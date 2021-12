Sådan opsættes en ny iPhone

Hvis du har været så heldig at modtage en skinnende ny iPhone, bør du glæde dig. Uanset om det er den ultra-premium iPhone 13 Pro Max, den overkommelige iPhone SE (2020) eller noget derimellem, er der meget at kunne lide, lige fra deres smarte software og et væld af apps til fantastisk ydeevne og kameraer.

Men hvis du er ny i økosystemet, eller det er et stykke tid siden, at du skiftede enhed, kan der også være en del at lære om den indledende opsætningsproces.

Heldigvis for dig har vi sammensat denne guide til ikke kun at gøre din nye telefon klar til brug, men også at overføre indstillinger fra din eksisterende enhed. Lad os komme igang.

Sikkerhedskopier din nuværende iPhone

Det første skridt er sikring af dine personlige data, billeder og alt andet på din nuværende iPhone (hvis du har en).

Du kan gøre dette på en af to måder. Du kan tilslutte din iPhone til en pc eller Mac eller sikkerhedskopiere via iCloud, men hvis du bruger en computer, skal du bruge din iPhones adgangskode ved hånden, da du bliver bedt om at bekræfte, at du stoler på computeren ved forskellige trin af processen.

På en PC skal du bruge iTunes. Tilslut din iPhone til din computer, og åbn derefter iTunes og se efter det lille ikon af en iPhone øverst til venstre i vinduet. Klik på det, klik på 'Oversigt', og klik derefter på 'Sikkerhedskopiér nu'.

På en Mac er sikkerhedskopiering ikke længere bundet til iTunes. Når din enhed er tilsluttet, skal du åbne Finder, vælge din iPhone og derefter klikke på 'Generelt'. Vælg derefter 'Sikkerhedskopier alle data på din iPhone til denne Mac', og vælg derefter 'Sikkerhedskopiér nu'.

Sikkerhedskopiering via iCloud er uden tvivl den enkleste metode, da det kan gøres fra din enhed. Mens du er tilsluttet Wi-Fi, skal du åbne Indstillinger og vælge dit navn og derefter iCloud.

Under iCloud Backup skal du sikre dig, at sikkerhedskopierings boksen er afkrydset, og tryk derefter på 'Sikkerhedskopiér nu' for at starte en aktuel sikkerhedskopiering. Når det er gjort, vil din telefon vise den seneste vellykkede sikkerhedskopiering.

Gendan sikkerhedskopien på din nye enhed

Uanset hvilken metode du brugte, er gendannelse fra en sikkerhedskopi en simpel proces, og det er en del af den indledende iPhone-opsætningsproces.

Når din enhed er tændt for første gang (eller efter du har nulstillet den), vil du blive mødt af "Hej"-skærmen. Sørg for at konfigurere en Wi-Fi forbindelse i disse tidlige trin.

Når du kommer til "Apps og data", vil du være i stand til at vælge, om du vil gendanne fra din Mac eller pc eller fra en iCloud-sikkerhedskopi.

For iCloud-sikkerhedskopiering skal du blot logge ind med dit Apple ID og vælge den sikkerhedskopi, du gerne vil gendanne fra (hvis du har mere end én, skal du sørge for at tjekke datoen, især hvis du ønsker den seneste).

Når du har valgt en sikkerhedskopi, starter gendannelsen. Du kan blive bedt om at opdatere, i det tilfælde vil enheden bede dig om at opdatere iOS. Du skal muligvis også logge ind med dit Apple ID igen for at gendanne apps og køb, så hold øje med processen.

Hvis du gendanner fra Mac eller pc, skal du blot tilslutte din telefon til den enhed, du tidligere har sikkerhedskopieret din gamle enhed fra, og derefter vælge din telefon i iTunes (Windows) eller Finder (macOS), og trykke på 'Gendan sikkerhedskopiering'. Hvis der er flere tilgængelige sikkerhedskopier, skal du også vælge, hvilken du ønsker at gendanne fra.

Gendannelsen kan tage noget tid, men at gøre det vil bringe alt dit indhold problemfrit frem. Din enhed genstarter i slutningen af processen.

Skift fra Android til iPhone

Tro det eller ej, det er nemmere end nogensinde før at skifte fra Android til Apple i disse dage.

Det skyldes, at Apple udgav en app i Googles app-butik kaldet 'Move to iOS' - og den gør præcis, hvad der står.

For mere om overførsel fra Googles platform til Apples, skal du sørge for at følge vores praktiske guide nedenfor.

Forbered din gamle iPhone til videresalg eller gave

Overrækker du din ældre iPhone til en ven eller familiemedlem, eller ønsker du at sælge den for at tjene nogle penge?

Apples enheder har en tendens til at holde deres værdi i temmelig lang tid, hvilket gør dem perfekte til videresalg (især når de er i god stand, hvilket understreger vigtigheden af at have et mobilcover).

Det er nemt at fjerne alle dine personlige data - bare sørg for at overføre alle dine oplysninger først, eller bare sikkerhedskopiere det hele (ved hjælp af vores guide øverst på denne side).

På den iPhone, du sælger/giver i gave, skal du gå ind i indstillinger, trykke på dit navn og derefter vælge "Log ud". Du skal bruge din Apple ID-adgangskode, og så kan du trykke på 'Sluk'.

Hvis du gør det, logges dit Apple ID ud og fjerner din mulighed for at spore enheden ved hjælp af Find min iPhone.

Gå nu tilbage til indstillinger, tryk på 'Generelt', 'Overfør eller nulstil iPhone' og derefter 'Slet alt indhold og indstillinger'. Indtast din adgangskode, og din telefon vil blive nulstillet.