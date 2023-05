Anmeldelse: Expand Vision 1 - brugervenligt webcam i høj kvalitet

Expand Vision 1 fra EPOS er et enkelt og brugervenligt kamera, der giver dig høj opløsning, god lyd og mobilitet til en fornuftig pris. Kameraet er plug and play, og fungerer med Microsoft Team, Zoom, Meet og alle andre apps til online-møder.

Expand Vision 1 er et webcam fra EPOS, som ud over webcams til professionelle også er kendt for gaming-tilbehør som høretelefoner og streaming mikrofon (Åbner i nyt vindue). De har et bredt udvalg af webcams, og Expand Vision 1 fungerer både til kontoret og til den mobile medarbejder. Kameraet kan levere video i op til 4K kvalitet og kommer med et etui, så du kan have det med i tasken. Kameraet kommer med en meget simpel software, og kan desuden bruges som plug-and-play-løsning uden at installere en app. Det er certificeret, så det understøtter møde-software som Teams og Zoom, og fungerer fint med andre apps som Meet osv. Expand Vision 1 er pænt og enkelt, og vi kan rigtig godt lide det lille format.

Expand Vision 1 kommer med et etui til nem transport (Image credit: Peter Hoffmann)

Expand Vision 1 - Anmeldelsen kort

Expand Vision 1 er et webkam til brugere, som har brug for god billedkvalitet. Prisen på 1.555 kroner, vil nok mest appellere til professionelle brugere, men selv private brugere der holder mange online-møder eller indholdsskabere, der har brug for at tage kameraet med ud i verden, kan få glæde af Expand Vision 1.

Kameraet, der understøtter 4K, er generelt supernemt at bruge, for det fungerer fint som plug-and-play, så du f.eks. kan tilslutte til Teams, Meet eller Zoom uden at skulle installere ekstra apps. Har du brug for at lave flere indstillinger, kan du justere nogle indstillinger via EPOS Connect-appen. Du kan blandt andet vælge mellem tre zoom-indstillinger, tre lysstyrker og tre temperaturindstillinger.

Du må undvære de mere avancerede løsninger, som du f.eks. finder i Jabra Panacast 20: (Åbner i nyt vindue) Det kommer med kunstig intelligens, der f.eks. kan sørge for at følge dig i billedet. Men Expand Vision 1 imponerer til gengæld med samme byggekvalitet og høj brugervenlighed.

I brug får vi en stabil videoforbindelse, et godt billede og samtidig også god lyd, hvilket bestemt ikke altid er tilfældet med webcams. Kameraet kan tilsluttes med det medfølgende USB-C kabel, og der medfølger et etui, så du er klar til at tage det hele med ud i verden.

Expand Vision 1 - Pris og tilgængelighed

Du finder Expand Vision 1 til 1.555 kr. hos EPOS (Åbner i nyt vindue), men da kameraet har været på markedet i nogle måneder, er der også andre gode tilbud derude, og vi har fundet det ned til 1.350 kr. på nettet.

Expand Vision 1 (Image credit: Peter Hoffmann)

Expand Vision 1 - Specifikationer

Expand Vision 1 Specifikationer Video opløsning: Op til 4k Ultra-HD: 3840 x 2160 med 60 fps

USB: USB-C til USB-C/USB-A

Synsfelt: Vandret: 90°, lodret: 56°, diagonalt: 95°

Zoom: 8x digital zoom

Mikrofoner: 2 stk.: Mikrofonfrekvensområde: 110 Hz – 10.000 Hz

Tilbehør: Ledning og etui til webcam/ledning

Montering: Med clip-on på kanten af computerskærm. Kan også skrues på standard kamera-mount/trefod.

Design

Kamerahuset i aluminium og den firkantede form med let rundede hjørner, ser virkelig flot og stilfuldt ud. Aluminiumshuset samtidig giver en følelse at et ret robust kamera. På hver side af kameraet sidder der en mikrofon. Her er åbningen til mikrofonen integreret i designet på en elegant måde. Oven på kameraet sidder det lille drejehjul, som man bruger til at køre en fysisk lukker hen foran kameraet. Så når man er færdig med at bruge det, kan man altså med lukkeren sikre sig, at ingen kan se med.

I bunden af kameraet sidder der en vippefod, der kan vippes ud, så det er let at få kameraet til at sidde på skærmkanten af en bærbar computer. Der er også et hul med gevind i bunden, som kan bruges til at montere kameraet på en standard trefod eller en anden kamera-holder. På bagsiden sidder USB-C-porten, hvor man tilslutter kameraet.

Det hele fungerer og er nemt at bruge. Vippefoden i bunden er fast nok til at holde kameraet i den ønskede position, så det ikke glider eller ryster undervejs. Den medfølgende ledning er ret kraftig, hvilket gør den lidt bøvlet at pakke væk. Det virker unødvendigt. Ledningen er 1,2 meter lang, og det er rigeligt til at forbinde kameraet med din bærbare computer. Hvis du vil forbinde den med den stationær computer og have kameraet til at sidde på skærmen, kan ledningen dog virke lidt kort. Det kan især knibe, hvis du har en meget stor skærm.

Panacast 20 fylder ikke meget og det samme gælder etuiet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Expand Vision 1 i brug

Kameraet er køreklart på få minutter. Det er ceritficeret til Teams og Zoom, og fungerer også fint til f.eks. Google Meet, så det vil fungere med de fleste platforme til online-møder. Vi brugte det til møder med Google Meet og Microsoft Teams, og her fungerer det virkelig godt. Det er værd at bemærke, at kameraet også fungerer fint med streaming-appen Streamlabs Desktop (Åbner i nyt vindue).

Videoen er ifølge vores mødepartnere klar og tydelig med god billedkvalitet. Lyden var samtidig god, selv om den generelt har lidt for meget bas. Stemmer går dog stadig fint igennem, så generelt set var lyden over middel.

Kameraet leverer op til 4K opløsning og har en meget simpel brugerflade. (Image credit: Peter Hoffmann)

Det medfølgende etui fungerer fint, men den tykke ledning gør det ind imellem unødvendigt bøvlet at pakke ledningen sammen. Ledningen er heller ikke super fleksibel, så vi oplevere ind imellem, at ledningen "skubber" til kameraet, hvis vi ved et uheld kommer til at røre ledningen. Det er ikke et kæmpe problem, men vi havde hellere set en lidt tyndere ledning.

Expand Vision 1 har sin egen "lomme" i etuiet (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Expand Vision 1?

Køb det, hvis..

Du vil have et mobilt webcam

Det medfølgende etui gør det relativt nemt at have Expand Vision 1 med i tasken.

Du har brug for høj billedkvalitet

Expand Vision 1 giver dig op til 4K video, hvis du har brug for virkelig højt billedkvalitet til dine online møder.

Du vil have et brugervenligt kameraet

Kameraet er plug-and-play, så du kan bare tilslutte det, og så finder din møde-app selv ud af, at kameraet er til rådighed. Du kan også justere enkelte indstillinger i EPOS Connect-appen, der er meget simpel at bruge.

Køb det ikke, hvis...

Du bare mangler et billigt webcam

Expand Vision 1 er til brugere, der stiller høje krav til deres billedkvalitet. Men du kan nemt finde billigere webcams derude. Så får du nok ikke 4K opløsning og aluminium-hus, men til gengæld er det billigere.

Du har brug for avancerede funktioner

Du får et simpelt kamera, som leverer video i 4K kvalitet. Men du må undvære avancerede funktioner som automatisk tracking og vilde justeringsmuligheder.