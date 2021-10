Anmeldelse: Far Cry 6

Far Cry 6 er det nyeste og muligvis det bedste i Ubisofts mangeårige open-world shooter-serie. Øen Yara er et smukt, farligt sted at udforske, fyldt med hemmeligheder og objekter, der faktisk er værd at jagte denne gang. Det nydes dog stadig bedst i små doser, da Ubisofts tendens til at fylde hver tomme på kortet med sidemål fortsætter.

Anmeldelses information Platform: Xbox Series X Tid spillet: 50 timer

Far Cry serien har været i lidt af et fald i det sidste halve årti. Far Cry Primal og Far Cry New Dawn viste middelmådige spin-offs, mens løftet om Far Cry 5 blev til uinspirerende omgivelser og den mudrede politik i dens historie.

Men nu udkommer Far Cry 6, hvor serien vender tilbage til sine mere eksotiske rødder med den fiktive caribiske ø Yara. Selvom Yara er et fuldstændig smukt sted at udforske, fyldt med charmerende små byer, jungler og bjergrige vidder, er det meget låst af den hensynsløse diktator Antón Castillo - fordi det ville ikke være et Far Cry spil uden et komisk ondt statsoverhoved der skal væltes.

Med vægt på guerillakrig og provisoriske våben føler Far Cry 6s 'good guys' sig bestemt som nogle underdogs her, hvilket giver et spil, der unægteligt er tilfredsstillende at spille sig igennem, mens du arbejder på at nedlægge figurhovederne i Castillos regime én ad gangen.

Far Cry 6 genopfinder dog bestemt ikke hjulet og kan stadig vokse sig meget gentagende under lange sessioner, men det præsenterer seriens gameplay loop på en mere overbevisende måde end nogensinde før.

Far Cry 6 pris og udgivelsesdato

Hvad er det? Den sjette hovedindgang i Ubisofts open-world shooter franchise

Den sjette hovedindgang i Ubisofts open-world shooter franchise Hvornår kan jeg spille det? 7. oktober 2021

7. oktober 2021 Hvordan kan jeg spille det? På PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC og Google Stadia

På PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC og Google Stadia Pris: Fra 349.-

(Image credit: Ubisoft)

Many a true Yaran

Enkel historie med overraskende flotte karakterer

Sekundære antagonister er skuffende one-note

Antón Castillo er den bedste skurk i serien til dato

Far Cry 6 sætter spillere i rollen som Dani Rojas (for ikke at forveksle med Ted Lasso karakteren med samme navn), en indfødt Yaran med drømme om at undslippe Castillos regime til de solrige kyster i Miami, Florida.

Efter at have valgt dit køn til Dani får de chancen for at flygte under spillets intro sektion, men efter forsøget går sydpå, skyller de op på en fjerntliggende strand som de eneste overlevende og føres straks ind i Libertad, som er en lille hær af frihedskæmpere dedikeret til at vælte Castillo.

Det er her, hvor spillet åbner sig, og Dani kan stige ud fra øen Libertad HQ for at tackle hver del af Yara i den rækkefølge, de vil. Hvert område har deres egen gruppe af revolutionære, der kæmper mod de kræfter, der er, og hver gruppe af karakterer er overraskende sympatiske.

Et særligt højdepunkt er El Tigre fra The Legends of ‘67, en excentrisk gammel timer langt ud over hans alder, der stadig klæber fast i håbet om revolution. En anden er den eksplosivbesatte Philly, hvis fremragende præstation tjener karakterens uforudsigelighed glimrende.

(Image credit: Ubisoft)

Karakterer på Castillos hold er desværre lidt mindre overbevisende. Hver af den store mands underfolk, herunder hans nevø José og den canadiske korporatist Sean McKay er tegnefilms onde. Det gør dem let at hade, men deres endimensionelle natur falder langt under den meget mere velrealiserede Antón Castillo.

Og når vi taler om manden selv, er Antón Castillo nok den bedste Far Cry skurk til dato. Antóns kolde og kalkulerende opførsel er en forfriskende afvigelse fra seriens mere excentriske onde skurke som Vaas eller Pagan Min, og bliver gjort til retfærdighed af Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Mandalorian), der låner sit ansigt og stemme til karakteren.

Esposito nød klart at spille rollen, da hans dialog drypper af foragt for alle omkring ham bortset fra sin søn, Diego, der også bliver en af Far Cry 6s mest fascinerende karakterer - der bevæger sig i en tynd grænse mellem at omfavne sin fars ønsker og sympatisere med de revolutionære, der ønsker at afslutte diktatorens regeringstid.

(Image credit: Ubisoft)

Viva Libertad

Kæmpe udvalg af sjove våben

Supremos er vidunderligt kaotiske

Nogle "Resolver" våben er bedre end andre

Det er rimeligt at sige, at Far Cry 6 vender seriens stil positivt. Spillets vægt på guerillakrig opfordrer spillerne til at bruge provisoriske våben (og hvad de end kan finde i det umiddelbare miljø) for at klare Castillos styrker.

Selvom stealth stadig er en levedygtig mulighed, som det har været siden Far Cry 3, er det let at få følelsen af, at Far Cry 6 absolut ikke vil have, at du tager denne tilgang. Ikke fordi det ikke er sjovt at smutte rundt på en militærbase og dræbe vagter en efter en (det er det bestemt), men mere fordi Far Cry 6 præsenterer et stort arsenal af våben, der er ekstremt svære at sige nej til.

Den største tilføjelse til kamp i Far Cry 6 er utvivlsomt Resolver og Supremo våben. Førstnævnte er provisoriske våben, kastet sammen med dagligdags genstande. For eksempel er et Resolver våben en ordentlig sømpistol, der er yderst effektiv mod ubevæbnede mål. En anden ser ud til at være en spillemaskine, der er konverteret til et fyrværkeri, hvor du kan skyde en ad gangen eller en hel stak på ni for helt at decimere køretøjer som tanke og helikoptere.

(Image credit: Ubisoft)

Desværre er disse to eksempler sandsynligvis det bedste, Resolver våbensystemet kan tilbyde. Andre Saints Row-esque våben har meget situationelle anvendelser, men viser mangler i levedygtighed i kamp. Nogle Resolver våben er flammekastere, som vi fandt ud af var underligt svage våben i Far Cry 6, med selv grundlæggende ubevæbnede fjender, der rystede flammerne, som om vi lige havde vinket en lighter i deres ansigter.

De magtfulde Supremos er mere effektfulde. Disse rygsække fungerer i det væsentlige som Danis ultimative evne og genoplades med tiden efter brug eller ved at dræbe flere fjender. Supremos er altid sjove at bruge. Standard Supremo affyrer raketter, der er perfekte til at skaffe sig af med luftfare. Andre genererer helbredende felter, EMP eksplosioner eller en bogstavelig ring af ild, der er fantastisk til mængdekontrol. Supremos er ikke kun en fantastisk tilføjelse til Far Cry, men de kan for alvor hjælpe med at vende bordet i spillets mest hektiske overfald.

Dani kan bære op til tre primære våben i kamp sammen sammen med en sidearm, Supremo og en håndfuld kastbare ting som rørbomber eller knive. Som sådan er Dani ikke sløv, når det kommer til kamp, men de har også adgang til Rides, køretøjer, der kan udstyres med forskellige tårne, modforanstaltninger og defensive muligheder. Åh, og dine våben, Rides og Supremos kan alle tilpasses med forskellige malings job, charms, dashboardelementer og mere, så du kan indlede revolutionen med stil.

(Image credit: Ubisoft)

Der er også Amigos, dyrevenner, der kan låses op, og som vender tilbage fra Far Cry 5. Der er kun en håndfuld af dem at hente, og mens Chorizo pølsehunden og Guapo alligatoren er sjove tilføjelser, er de desværre ikke super nyttige.

Dani bringer også en god mængde forsvar til enhver given kamp. Du kan udstyre gear til hoved, bryst, arme, ben og fødder, som alle giver unikke frynsegoder, der hjælper med at give Dani en fordel i kamp. Nogle redskaber giver dig mulighed for at øge din standardbevægelseshastighed, for eksempel, mens andre vil øge din modstand mod bestemte skadetyper.

Det kan blive lidt kedeligt at ændre udseende til enhver situation, men du vil sandsynligvis finde en konstruktion, der fungerer for dig på tværs af alle møder, når du har samlet nok tøj op. Du kan også ændre udseendet af gear efter din smag, hvis du vil have din guerillakriger til at se så fashionabel ud som muligt, noget der er meget velkomment i spillets tredjepersonsegmenter, når du besøger en lejr - eller med Far Cry 6s fremragende fototilstand.

(Image credit: Ubisoft)

Adventure Island

Yara er det bedste Far Cry kort til dato

Masser at udforske uden at det føles overvældende

Sideopgaver kan stadig vokse sig gentagende

I ægte Far Cry stil er øen Yara simpelthen så smuk. Dens smukke udsigter og rigelige flora forråder Castillo regimets rådne kerne, hvilket gør stedet til en glæde at udforske, uanset hvor du starter din rejse til revolution.

Yara er opdelt i flere sektioner, hver med sin egen vanskelighed bestemt af, hvor højt en rang anbefales, svarende til skalerings vanskeligheden ved Assassin’s Creed Odyssey. Hvert afsnit er fyldt med sekundære mål at søge efter. Disse kommer primært i form af militærbaser og kontrolpunkter, som Dani kan vælte, hvilket vil låse op for et hurtigt rejsepunkt til dette sted samt nogle bonusbelønninger som et nyt våben.

Selvom udslettelse af baser og kontrolpunkter kan vokse ens, giver det en tilfredsstillende følelse af at genvinde Yara fra Castillo lidt efter lidt, og det bedste er, at der ikke er en overvældende mængde af dem. Disse steder, sammen med mindre valgfrie mål som at opfange forsyningsfald, gør kortet mere sikkert, mens Dani læsses med ressourcer til at lave endnu flere våben og værktøjer.

En utilsigtet sjov ting ved især checkpoints er, at når du har fanget dem, har fjendens soldater en fantastisk sjov vane med at dukke op på stedet i flok via biler, lastbiler og kampvogne. Bliv ved et hvilket som helst kontrolpunkt i længere tid, og du er næsten garanteret at være vidne til pile-up af episke proportioner.

Men der er mere ved Yara end bare Castillo og hans styrker. Ø paradiset er uden tvivl en af Ubisofts mest velrealiserede åbne verdener til dato, og det føles virkelig som om der er noget nyt at udforske rundt om alle hjørner.

(Image credit: Ubisoft)

Denne sult efter efterforskning bliver opfyldt af mål som Treasure Hunts. Når de vender tilbage fra Far Cry 5, fungerer de som miniaturepuslespil i den åbne verden, hvoraf mange sender dig ned i nogle overraskende fordybende kaninhuller.

Far Cry 6 er også meget god til at få dig til at udforske uden for den slagne vej. Samlerobjekter i nærheden dukker op på dit minimap, hvilket betyder, at dit næste yndlingsvåben eller tøj bogstaveligt talt kunne være lige rundt om hjørnet.

Vi er vilde med fiske minispil, så vi var glade for at se, at fiskeri er blevet overført til Far Cry 6 samt dyrejagt generelt. Selvom det er strengt valgfrit, kan jagt og fiskeri generere ressourcer, der kan byttes på lejren for mere nyttige materialer, som igen vil hjælpe Dani med at lave endnu mere kraftfuldt udstyr.

Selvom Yara formentlig er en af udviklerens mest stramt designede åbne verdener til dato, er det stadig let at bukke under for et klassisk tilfælde af Ubisoft træthed. Afkrydsning af mål på tværs af det enorme kort kan blive kedeligt under længere afspilningssessioner, hvilket ofte gør spillet til noget af en afkrydsningsfelt simulator.

Far Cry 6 er lidt ligesom fastfood i den forstand. Det er umiddelbart tilfredsstillende, men langvarig eksponering får dig til at føle dig udbrændt. Uanset hvordan du spiller, giver Far Cry 6 bestemt spillerne masser for pengene.

(Image credit: Ubisoft)

Jewel of the Caribbean

Et visuelt fantastisk spil

Fremragende soundtrack og lyddesign

Fantastiske, robuste tilgængelighedsmuligheder

Far Cry 6 er en visuelt fantastisk titel. Som nævnt er Yara et utroligt smukt sted at udforske. Uanset hvor du er på ø paradiset, kan du let forvandle dine umiddelbare omgivelser til et smukt skærmbillede (som du kan gøre bogstaveligt talt via spillets fototilstand).

Som altid er Far Cry 6's partikel effekter fremragende. Eksplosioner giver et slag både visuelt og hørbart, selvom brandeffekter tilsyneladende er blevet nedtonet noget. Mere imponerende er spillets røg effekter, som er nogle af de bedste, vi har set i en AAA titel, især når de udsendes fra tønder med gift, der udsender en fascinerende plum af crimson smoke.

I test på Xbox Series X udførte Far Cry 6 spillet sig næsten fejlfrit ved 4K opløsning og 60 fps. Selvom vi lejlighedsvist bemærkede et problem i ydeevnen og et tidspunkt, hvor spillet stadig frøs i et par sekunder, var sådanne tilfælde sjældne nok til ikke at udgøre et stort problem.

Vi stødte dog på en mærkelig præstationsfejl på Xbox Series X, hvilket indebar, at spillet faldt til cirka 30 bps ved hurtig rejse til en lejr. Problemet fortsatte endda, da man forlod lejren, men genstart af Far Cry 6 var nok til at løse problemet. Vi håber, at dette bizarre problem bliver løst kort efter lanceringen.

(Image credit: Ubisoft)

Lyddesign er lige fantastisk over hele linjen. Våben lyder tilfredsstillende højt og slagkraftigt, og køretøjer som fly og kampvogne kan hørbart identificeres, hvilket giver intensitet til kampe med store indsatser, som serien sjældent har set op til dette punkt.

Far Cry 6 har også et fantastisk soundtrack med et stort udvalg af original musik blandet med et licenseret soundtrack, der afspilles gennem stereoanlæg og bilradioer i hele Yara.

Endelig skal vi nævne det fantastiske udvalg af tilgængelighedsmuligheder, der tilbydes i Far Cry 6. Spillet indeholder ikke kun en af de mest robuste farveblindindstillinger, vi nogensinde har set, men du kan også vælge mellem et udvalg af forudindstillinger på tværs af syn, hørelse, motoriske, kognitive og bevægelses kategorier.

Disse forudindstillinger kan også justeres manuelt af spilleren, så vi skal give Ubisoft enorm ros for at gøre Far Cry 6 så tilgængelig som muligt for spillere fra hele samfundet.

(Image credit: Ubisfot)

El Presidente

Far Cry 6 genopfinder ikke ligefrem hjulet i den langvarige serie. Hvad den dog gør, er at præsentere Far Crys åbne verdens gameplay loop på en måde, der er sjovere og mere tilgængelig end nogensinde før. Sidemål er rigelige, men kvæler ikke kortet eller overvælder spilleren i deres volumen. I stedet får du en rimelig følelse af progression, når du tager territorium tilbage på tværs af Yara.

At kigge på temaer om revolution og guerilla krigsførelse passer perfekt til Far Cry serien, der præsenterer en historie og rollebesætninger, der er mere overbevisende end det nogensinde er set i serien. Dette tjener til at gøre nogle historier til virkelig involverende og overraskende følelsesmæssige til tider.

Spillet kan ofte læne sig lidt for stærkt i seriens fælder, og det er ikke helt fri for Ubisoft gentagelsesniveau. Men når man nyder det i korte sessioner, er Far Cry 6 simpelthen noget af det sjoveste, vi har haft det med en shooter i hele 2021. Hvis du leder efter et førstepersonseventyr, der potentielt kan vare flere måneder for dig, kan du helt sikkert gøre meget, meget værre end Far Cry 6.