidslinjen, skal du trække det hen over forhåndsvisningssektionen og flytte markøren rundt. På den måde får du mulighed for kun at anvende nævnte effekt på et specifikt område.

Den kunstige intelligens, der er brugt til denne funktion, kan genkende visse objekter på skærmen som fx en bygning. Funktionen er især god til at isolere ansigter. Brug sporingsknappen til at følge opjektet, og så vil effekten flytte med hen ad vejen. Det er overraskende nemt at gøre.

Det er utrolig nemt og hurtigt at anvende en effekt på en bestemt del af et klip (Image credit: Future)

Konklusion

Final Cut Pro er et utrolig effektivt videoredigeringsprogram. Det har været på markedet i et stykke tid nu, og selvom det måske ikke udvikler sig ligeså hurtigt, som vi godt kunne tænke os, er det meget stabilt, og de nyere funktioner gør, at det stadig er en værdig kandidat.

Den største fordel, hvis du sammenligner med de tunge drenge på området som fx Adobe Premiere Pro, er nok prisen. Der er ingen uendelige abonnementsgebyrer eller opgraderingsgebyrer. Du betaler et engangsgebyr, og så får du alle fremtidige opgraderinger (store som små) helt gratis.