Anmeldelse: Chord Mojo 2

Lidt stor og tung for en mobil enhed at være

Et minuts anmeldelse

Det kan ikke være nemt at udskifte et produkt, der er ikonisk - og det er måske derfor, det har taget Chord Electronics syv år at erstatte den originale Mojo DAC/hovedtelefonforstærker. Og selvom det har taget en evighed, har processen været en evolution snarere end revolution - og den har været ekstremt vellykket.

Ja, der er problemer. Mojo 2 har i store træk samme størrelse og vægt som det produkt, den erstatter - hvilket betyder, at det måske ikke er dit førstevalg for en bærbar DAC til at bruge, når du er på farten. Det er den lidt for omfangsrig til - og den har ingen trådløs forbindelse. Dens kontrol interface er ærligt talt et mesterværk af forvirring og usikkerhed.

Det er dog rimeligt at sige, at disse problemer let bliver glemt - alt hvad du skal gøre er at tilslutte en digital kilde til den ene ende af Mojo 2 og nogle kablede hovedtelefoner i den anden.

Chord Mojo 2 er en genialt gennemført enhed, der er i stand til at levere al musikalitet, alle detaljer, al raffinement og al den spænding gemt i, hvad der tidligere lød som ret ensformige digitale lydfiler. Rent præstationsmæssigt udgør Chord Mojo 2 nærmest et kup.

Chord Mojo 2 pris og udgivelsesdato

Blev udgivet den 31. januar 2022

Prisen er 3.990.-

Chord Mojo 2 er til salg nu for 3.990.- Det er ikke et enormt beløb dyrere end prisen for den originale Mojo, da den blev lanceret tilbage i 2015. Men - og Chord har egentlig kun sig selv at bebrejde her - markedet for mobil / desktop DAC / hovedtelefonforstærkere som denne er vokset i alle retninger siden da.

Så Mojo 2 finder sig selv være oppe imod nogle meget velansete alternativer fra f.eks. Cambridge Audio, iFi, AudioQuest, Schiit og mange flere. Det er, hvad du får for at omdefinere en produktkategori på egen hånd...

Design

Ser ud og føles af høj kvalitet og godt lavet

Tilpasningsdygtig og fleksibel i forhold til specifikation

Ekstraordinært indviklet interface

Fra dens massive effektforstærkere til dens relativt små DAC'er er der et Chord Electronics 'look', der er tydeligt fra den anden side af rummet.

Husk på, at selv om Mojo 2 kun er 23 x 83 x 62 mm og 185 g, er det stadig let at vide, om det gør den så anvendelig bærbar, som virksomheden ser ud til at tro. 'Mobile Joy' kan være afledningen af dens modelnavn, men overvej dette: Mojo 2 har brug for en fast ledning til din smartphone, og den skal bruges med kablede hovedtelefoner. Så du skal lægge din smartphone, din Mojo 2 og alle relaterede ledninger i én lomme - hvilket betyder, at den lomme hellere må være stor.

Ligesom originalen giver Mojo 2 mere mening som en stor opgradering til dit desktop-lydsystem. Den har en anstændig fleksibilitet, hvad input angår - de digitale optiske, 3,5 mm coaxial og microUSB-indgange fra den originale Mojo er nu forstærket af en USB-C-indgang. Selvom det ser ud, som om det var limet på som en eftertanke, er dette naturligvis et meget velkomment tiltag - mest fordi microUSB holdt op med at være populært for omkring fem år siden. Mojo 2 bruger dog stadig microUSB til at oplade sit batteri - så sørg for at passe på det lille USB-A / microUSB-kabel, der følger med, for du har næsten helt sikkert pakket alle dine microUSB-kabler væk for noget tid siden.

I den anden ende af den anodiserede aluminiumskasse er der et par 3,5 mm hovedtelefonudgange. De kan begge bruges på samme tid, hvilket er et flot, borderline-romantisk præg. Og på toppen af chassiset er fire af de ‘control spheres’ som Chord elsker til sit udstyr. Disse dækker over 'tænd/sluk', 'menu', 'plus' og 'minus'.

Den samme udviklingsproces, snarere end revolution, er blevet videreført inde i Mojo 2. Dens batteristyring er forbedret, så den nu oplader hurtigere, uden at afgive ret meget varme, og batterikapaciteten er steget med næsten 10 procent. Du bør være i stand til at bruge Chord i otte timer, før den skal genoplades - og den kan bruges, mens den er tilsluttet strøm, uden at ydeevnen forværres.

Chord har også inkorporeret noget voldsomt kompliceret digital signalbehandling, som de hævder tillader betydelig tonejustering i hele frekvensområdet - igen uden at påvirke lydydelsen. Det er også kompatibelt med virksomhedens 'Poly'-streaming module, som tilføjer et helt nyt aspekt af ydeevne - naturligvis mod en ekstra omkostning og ved yderligere skade på produktets 'bærbarhed'.

Som en selvstændig hovedtelefonforstærker og DAC er Mojo 2 dog unægteligt grundigt specificeret. Den kan klare digital lydstandard, fra den slemmeste Spotify free-tier fil til full-on DSD, den kan køre stort set alle par hovedtelefoner, du har lyst til at prøve, og den vil prioritere indgående signaler, selv når alle fire af dens digitale indgange er optaget.

Disse ‘control spheres' er polycarbonat og er alle i stand til at lyse i en bred vifte af farver. 'Tænd/sluk'-kontrollen vil for eksempel lyse i en af 11 forskellige farver, afhængigt af samplingsfrekvensen for filen Mojo 2 har at gøre med. Men det er bare her, spændingen begynder...

Menuen går gennem fire forskellige 'tone control' indstillinger, samt valget af 'høj' eller 'lav' som lydstyrkeområde. For at forstå præcis, hvad du har bedt om (eller i det mindste får), skal du huske betydningen af otte forskellige farver. Og så nyder 'plus' og 'minus' kuglerne i alt 19 forskellige farvekombinationer for at fortælle dig, hvad der sker med den funktion, du har bedt om.

Lyd performance

Hurtig, informativ og engagerende lyd

Smukt jævn, overbevisende tonalitet

Organiseret og detaljeret uden at være alt for analytisk



På dette tidspunkt dropper vi al vores brokken om dens interface og holder op med at spekulere om, hvorvidt Mojo 2 er en autentisk 'mobil' enhed. Det er her, vi fortæller i de mest ligefremme vendinger om, hvilken rigtig god DAC/hovedtelefonforstærker dette er.

Tilsluttet til en Apple MacBook Pro via USB-C i den ene ende og til et par Sennheiser IE900 in-ear i den anden, forvandler Chord den bærbare computers lyd uden hjælp, til en helt anderledes og fantastisk lyd. Forvandlingen i din lytteoplevelse er dyb, og det er nok til at holde dig ved dit skrivebord længe efter, at arbejdsdagen er slut.

Dette er en DAC/hovedtelefon, der har enorme analyseevner - ingen transient er for lille eller for flygtig til at undslippe dens opmærksomhed, ingen detaljer er for fine til at undgå den. Men det er ikke tørt eller meningsløst omhyggeligt - i stedet er det en aldeles musikalsk, gennemgribende og uendeligt underholdende lytning.

Den tillader hele frekvensområdet at dele en fælles (og overbevisende) tonalitet, den organiserer et lydbillede så eksplicit, at lytteren måske næsten er i stand til at skitsere det, og det giver den slags instinktivt trofaste udtryk til rytmer og tempoer, der kunne skabe et dansegulv.

Bassen er modig, straight-edged og fyldt med detaljer både brede og fine. Mellemtonen er eksplicit i sin kommunikationsevne. Toppen af frekvensområdet har bid og glans, men er styret godt nok til at undgå enhver hårdhed - selv ved volumen. Integration af disse elementer er så glat som en sten på stranden. Og der er den slags dynamiske styrke, der lægger enorm afstand mellem 'hvisken' og 'skrig'.

At komme til de nye 'tone'-kontroller kan være en frygtelig indviklet proces, men der er en mild belønning i at holde ud. Mojo 2 vil afsløre den grundlæggende lyd af dine hovedtelefoner, og hvis det viser sig ikke at være helt perfekt til dine formål, er justeringer tilgængelige. Det er svært at vide, hvordan de kunne være mindre tilgængelige, vel at mærke.

Helt ærligt ville vi have været overrasket, hvis Mojo 2 havde vist sig at være et dårligt produkt. Men selvom Chord har haft syv år til at bøvle med den måde, som den originale (og stadig fremragende) Mojo optrådte på, er de fremskridt, som Mojo 2 demonstrerer - især når det drejer sig om ting som lydoptagelser og kontrol med angreb og forfald - ganske opsigtsvækkende. Vi har sat en foreløbig note i vores 2029-kalender, klar til Mojo 3.

Skal jeg købe Chord Mojo 2?

Køb den hvis...

Du vil maksimere din desktop-lydoplevelse

Forskellen Mojo 2 kan gøre for lyden af din bærbare computer skal høres for at blive troet.

Du tror på, at 'sharing is caring'

Chord kan tilsluttes to par hovedtelefoner på én gang.

Du nyder et retro touch

Chord er fast besluttet på at fortsætte med med microUSB-forbindelse.

Køb den ikke hvis...

Du er farveblind

Mojo 2 er afhængig af differentiering af nogle meget ens farver.

Du vil primært have den til mobilbrug

Den er lille og let - men den er ikke så lille og let.