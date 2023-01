Anmeldelse: Creative Sound Blaster X1

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Creative Sound Blaster X1 er skabt for at give bedre lyd til computere. Selv om der er sket betydelige fremskridt i lydkvaliteten på pc- og Mac-computere i de seneste år, har de fleste bærbare computere stadig ikke særlig imponerende lyd, hverken fra de indbyggede højttalere eller hovedtelefonstikkene.

Creative har forsøgt at afhjælpe dette med deres Sound Blaster-serie med en række USB-DAC'er (digital-til-analog-konvertere) med hovedtelefonforstærkere. Det nyeste produkt i serien, X1, er også det mindste af dem alle - en minimal dongle, som du tilslutter via USB-C til din computer eller spilkonsol for at få bedre lyd.

Creative Sound Blaster X1 - Pris og tilgængelighed

Creative Sound Blaster X1 blev lanceret sidste år, og kan bestilles fra Creatives hjemmeside for 69,99 € (ca. 700 kr.). Det er en meget konkurrencedygtig pris i kategorien "USB DAC dongle", men samtidig kan X1 måske ikke helt måle sig med konkurrenterne - på godt og ondt.

Creative Sound Blaster X1 med et minimalistisk design og miniformat. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Creative har produceret en minimalistisk og stilfuld USB DAC i X1. Med sine 9,7 x 17,5 x 67 mm fylder den ikke noget i lommen, og det medfølgende 125 mm USB-C-kabel stjæler heller ikke plads.

Der er et 3,5 mm hovedtelefonstik i toppen og et USB-C-stik i bunden. På forsiden er der en multifunktionsknap (afspilning, pause, mikrofon), lydstyrke op og ned samt en dedikeret knap til Super X-Fi-funktionen (mere om det nedenfor) og en LED-indikator for den.

Når man ser X1, kan man godt tro, at den er rettet mod det mobile marked - endnu en i rækken af populære USB DAC/hovedtelefonforstærkere rettet mod audiofile på farten, for hvem den samlede musikoplevelse ikke kan nøjes med Bluetooth-hovedtelefoner og telefonens indbyggede lydkort. Produkter som THX Onyx, Audioquest Dragonfly og den nye Fiio BTR7 (Åbner i nyt vindue) er alle rettet mod denne målgruppe.

Men Creative henvender sig med X1 til den samme målgruppe som sine andre Sound Blaster-enheder, og her har Creative primært tænkt sig, at du skal bruge X1 sammen med din computer (Mac eller PC) eller en spilkonsol. X1 fungerer angiveligt med PS4, PS5 og Nintendo Switch, men ifølge specifikationerne fungerer den ikke med Xbox, hvilket er sært og en skam.

Det er især på computeren, at de mange gode justeringsmuligheder for Creative Sound Blaster X1 dukker op. (Image credit: Peter Hoffmann)

Indstillinger og funktioner

Du kan bruge X1 som plug-and-play, men for at få fuld adgang til alle dens funktioner skal du hente Creatives app - Sound Blaster Control Panel - som du kan finde nederst på siden i dette link. (Åbner i nyt vindue) Programmet (tilgængelig på pc og Mac) giver dig adgang til en lang række supersmarte funktioner. Du får blandt andet SmartComms-funktionen, hvor får VoiceDetect, som automatisk tænder din mikrofon, når du taler, og slukker den, når du stopper; NoiseClean, som hjælper med at fjerne baggrundsstøj og også renser lyden af folk i den anden ende.

Du får også adgang til Sound mode, hvor du kan tænde/slukke SXFI, tænde og justere surround effekt, tænde og justere Crystalizer (der giver klarere lyd), skure op og ned for bas eller aktivere Smart Volume, der sørger for at skrue ned for pludselige høje lyde et niveau, du vælger. Du får også adgang til Dialog+, der sørger for at gøre dialog mere tydelig, uanset hvad du ser. Der er også adgang til en equalizer, så du selv kan lege med lyden. I softwaren kan du også vælge mellem lydprofiler til f.eks. Gaming, Musik eller Film, og der er endda lydprofiler til en lang række spil, som f.eks. Call of Duty-serien, Cyberpunk, Apex Legends og League of Legends. Men du kan også vælge lyprofiler som MOBA, FPS eller køre simulatorer. Så her har Creative gjort et stort stykke arbejde for at give sine brugere skræddersyet lyd.

Du kan endda bruge CrystalVoice til at vælge forskellige EQ-profiler til din mikrofon eller lave din stemme om til alt fra en ork til en ældre person eller en robot. Der er kort sagt virkelig mange muligheder for at justere indstillinger, når du har hentet appen.

Bruger du X1 med telefonen, skal du hente SXFI-appen for at få funktioner som f.eks. headmapping, hvor du skal fotografere dit ansigt forfra og dine ører fra siden, så appen kan justere lyden efter din hovedform. Det er ret bøvlet, og her vil vi anbefale, at du får en ven til at hjælpe dig. Generelt set får du dog ikke nær så meget ud af X1 med mobilen sammenlignet med mulighederne på en computer. I mobil-appen får du fem EQ presets og mulighed for selv at justere lyden, men så heller ikke mere. Det virker lidt kedeligt sammenlignet med mulighederne på en computer.

X1 drives af den tilsluttede enhed og understøtter hovedtelefoner med en impedans på 16-600 Ω med en opløsning på op til 24-bit/96 kHz. Hvis du tilslutter et headset med mikrofon til X1, kan den også optage i denne opløsning.

Creative Sound Blaster X1 (Image credit: Peter Hoffmann)

Lyden

Sammenlignet med lyden direkte fra computerens hovedtelefonstik er lydkvaliteten med X1 meget bedre, musikken føles mindre flad og mere detaljeret. Mere livlig.

Som nævnt kan X1 håndtere op til 24-bit sampling ved 96 KHz, hvilket på ingen måde er usædvanligt, men snarere er forventningen til bærbare DAC'er. Når det er sagt, kan mange af de dyrere alternativer på markedet ikke levere en højere opløsning. Og 24-bit/96kHz rækker langt (nogle vil sige, at det menneskelige øre ikke engang vil kunne registrere nogen forskel i forhold til enten bedre eller dårligere opløsning, men den diskussion vil vi ikke komme ind på her).

Desuden er outputet overraskende stærkt, hvilket betyder, at du kan bruge X1 med de fleste hovedtelefoner uden problemer. Det overordnede lydbillede på X1 er lidt til den varme side, men giver en god mørk baggrund uden nævneværdig støj. Hvis du bruger meget følsomme in-ear-hovedtelefoner, kan du høre et svagt susen i baggrunden, og der er ingen indstilling her til at håndtere det, som der f.eks. er med iFi Audio Go Bar.

Creative Sound Blaster X1 fylder ikke meget (Image credit: Peter Hoffmann)

Én funktion, du ikke inder hos andre DAC'er er Creatives helt egen Super X-Fi lydprofil. Den har sin egen knap på X1, og når du trykker på den, får du en ret markant ændring i lydprofilen. Men hvad er SXFI? I bund og grund er det digital signalbehandling (DSP), der er designet til at efterligne lyden fra et surround sound-system i en hjemmebiograf i et par hovedtelefoner. Behandlingen af lyden foregår direkte i X1.

SXFI gør lyden lidt mindre detaljeret, mens en smule genklang gør lydbilledet meget bredere. Alle lyde lyder længere væk, og stereo-effekten forsvinder lidt.

SXFI får i mine ører musik til at lyde en smule dåseagtig med for meget ekko, så det er ikke her, teknologien er bedst. Det fungerer til gengæld ret godt med spil, og det er klart (ikke mindst med Creatives baggrund), at man har fokuseret specifikt på dette segment snarere end på musikelskeren. Da vi prøvede X1 med Halo Infinite, var vi faktisk virkelig imponerede over effekten. SXFI fungerer også rigtig godt med spil på Switch, og her ser vi en rigtig god anvendelse af X1 - en minimal dongle til din bærbare konsol, der ikke vejer meget (15 for at være præcis), men forbedrer lyden betydeligt.

Til film og musik fungerer SXFI efter min mening ikke så godt. Men det gør ikke noget, for slår du SXFI-funktionen fra, har X1 masser af andre funktioner, der kan give dig fantastisk god lyd både til musik, video eller film.

Creative Sound Blaster X1 (Image credit: Peter Hoffmann)

Konklusion

Creative Sound Blaster X1 er en forholdsvis billig og virkelig god DAC/hovedtelefonforstærker.

Selv om der er en app til mobilen, så får du helt klart mest ud af X1, når du bruger den med en computer og henter den tilhørende app. Så får du til gengæld også virkelig mange gode funktioner med. Der er mange funktioner, som også kan bruges til online-møder, så både private og professionelle kan virkelig få gavn af X1. Den lille størrelse gør den nem at have med ud i verden, så til prisen er den et godt køb.

Skal du købe Creative Sound Blaster X1?

Køb den, hvis...

Du vil have bedre lyd til film, musik og spil

Creative Sound Blaster X1 giver dig bedre lyd, og uanset om du er til SXFI-funktionen eller ej, kan du hæve lydkvaliteten X1, der er en god DAC og en kraftig hovedtelefonforstærker.

Du vil have en billig og utra-mobil DAC

Creative Sound Blaster X1 er billig og giver dig væsentlig opgradering af lyden på computeren. Den fylder ingenting og kan nemt komme med i lommen.

Køb den ikke, hvis...

Du ser dig selv om en audiofil

Hvis du vil have lyd i den højeste opløsning og et balanceret output, må du se dig om efter noget andet, for her har Creative Sound Blaster X1 sine begrænsninger.