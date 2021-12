Anmeldelse: Battlefield 2042

Hvis du er træt af den aggressivt konkurrenceprægede karakter af first-person shooters som Call of Duty, så kan Battlefield 2042 være noget for dig. Battlefield 2042 formår at skabe masser af sjov i sine episke kampe, der appellerer til både nykommere i serien og veteraner. Det faktum, at du betaler fuld pris for en multiplayer-titel, er en svær pille at sluge, især da det i øjeblikket føles som et solidt fundament at bygge på snarere end en fuldgyldig oplevelse. Da EA DICE tager en live-servicetilgang til Battlefield 2042, og spillet skal udvikle sig over tid, vil vi sige, at det måske er værd at vente med at hente det, medmindre du er en ivrig Battlefield fan.

Gennemgang oplysninger Spilletid: Omtrent 12 timer over tre-dages gennemgangsbegivenhed

Platform: PC

OPDATERING: Battlefield 2042's online multiplayer ser ud til at være fyldt med problemer, hvilket får spillere til at bombe med anmeldelser af spillet på Steam, hvor 74 % af anmeldelserne er angivet som 'negative'. Udvikleren DICE har frigivet en indledende patch til spillet, med to mere der kommer i 2042's første par uger til salg, men i øjeblikket ser det ud til, at mange spillere oplever tekniske vanskeligheder - fra hakkende bevægelser til fuldstændig servernedbrud - og nogle finder det "uspilleligt".

Vi forestiller os, at problemer vil blive løst, selvom det ikke er et godt udseende for DICE, og det bygger en voksende frustration blandt spillere med tilstanden af dag-1-udgivelser af AAA-spil - Cyberpunk 2077, for en - der simpelthen sendes i en ufærdig tilstand . For vores første anmeldelse af Battlefield 2042s online multiplayer, og en fornemmelse af, hvordan det spiller uden tekniske problemer, kan du læse videre nedenfor.

Vil du vide, hvad det fedeste våben i Battlefield 2042 er? Det er et luftpudefartøj. Der er masser af våben til din rådighed, men intet fanger helt den kaotiske essens af Battlefield 2042 som at skynde sig over en klit og klare en gruppe fjendtlige specialister med klodset lethed.

Det er øjeblikke som dette, der cementerer, hvorfor Battlefield 2042 ikke kun er et spil for serieveteraner, men alle dem, der ønsker at hoppe ind i et førstepersonsskydespil, der byder på lige så meget latterligt absurditet som konkurrence. Battlefield 2042 tager ikke sig selv for seriøst, i modsætning til andre titler i genren, og som et resultat er det faktisk sjovt at spille.

I modsætning til sine forgængere er Battlefield 2042 en fuldstændig multiplayer-titel, der tilbyder tre multiplayer-oplevelser, der enten passer til din gameplay-stil eller vil efterlade dig i kedsomhed. Udvikleren EA Dice har forsøgt at skabe multiplayer-oplevelser for alle discipliner, men en pris på $60 (omkring 400 kr.) for standardudgaven af en udelukkende multiplayer-titel på PS4 og Xbox One (tilføj $10 (65 kr.) til PS5 og Xbox Series X) er stadig en hård pille at sluge - især når du tilføjer prisen på det PS Plus- eller Xbox Live Gold-medlemskab, der er nødvendigt for at spille på konsoller.

Når det er sagt, føles Battlefield 2042 virkelig som den næste generation af serien, med forbløffende detaljerede miljøer, episke kampe med 128 spillere udspillet på enorme kort og specialister, der lyder lidt som mennesker. Det er let det flotteste FPS, vi har set, og det kørte problemfrit på vores pc-opsætning, selvom vi er interesserede i at se, hvordan det kører på konsoller - noget vi ikke fik adgang til i løbet af pre-release gennemgangsperioden. Alle indtryk her kommer fra pc-versionen af spillet.

Ved lanceringen ser Battlefield 2042 ud til at byde på masser for spillere at få fingrene i, med syv All-Out War/Hazard Zone-kort, seks klassiske Battlefield Portal-kort at hoppe ind i og 10 specialister at spille med, og der er lovet mere i fremtidige sæsoner. Men det er usandsynligt, at alle multiplayer-oplevelser vil være til alles smag, og vi forventer, at spillere sandsynligvis vil drages til en frem for de andre, hvilket potentielt kan resultere i gentagelser, indtil nyt indhold ankommer. Hvorvidt det vil ryste spillet markant op, vil sandsynligvis afgøre Battlefield 2042's levetid.

All-Out Warfare

Vores PC specifikationer Vi spillede Battlefield 2042 på en pc-opsætning leveret af EA DICE. Specifikationerne for den medfølgende pc er detaljeret nedenfor:

CPU: Intel Core i9-9900KF

Grafik: Nvidia GeForce RTX 3080

RAM: 8GB (3,200Mhz) Corsair Vengeance LPX

Lager: 1TB M.2 SDD

All-Out Warfare består af to fornyede fan-favorit-tilstande, Conquest og Breakthrough, og tilbyder en multiplayer-oplevelse, som vil være bekendt for dem, der har spillet first-person shooters før, og som sandsynligvis vil være den bedste oplevelse for nybegyndere.

Lad os starte med vores personlige favorit, Breakthrough-tilstand. Hvis du vil have den fulde effekt af omfanget af kampe i Battlefield 2042, så er Breakthrough nok det bedste udstillingsvindue af det. Denne tilstand ser hold på 64 spillere (eller 32 på PS4 og Xbox One) opdelt i hold på fire, der går head-to-head, mens den ene sigter mod at angribe og få kortet, mens den anden forsøger at forsvare. Men i stedet for at sætte alle løs på en slags fri-for-alle, fanges kortet ved at sikre sektorer, indtil et hold sikrer størstedelen af kortet.

Breakthrough tilbyder en fokuseret kampoplevelse, der fik os til at føle os som tandhjul i en velsmurt maskine, da vores hold gjorde sit for at sikre hver sektor. Breakthrough føles meget teamwork-fokuseret. Alle er en del af noget større, og dynamikken får dig til at føle dig som en del af et hold.

Hazard Zone ser stadig to hold, der går head-to-head i de samme kort som Breakthrough, men i stedet for at fange individuelle kontrolpunkter, er handlingen centreret omkring sektorer, der består af flere flag. Mens Breakthrough ser, at hvert kontrolpunkt gradvist låses op, hvilket forhindrer spillere i blot at skubbe fremad, åbner Conquest hele kortet, så du kan rejse stort set hvor som helst du vil. Vi fandt ud af, at denne gradvise sektoroplåsning i Breakthrough muliggjorde bedre tempo samt mere fokus, mens Conquest føltes som lidt mere fri for alle.

Den måske største fordel ved Battlefield 2042s øgede spillerstørrelse i All-Out Warfare er, at der bare ikke er nogen reduktion i intensiteten. Selvom du ikke konstant støder på et væld af fjender, vil du næsten altid støde på nogen, uanset hvor du er. Selvfølgelig er kortet skaleret med spillerstørrelsen, men vi har aldrig kæmpet for at finde en fjende eller en holdkammerat, når vi er til fods, og der er så mange spillere, at handlingen aldrig stopper - selvom dette er mere sandt for Breakthrough end Conquest.

Men det er i Battlefield 2042s "klynger", som udvikleren EA Dice kalder dem, at det virkelig sjove sker. Klynger er punkter inden for de sektorer, der naturligt tilskynder spillere til at sværme, hvilket resulterer i store ildkampe. Den måde, hvorpå spillere drages til disse klynger, føles ret organisk - mens du sigter efter at erobre sektoren, kan du pludselig finde dig selv i at udveksle kugler i en kulsort tunnel og forsøge at skubbe fjenden ud for at vinde terræn. Disse klynger er geniale, og de betyder, at handlingen sker, uanset hvor du går. På et tidspunkt gik vi simpelthen til en destination og oplevede en ond luftkamp, der fandt sted. Det fik os til at føle os som en del af noget meget større, på den bedst mulige måde.

At være et tandhjul i All-Out Warfare maskinen giver dig mere frihed i valget af din specialist og giver mulighed for mere eksperimentering i den forbindelse. Hvis du vil prøve at sætte tårne op som ingeniør Boris eller prøve Sundances vingedragt, vil det ikke koste dig sejren, og mellem dødsfaldene kan du ændre din Specialist til en anden, hvis kampen kræver det. Men den eneste reelle forskel mellem specialister er deres unikke evner, da du kan bruge enhver loadout til enhver specialist. Det får specialisternes valg til at føles en smule overflødigt til tider, i det mindste i Breakthrough og Conquest, men nogle specielle evner egner sig til bestemte kort (og i nogle tilfælde tilstande) mere end andre. For eksempel kan Mackay bruge en gribekrog til at trække sig til højere områder, som andre ikke kan nå, hvilket viser sig nyttigt på kort som Discarded, hvor der er masser af containere som kan bruges til at nå et bedre udsigtspunkt.

Vi var også lidt skuffede over våbenudvalget. Selvom der er kamprifler, skytterrifler og pistoler at tilføje til din ladning, er udvalget ikke stort. Dette bliver hjulpet lidt af graden af tilgængelig våbentilpasning, så du kan ændre din ammunitionstype, omfang og mere, så den passer til din spillestil. Men de gadgets og køretøjer, du har til din rådighed, som du kan kalde ind i ro og mag mellem nedkølinger, hjælper med at udfylde din bevæbning. Det betyder, at du kan ryste tingene op ved at tilkalde en Ranger-robothund (vi kaldte vores Reginald), for at give mere ildkraft eller hoppe i en helikopter for at skyde specialister, der opholder sig på taget af en skyskraber.

Det er ikke kun gadgets og spillerantal, der får All-Out Warfare til at føles episk, men kortene hjælper også med fordybelsen. Hver af dem er enorme og betagende, samtidig med at de på subtilt vis skaber en kulisse for den dystopiske verden som er Battlefield 2042. Uanset om det er den vidtstrakte Breakaway, et opsigtsvækkende hvidt og vidtstrakt kort, der er sat i Antarktis tundra eller Hourglass, hvor du ser skyskrabere begravet af klitter mod en dæmpet sol, er der øjeblikke, hvor vi glade stoppede for at indtage vandpytterne, der dannede sig, mens det regnede, selvom det betød, at vi blev skudt. Smid dynamisk vejr som tornadoer og sandstorme ind, og disse smukke slagmarker bliver et anderledes udyr, som hver byder på sine egne udfordringer og fordele at lære og lave strategier omkring.

Hazard Zone

Mens All-Out Warfare giver mulighed for at blande sig i mængden, handler Hazard Zone om tight squad-gameplay. Endnu en gang arbejder du i et team på fire, men denne gang arbejder du mod andre hold i et forsøg på at indsamle datadrev og nå et udtrækspunkt for at få kreditter. Disse kreditter bruges derefter til at købe våben og taktiske opgraderinger til dit næste spil.

Hazard Zone er en sjov, men dårligt afbalanceret multiplayer-oplevelse. Mens det tætte holdspil er behageligt, og tvinger dig til at arbejde sammen med dine holdkammerater for at sikre sejren, føles økonomien i det forkert. Du starter med nul kreditter og en meget grundlæggende våbenladning som resultat - en datascanner, en kampriffel og en granat. For at få kreditten til at købe bedre våben skal du præstere godt i kampene, ved at indsamle datadrev og indkassere dem i udvindingszoner eller ved at dræbe besættende AI-styrker, der forsvarer datadrevene. Hvis du gør det godt, fantastisk, kan du bruge kreditter til at købe bedre våben næste gang (som du mister, hvis din mission mislykkes), men hvis du ikke gør det, sidder du fast med næsten ingen kreditter og basic våben.

Dette betyder, at Hazard Zone i højere grad henvender sig til mere dygtige spillere, hvilket gør det svært for nybegyndere at få en fod inden for døren - de har en umiddelbar ulempe. Mindre erfarne spillere kan få kreditter over tid, men de vil næsten helt sikkert blive taget ud af bedre spillere, hvilket betyder, at de mister enhver opgradering, de i sidste ende tjener. Det er for stejl en skråning, og det risikerer at blive et fristed for de mest konkurrencedygtige spillere

Hazard Zone risikerer også at blive gentagende, da formlen ganske enkelt er: få datadrev, dræb AI (og alle andre spillere, der opstår), kom til udvindingspunktet. Det er bestemt en anspændt og fornøjelig tilstand, især når du er en af de sidste hold, der er tilbage, der prøver at kæmpe for din plads på udvindingsflyet (kun to hold kan undslippe), men det føles ikke som om hver kamp adskiller sig nok.

Et andet problem for denne tilstand, i det mindste ved lanceringen, er, at in-game voice chat ikke bliver implementeret til Battlefield 2042 før efter lanceringen. Så du kan kun bruge tekstchatten i spillet eller det begrænsede ping-system til at kommunikere med holdkammerater, hvis du spiller solo, hvilket helt sikkert vil forårsage problemer - især i Hazard Zone, som er fokuseret på kommunikation og samarbejde.

Battlefield Portal

Hvis Battlefield 2042s andre multiplayer-oplevelser ikke helt er din kop te, kan du altid skabe din egen - bogstaveligt talt. Battlefield Portal giver dig mulighed for at bygge, opdage og dele dine egne brugerdefinerede Battlefield sandbox spiloplevelser med kort, køretøjer, klasser, våben, hold og mere fra masser af Battlefield spil tidligere og nu, inklusive Battlefield 2042, Battlefield 1942, Bad Company 2 og Battlefield 3, til din rådighed.

Du kan ikke oprette dit eget kort fra bunden, men du kan justere et eksisterende kort fra franchisen ved at tilføje regler, elementer og begivenhedstriggere for at lave dine egne nye oplevelser – og oplevelserne kan være ret surrealistiske. For eksempel spillede vi under vores gennemgangssession en kamp, hvor spillerne kun havde en raketkaster eller en kniv i deres arsenal. Hver raketkaster havde kun én raket, og for at få mere ammunition skulle du blive ved med at hoppe, hvilket resulterede i en kamp af springende soldater, der affyrede sprængstoffer mod hinanden; det var faktisk ret sjovt, selvom det til sidst blev forældet.

Men du behøver ikke lave et fjollet spil: med indhold fra tidligere titler tilgængeligt – såvel som fan-favoritkort (kører i 4K ved 60fps) fra disse titler – kan du lave en moderne version af spil fra Battlefields fortid , som et Rush on Arica Harbor fra Bad Company 2. Et godt touch i disse kort er, at selvom de er visuelt og nogle steder mekanisk forbedrede, beholder de det originale soundtrack, hvilket tilføjer følelsen af, at du er tager en tur tilbage i Battlefields historie.

Du kan gøre disse kampe så komplicerede eller enkle, som du vil. Selvom der er en ligetil trin-for-trin mulighed for dem, der blot ønsker at finjustere elementer som holdene, AI, våben og kort, er der også en mere avanceret mulighed, der giver dig mulighed for at indstille event triggers, projektilhastighed og andre små justeringer. Med så mange muligheder i Battlefield Portal kan vi ikke vente med at se de kampe, som spillerne skaber.

Heldigvis for dem der ikke har lyst til at skabe deres egne kampe, har du mulighed for at spille de kampe, som andre i fællesskabet har lavet - med EA DICE der er indstillet til også at kaste nogle af sine egne kreationer ind.

Battlefield Portal tilbyder derfor en Battlefield 2042 oplevelse, der bevæger sig væk fra stien. Det er helt sikkert bygget med Battlefield-seriens veteraner i tankerne, men det giver også nyere spillere mulighed for at gense elementer i serien, som de måske ikke har haft chancen for at spille før. Vigtigst er det dog, at Battlefield Portal lader dig fuldt ud omfavne den mere afslappede side af Battlefield 2042. Den anden multiplayer-oplevelse balancerer konkurrence med sjov, men Portal kan i bund og grund være en legeplads for dem, der blot ønsker at deltage i latterlige situationer, som f.eks. at slås kun med hjertestartere .

Vores dom

Hvis du er en person, der aldrig rigtig har klikket med first-person shooters på grund af deres gentagne og konkurrencedygtige karakter, så er Battlefield 2042 måske noget for dig. All-Out Warfares bombastiske kampe giver mulighed for at lære rebene som en del af et kæmpe hold, samtidig med at du føler, at du spiller din rolle i den (forhåbentlig) sejrrige indsats. Men på samme måde er der mulighed for simpelthen at have det sjovt med dette skydespil. Vil du kaste en tank på en fjende? Du kan gøre det. Vil du knytte et sprængstof til den førnævnte Ranger-robothund og sende ham bag fjendens linjer? Du kan også gøre det (bare lad vær med at prøve begge dele på én gang, RIP Reginald).

Ligeledes, hvis du er en FPS-veteran, der ønsker at lede angrebet i All-Out Warfare, eller skrue op for tingene ved at støvsuge kreditter op i Hazard Zone, før du opretter en defibrillator vs knivkamp i Battlefield Portal, kan du også gøre det.

Lige nu er Battlefield 2042 en sandkasse af muligheder, men spillet risikerer at blive forældet uden regelmæssigt nyt indhold, der ændrer tingene markant og tilbyder spillerne flere modes, end der er tilgængelige i øjeblikket. I skrivende stund har EA DICE bekræftet, at Battlefield 2042s første sæson, som vil tilføje nyt Battlefield Portal-indhold og en ny specialist, og introducere et Fortnite-lignende Battle Pass, først starter et stykke tid inde i 2022, hvilket endnu er noget tid væk. Kunne vi se os selv blive kede af løjerne inden da? Sandsynligvis. Men på samme måde, med Battlefield 2042 sat til at være et "udviklende" spil med live serviceelementer, kunne vi se hver sæson puste nyt liv i titlen. Lige nu føles Battlefield 2042 som et solidt fundament for EA DICE at bygge videre på, men kan det retfærdiggøre prisen lige nu? Medmindre du er en massiv Battlefield- eller first-person shooter-fan, vil vi sige, du bør holde ilden lige nu, og vente på mere indhold.