Billigere skivefri Xbox One S kommer til maj

Der har gået rygter i flere måneder, men nu har Microsoft bekrætet, at en ny Xbox One S uden optisk drev er på vej.

Xbox One S All-Digital Edition kan købes fra. D 7. maj og kommer til at koste 1.799 kroner. Den vil kunne køre de samme spil som den almindelige Xbox One S.

Baseret på specifikationerne fra Microsoft, vil du ikke kunne mærke forskel på de to versioner af Xbox One S, når det kommer til ydelsen. Begge maskiner er udstyret med 1TB lagerplads.

Konsollen som lanceres d. 7. maj kommer med Minecraft, Sea of Thieves og Forza Horizon 3, eller rettere sagt koder, så du selv kan downloade de tre spil.

En ny og mindre Xbox lyder måske fristende, men det er værd at notere sig, at det stadig er muligt at købe den almindelige Xbox One S til en lavere pris allerede nu. Det virker derfor ikke som et specielt godt tilbud, da du i realiteten får mindre for pengene. VI anbefaler derfor, at du venter til den nye konsol eventuelt falder i pris.

Sammen med den nye konsol afslørede Microsoft også et nyt abonnement kaldet Xbox Game Pass Ultimate. Sammen med Xbox Live Gold får du dette for 14.99 dollars om måneden. Du kan naturligvis også abonnere på de to tjenester hver for sig, men ved at kombinere dem, sparer du 25% om måneden. Det er usikkert hvornår dette bliver muligt, men der er gode chancer for, at det sker samtidig med lanceringen af den nye konsol.