Samsung Galaxy S10 livestream: hvordan ser du den store telefonlancering live

Samsung dropper MWC og annoncerer i stedet sin Galaxy S10 – en af de mest ventede telefoner i 2019 – til sit eget launch-event i dag, d. 20. februar, og vi forventer her at høre meget omkring de nye enheder.

Samsung Unpacked finder sted i San Francisco, hvor vi forventer at høre om Galaxy S10, såvel som Galaxy S10 Plus , Galaxy S10E og måske endda en 5G-variant af telefonen.

Hvor lang tid varer lanceringen? Med over otte enheder forventes lanceringen at tage over en time.

Sammen med alle telfonerne har vi også hørt rygter og lækager om Samsung Galaxy Watch Active , to Galaxy Fit -armbånd og Galaxy Buds hovedtelefoner.

Det er dog ikke alt – Samsung ventes også at afsløre sin foldbare telefon Galaxy X d. 20. februar. Det bliver en stor aften hvis du er fan af Samsungs gadgets, eller bare er på udkig efter en ny telefon.

Samsung viser sit Unpacked-event på Youtube og du kan se med i toppen af denne side. Hvis du er lidt glemsom, kan du like tweetet herunder fra Samsung og de vil sende dig en notifikation forinden.

It’s all been leading to this. ♥ this tweet to receive reminders about our #SamsungEvent livestream on February 20, 2019. pic.twitter.com/Tv9skpousIFebruary 13, 2019