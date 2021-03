Bedste platforme til aktiehandel i 2021

Høje minimumsbeløb for investering og transaktionsgebyrer var engang kæmpe forhindringer for nye investorer, som gerne ville ind på markedet men efterhånden som flere og flere handelsplatforme online, der vinder frem, er investering mere tilgængelig end nogensinde før. Moderne investeringsværktøjer giver dig nem handel og en række nyttige funktioner til både begyndere og eksperthandlere.

I denne artikel ser vi på fem af de bedste platforme til aktiehandel online for investorer i 2021. Mens platformene hver især har unikke fordele og ulemper, når de sammenlignes, kan du ikke gå galt i byen med nogen af disse tjenester.

M1 Finance guider dig gennem installationsprocessen, når du opretter en ny konto (Image credit: M1 Finance)

M1 Finance Overkommelig investering med et intuitivt design til både desktop og mobil Visit site Ingen gebyrer for køb eller salg Lave minimumsinvesteringer Super design til desktop og mobil Eftermiddagshandel kun tilgængelig med M1 Plus-abonnement Gebyrer for visse handlinger, som fx lukning af pensionskonti Understøtter ikke kryptohandel

M1 Finance er en af de mest populære investeringsplatforme online, og det er let at se, hvorfor så mange brugere foretrækker denne frem for mere traditionelle valgmuligheder. Sammen med kraftfulde gratis investeringsværktøjer har platformen også kontrolkonti, betalingskort, lån og andre finansielle tjenester.

Du kan få adgang til M1 Finance via webklienten eller mobilappen, som kan downloades til både iOS- og Android-enheder. Uanset, hvilken enhed du bruger, har M1 Finance et flot og simpelt design, som gør det nemt at finde liget netop det, du leder efter.

Desuden er de fleste af M1 Finances funktioner gratis. Der er ingen transaktionsgebyrer, de fleste konti kan åbnes for så lidt som 100 USD (ca. 630 kr.), og platformen tilbyder endda delaktier. Når det er sagt, kræver pensionskonti en minimum startinvestering på 500 USD.

M1 Finance har også et valgfrit premium-abonnement til 125 USD om året. M1 Plus giver dig bl.a. 1% cashback og 1% APY på kontrolkonti, 1,5% rabat på den typiske udlånsrente og adgang til handelsvindue om eftermiddagen for investorer. Ingen af ​​disse funktioner er livsnødvendige for at bruge tjenesten, så du kan altid starte med en gratis konto, indtil du beslutter, om du vil opgradere.

Investeringsværktøjet M1 Finance gør tingene enklere for alle investorer, uanset hvor erfarne de er. Porteføljer visualiseres gennem et cirkeldiagram, og det er let at justere den relative størrelse for hvert aktiv. Brugere kan lave deres egne cirkeldiagrammer ved hjælp af aktier og fonde eller vælge blandt en række præ-bygget ekspert diagrammer, inklusive måldato-fonde og forskellige aktie-/obligationsallokeringer. Alt i alt er M1 Finance en fremragende mulighed for de fleste investorer i 2021.

Robinhoods informative artikler dækker en række almindelige spørgsmål og bekymringer for nye handlende (Image credit: Robinhood)

Robinhood En app, som gør det let for uerfarne investorer VISIT SITE Intet investeringsminimum Ingen købs- og salgsgebyrer Handel med syv af de mest populære kryptovalutaer Nyttige ressourcer til forhandlere uden erfaring Ingen pensionskonti Delaktier er stadig i tidlig adgang

Robinhood er den mest populære investeringsapp i App Store, og den kan også downloades via Google Play eller åbnes online i din browser. Selvom det er en funktionel platform for erfarne investorer, er dens funktioner generelt designet til folk, der er relativt nye til investeringer online også kan være med.

Tjenesten introducerer muligheden for at investere i delaktier, og det kan være yderst praktisk for dyrere aktier. Robinhood er i øjeblikket stadig i gang med at udvide og bør komme med en fuld implementering i den nærmeste fremtid.

Brugere kan åbne en konto uden investeringsminimum. Ligesom M1 Finance opkræver Robinhood ikke gebyrer ved køb eller salg. Desuden indeholder hjemmesiden nyttige artikler om en bred vifte af grundlæggende emner om handel og investering. Disse faktorer gør det til en af ​​de mest brugervenlige muligheder for folk, der lige er gået i gang med at investere.

Robinhood er ikke begrænset til aktier, børshandlede fonde og optioner. I modsætning til M1 Finance og mange andre tjenester har Robinhood gode muligheder for folk, der gerne vil investere i kryptovaluater. Platformen understøtter i øjeblikket følgende valutaer:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin SV (BSV)

Dogecoin (DOGE)

Ethereum (ETH)

Ethereum Classic (ETC)

Litecoin (LTC)

En af de største ulemper ved Robinhood sammenlignet med andre investeringsplatforme er dog, at den ikke tilbyder 401(k)s, individuelle pensioneringsordninger eller andre pensionskonti. Disse konti giver betydelige skattefordele, så de er ofte den mest omkostningseffektive måde for nye investorer at komme i gang på. Det er dog mest noget, du skal bekymre dig om, hvis du foretager handler fra USA. Der er desuden ingen støtte til valutahandel eller visse fælles aktiver som bl.a. obligationer og gensidige fonde.

Fidelity gør det let at undersøge gensidige fonde, optioner, børshandlede fonde og andre aktiver (Image credit: Fidelity)

Fidelity En alsidig mulighed med forex-handel, fysiske placeringer og super værktøjer til markedsresearch Fidelity 4,95 US$ Besøg hjemmeside hos Fidelity USA Personlige event til rådighed Fremragende værktøjer til markedsresearch Understøtter en bred vifte af aktiver som fx valutahandel Med pensionskonti Lidt mere kompleks end Robinhood og andre platforme til begyndere Understøtter ikke handel af kryptovaluta

I modsætning til M1 Finance og Robinhood er Fidelity et firma uden for den digital sfære, og du kan finde dem på mere end 100 placeringer i hele USA. De har dog stadig yderst kompetente investeringsfunktioner til onlinebrugere, og det er en anden fremragende mulighed for alle investorer.

Fidelity har en generelt rimelige gebyrer og omkostninger uden nogen minimumsinvestering for mange kontotyper, herunder individuelle pensionsordnigner og handelskonti. Den understøtter også delaktier og en bred vifte af aktiver som bl.a. aktier og optioner, investeringsforeninger, certifikatlån, børshandlede fonde og valutahandel. Desværre giver Fidelity ikke brugerne mulighed for at investere i kryptovaluta.

Markedsresearch er en af ​​de største fordele ved Fidelity sammenlignet med platforme, der fokuserer på at levere en simpel investeringsplatform. Ikke nok med at værktøjer indsamler nyheder fra en række kilder, men Fidelity har også dybdegående researchværktøjer til flere aktivtyper.

Selvom Fidelity ikke specifikt er målrettet mod nyere investorer som Robinhood, er interfacet stadig brugervenlig nok til, at alle erhvervsdrivende hurtigt kan lære at finde rundt. Både hjemmesiden og mobilappen gør et fremragende stykke arbejde med at forenkle en bred række værktøjer og muligheder, der præsenteres i et relativt simpelt design.

Fidelity er en perfekt funktionel mulighed for onlinebrugere, men du kan også få endnu flere fordele, hvis du bor tæt på en fysisk placering. Det er let at oprette en aftale om finansiel rådgivning eller en række andre tjenester, og Fidelity inviterer også til seminarer og andre begivenheder for investorer, hvor du kan lære en masse. Men bare rolig - al grundlæggende information om at investere kan du også se via ofte stillede spørgsmål på hjemmesiden.

Ally Invest tilbyder både selvstyret og forvaltet handel afhængigt af dine behov (Image credit: Ally Invest)

Ally Invest Bank, der kun findes online, med både selvstyret og administrerede porteføljer Ally Invest Besøg hjemmeside hos Ally Invest Har selvstyret og kontrolleret handel Overkommelig investering uden kontominimum Understøtter pensionskonti, valutahandel og mange andre aktiver Ingen kryptovaluta

Ally er en onlinebank med adskillige finansielle tjenester som bl.a. kontrolkonti, opsparingskonto og lån. Ally Invest har investeringsværktøjer med selvstyrede og administrerede konti til rådighed for både uerfarne og mere erfarne forhandlere.

Bankens investeringsplatform understøtter mange almindelige aktivtyper som kommissionsfrie aktier, fonde og optioner samt obligationer og gensidige fonde. Det er også kompatibelt med flere pensionskonti.

I modsætning til M1 Finance og Robinhood giver Ally Invest fuld support til forex-handel (valutahandel) 24 timer i døgnet på hverdage. I kombination med dets utrolige udvalg af aktiver gør denne funktion Ally Invest væsentligt mere fleksibel end mange andre aktiehandelsplatforme online.

Brugere med administrerede porteføljer kan hurtigt finde de perfekte muligheder for dem baseret på deres unikke økonomiske mål og risikotolerance. Ally Invest har også solide funktioner til markedsundersøgelser, der hjælper handlende med at træffe de rigtige beslutninger og identificere smarte investeringer. Det er nemt at finde tidligere præstationer, virksomhedsdata og andre vigtige oplysninger, inden du tager investeringsbeslutninger. Administrerede porteføljer opkræves et årligt rådgivningsgebyr på 0,3%, og den minimumssaldo er 100 USD.

E * Trade har grundig side med information om alt, hvad nye investorer har brug for at vide, så de kan komme godt i gang (Image credit: E*Trade)

E*Trade Handel til en god pris og informative ressourcer til nye og erfarne investorer Visit site Ekstremt overkommelig Super ressourcer til læring Godt udvalg af aktiver Understøtter pensionskonti Ingen forex- eller kryptohandel Minimumsindbetaling på 500 USD for Core Portfolios

E*Trade er en etableret onlineplatform til aktiehandel, der er designet til at hjælpe nye investorer i gang og træffe de rigtige beslutninger. Der er ingen gebyrer for køb eller salg af aktier, og brugere kan begynde at investere uden nogen kontominimum. Selvom E*Trade ikke understøtter krypto- eller valutahandel, har den stadig et ret fornuftigt udvalg af aktiver som fx aktier, futures, optioner og fonde, der handles på børsen.

E*Trade tilbyder en servive med professionelt administrerede konti kaldet Core Portfolios. Disse kræver et minimum depositum på minimum 500 USD. Ligesom Ally Invest-styrede porteføljer giver Core Portfolios investorer mulighed for at tilpasse deres investeringer afhængigt af deres økonomiske prioriteter. De kommer også med et identisk rådgivningsgebyr på 0,3% om året.

Derudover har E*Trade fremragende ressourcer til uerfarne investorer som en meget dybdegående sektion med information, der dækker alt fra grundlæggende handel til skatteplanlægning. Hvis du gerne vil administrere din egen konto, kan du stadig få investeringsrådgivning ved at kontakte E*Trade direkte.

Med konkurrencedygtige priser, et varieret udvalg af aktiver og vørktøjer til læring for nye forhandlere er E*Trade den perfekte måde at begynde at investere online på. Hvis man som bruger er interesseret i krypto- eller valutahandel, så skal man dog kigge sig om efter en anden tjeneste.