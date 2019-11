Nye billeder af Huawei Mate 20 Lite viser flere detajler

For et par uger siden, så vi de første billeder af Huawei Mate 20 Lite, men efter vi nu har fået adgang til flere detaljer, har vi nu et bedre billede af, hvordan telefonen kommer til at se ud.

De nye og mere detaljerede billeder er blevet delt af Roland Quandt, kendt som ”Leaker” og WinFuture, hvor man kan se, at Huawei Mate 20 Lite både udkommer i sort og guld. Du kan samtidig se, at der er et indsnit i skærmen og en tynd ramme nederst på telefonen.

Derudover fremgår det af de nye billeder, at telefonen har dobbelt kamera på både for- og bagside, en fingeraftrykslæser på bagsiden, LED-flash, og hvad der synes at være en bagside af glas med let afrundede kanter og en metalramme. Du kan også se et 3,5mm port til hovedtelefoner.

Det er nok det nærmeste vi kommer den nye Huawei Mate 20 Lite indtil videre, hvor billederne stemmer fint overens med det, vi før har set. Der er derfor en god chance for at de er præcise.

Billede 1 af 3 Her er Huawei Mate 20 Lite i guld. Credit: WinFuture / Roland Quandt Billede 2 af 3 Og her i sort. Credit: WinFuture / Roland Quandt Billede 3 af 3 Et andet kig på Mate 20 Lites skærm. Credit: WinFuture / Roland Quandt

”Lite” ved navn, mellemklasse af natur

Der er ikke meldt nogle specifikationer ud for den nye Huawei model i denne omgang, men tidligere rygter siger, at Mate 20 Lite kommer med en 6,3 tommer skærm og med en opløsning på 1080 x 2340, 19,5: 9 billedforhold, et chipsæt med hastighed op til 2,2 GHz (der sandsynligvis er Kirin 710). Derudover 6 GB RAM, 64 GB lagerplads, et 20 MP og 2 MP kamera på bagsiden, et 24 MP og 2 MP kamera på forsiden og et 3,650 mAh batteri.

Hvis den nye Huawei Mate 20 Lite kommer til at indeholde de nævnte specifikationer, vil den blive placeret som en øvre mellemklassemodel, hvilket vi snart vil finde ud af, da den sandsynligvis lander i oktober eller november sammen med Huawei Mate 20 og Huawei Mate 20 Pro.

Via GSMArena