Bedste onlinespil: de bedste titler, du kan spille i din browser lige nu

Det eneste, der står mellem dig og de bedste onlinespil, er en internet-forbindelse og et par klik. Helt seriøst.

De bedste onlinespil er også tilgængelige nok til, at du ikke behøver at bruge en masse tid på at lære at spille dem. Mange af dem er designet til hurtige spil i stedet for længerevarende spil med stejle indlæringskurver.

Hvis du ikke har den tid og energi, der kræves for at tackle de bedste pc-spil (Åbner i nyt vindue), eller du simpelthen ikke har andet end dig selv og en bærbar computer, så prøv et onlinespil i stedet.

Onlinespil kan have lidt af et tvivlsomt ry, simpelthen fordi ikke alle spil, du kan spille online gratis, er af høj kvalitet – men der er også mange fordele ved at spille dem. Flere af spillene på vores liste blev populære spil i fuld størrelse, så deres onlineversioner fungerer både som forenklede versioner af, hvad et spil blev til, såvel som et fascinerende kig på spilhistorien.

Folk, der laver spil gratis, er en af de fantastiske ting ved internettet, der giver kreative mulighed for at vise deres talenter frem for et stort publikum af modtagelige brugere. Desuden er ikke alle free-to-play-spil af dårlig kvalitet.

På denne liste vil vi introducere dig til et udvalg af de bedste onlinespil og forklare, hvorfor du ikke bør gå glip af dem.

Klar til at pege og klikke? Lad os komme til spillene.

Bedste onlinespil

Game of Bombs (Image credit: Game of Bombs)

Game of Bombs Browser-baseret Bomberman Grunde til at købe + Sjov spilmekanik + Som multiplayer Bomberman + Forskellige tilstande Grunde til at lade være - Størrelsen kan være overvældende

Lighederne med Bomberman er bestemt ingen tilfældighed, men co-op-klassikeren var ikke tilgængelig til at spille på pc i lang tid. Heldigvis udfyldte Game of Bombs det hul og efterligner nu med succes originalens sjove spilmekanik.

At dømme efter, hvad Bomberman-fans synes om de officielle Bomberman-udgivelser, der er tilgængelige på Steam, foretrækker du måske endda Game of Bombs, men det er ikke en konkurrence. Game of Bombs er ikke bare et godt Bomberman-spil - vigtigst af alt er det et godt multiplayer Bomberman-spil, et som gør det nemt at spille på et stort bræt med mange andre modstandere.

Bomberman-formlen er uden tvivl en klassiker, så hvis du leder efter noget at hente til et par sjove spilrunder med høj energi, er Game of Bombs dit bedste bud.

Die2Nite (Image credit: Motion Twin)

Die2Nite Et zombie-overlevelsesspil, der er svært at lægge fra sig Grunde til at købe + Fyldt med mild galgenhumor + Overraskende medrivende + Fantastisk samarbejdsspil Grunde til at lade være - Skal tilmelde dig en konto for at spille

Dette tekstbaserede multiplayer zombie-overlevelsesspil kombinerer det bedste fra zombiekamp og tårnforsvar i én praktisk pakke. Basebygning er ikke automatisk lig med Fortnite, og zombie-gysergenren passer perfekt til bygningsmekanik.

Men der er meget mere ved Die2Nite end at bygge – du er en del af en hel by af overlevende, og du er en af 39 andre rigtige spillere. Du kan tage på ekspeditioner for at søge efter forsyninger, kommunikere med dine medspillere for at organisere og generelt hjælpe med at sikre dig, at inden kl. 23.00 servertid er alle inden for murene og klar til at modstå det forestående zombieangreb. Det meste af tiden er ingen tilstrækkeligt forberedt, men det er det smukke ved spillet – jo flere spillere og omstændigheder ændrer sig, des mere lærer du, men jo mere er der potentiale for, at alt går galt igen. Die2Nite er et fantastisk spil at spille sammen med andre som et rigtigt team og fantastisk at dykke ind og ud af, men det er også netop det, der gør det så svært.

Polycraft (Image credit: Wonderstruck)

Polycraft Ikke dit gennemsnitlige tårnforsvarsspil Grunde til at købe + Gameplay, der får dig til at vende tilbage efter mere + Vedholdende strategiverden + Unik kunststil Grunde til at lade være - Enkelte fejl

Som navnet antyder, er Polycraft (ikke at forveksle med match-3-spillet) et spil med lav-poly-visuals, der byder på håndværk. Det er selvfølgelig ikke det eneste, ellers ville Polycraft ikke være med på vores liste over de bedste onlinespil.

Du bygger en base til dine Wildling-venner, som i sidste ende skal beskyttes, men i stedet for bare at bygge automatiske våben og ligge i skjul, som du gør i masser af tårnforsvarsspil, beder Polycraft dig om selv at involvere dig. Kampene minder meget om The Legenden om Zelda. Kom i gang med at bygge og kom i kamp – Polycraft bliver ikke kedeligt. Selvom Polycraft har været ude i et stykke tid, føles det stadig utrolig godt at spille med dynamiske skift mellem kamp, basebygning og lysudforskning.

Superhot Prototype (Image credit: Superhot Team)

Superhot Prototype En succeshistorie Grunde til at købe + Unikt og sjovt + Giver dig mulighed for at prøve, før du køber hele spillet + Fremragende slowmotion-mekaniker Grunde til at lade være - Kort

Mange populære Steam-spil og konsoltitler skylder deres popularitet til websteder som Miniclip og Newgrounds, der værter for utallige gratis-at-spille-titler fra små studier med marginale udgivelsesbudgetter.

Få af disse succeshistorier er så sande som Superhot, et førstepersonsskydespil udviklet i Unity, hvor tiden går i stå, så snart du gør, hvilket giver dig masser af tid til at danne sammenhængende strategier. På en måde blander Superhot elementer fra både populære FPS-spil med turbaseret strategimekanik, hvilket giver en helt unik og sjov browserbaseret oplevelse.

Ved at spille Superhot-prototypen kan du ikke kun prøve spilmekanikeren for dig selv, hvis du vil se, hvad al virakken drejer sig om, du kan også altid dykke ned i et kort spil. De, der er interesserede i spildesign, får også at se, hvordan spillet voksede og udviklede sig til den fulde version, vi kender som Superhot nu. Og så er der Superhot VR, virtual reality-versionen af spillet, blot en anden version af Superhot og et af de bedste VR-spil nogensinde, du kan spille.

Slither.io (Image credit: Lowtech Studios)

Slither.io Ekstrem Snake Grunde til at købe + Nem at komme i gang + Masser af sjov for stærke spillere + Ingen klik påkrævet Grunde til at lade være - Rimelig simpelt - Kan være lidt frustrerende mod stærke modstandere

Det er spis eller bliv spist i Slither.io, HTML5-spillet, hvor din markør styrer en lang reptil (også kendt som en slange) til at spise prikker for at blive en endnu længere slange. Det er meget ligesom Pac-Man, idet målet er at spise så mange prikker som muligt og sikre en plads på ranglisten. At begrænse konkurrencen, dybest set. Udfordringen ligger i at undgå andre slanger, for hvis du rører ved en, er det game over.

Din score er målt ved længden af din slange, hvoraf den længste i skrivende stund er omkring 20.000 point. Hvis din slange kommer ind i top 10, vil den blive vist på ranglisten. Der er ikke meget nuance ud over det, udover det faktum, at du kan ændre skindet på din slange til en af flere forskellige farver og stilarter. Det er et simpelt spil, men et, der er perfekt til et par runder og tilgængeligt, da du ikke behøver at klikke for at spille det.

Selvom det er enkelt i designet, er Slither.io et ægte battle royale-spil, så det får dig måske til at fatte interesse for den genre.

Spelunky HTML 5 (Image credit: Derek Yu)

Spelunky HTML 5 Hvor det hele startede Grunde til at købe + Prøv før du køber hele spillet + Udfordrende + Fremragende tilfældigt genererede niveauer Grunde til at lade være - Ikke fantastisk visuelt - Brutal permadeath

Ligesom det tidligere nævnte Superhot har Spelunky en ydmyg oprindelse. Først udviklet af Derek Yu som freeware, derefter porteret til Xbox 360 i juli 2012, og så blev spillet porteret til HTML 5 af Darius Kazemi.

Spelunkys HTML5-version er måske ikke visuelt imponerende (det blev trods alt skabt i GameMaker), men spillets tilfældigt genererede niveauer og brutale permadeath-mekanik gør det til en moderne klassiker. Spelunky har gjort meget for at genoplive roguelike-genren.

Målet med 2D-platformsspillet er at samle så meget bytte som muligt i en række underjordiske tunneler. Det lyder nemt, ikke? Forkert. Befolket af forhindringer som fælder og fjender af forskellige arter, er Spelunkys verden lige så udfordrende, som den er varieret.

Heldigvis er du udstyret med en pisk som standard. Hvis det ikke er nok, kan du altid være ressourcestærk og bruge omkringliggende genstande som våben. Held og lykke.

Runescape (Image credit: Jagex)

Runescape Et gratis MMORPG for tiderne Grunde til at købe + Masser at lave + Regelmæssige opdateringer + Stadig ekstremt populært Grunde til at lade være - Du skal være betalt medlem for visse funktioner - Det visuelle er ikke fantastisk

Runescape er et massivt multiplayer online-rollespil, der kan spilles gratis, og selvom det måske ikke ser så godt ud på overfladen, er det faktisk ret godt. Runescape er dokumenteret af Guinness World Records og er kendt som verdens mest populære gratis MMORPG med over 200 millioner registrerede spillere.

Som mange MMO'er finder Runescape sted i middelalderlige omgivelser, fyldt med dronninger, nisser og drager (og vi kan ikke glemme at nævne hønsene). Det er ikke ligefrem et eksempel på kunst med hensyn til dets visuelle, men ikke mange spil, der har været med såå længe som Runescape.

Så længe din browser er nyligt udstyret med en nyere version af Java, vil du kunne begynde at kæmpe, handle og endda spille minispil med andre spillere i Gielinors verden.

Hvis omgivelserne tiltaler til dig, men du ikke kan lide MOO'er, så tjek vores liste over de bedste RPG'er (Åbner i nyt vindue) for at se, om du kan finde noget, du kan lide der.

Wolfenstein 3D (Image credit: id Software, 3D Realms)

Wolfenstein 3D Et historisk FPS spil Grunde til at købe + Klassisk lydspor + Nemt at hente + Hævn over nazister Grunde til at lade være - Føles ret forældet nu - Kontrollen er træg

Hvis du for nylig spillede Doom Eternal, undrer du dig måske over, hvordan udvikleen id software startede. Nå, led ikke længere end Wolfenstein 3D. Selvom det ikke var den første titel, der kom fra superstjerneduoen John Carmack og John Romero, var Wolfenstein 3D i det væsentlige grundlaget for hele first-person shooter-genren. Nogle gange er de bedste onlinespil dem, du ønsker at bevare i årtier fremover.

Selvom det i mange henseender er meget anderledes end nutidens skydespil, bliver Wolfenstein 3D ofte betragtet som den første ægte FPS af purister. Dræb nazister og se, hvordan spil er blevet forbedret siden 1994 i dette vigtige uddrag af historien. Oplev Wolfenstein 3D for dig selv helt gratis, takket være Internet Archive, og se selv, hvadder var grundstenen for de bedste FPS-spil.

Spaceplan (Image credit: Devolver)

Spaceplan Lås op for galaksens mysterier Grunde til at købe + Vittig dialog + Interessant historie + Fantastisk soundtrack Grunde til at lade være - Kort - Lange ventetider

På overfladen er Spaceplan et repetitivt klikspil designet som et middel til at distrahere dig. Men støv det geometriske dæksel af, og du vil indse, at der er noget helt særligt her.

Hvis du ikke er til spil, der tager sig selv for seriøst, er Spaceplan noget for dig. Du bruger det meste af din tid på at reparere et skib ved hjælp af en grænseflade kaldet "Thing Maker", som, som navnet antyder, lader dig bygge ting til at reparere dit skib og navigere gennem rummet. Når du først har fået et par 'ting' op at køre, fungerer spillet af sig selv.

Mens du venter i den virkelige verden, akkumulerer du watt, der bruges til at drive dine ting. Spaceplan er det perfekte spil at hoppe ind og ud af bare ved at lade det køre i en fane i baggrunden. Spaceplan har endda en historie, en der bliver brugt på i Steam-versionen (mod et mindre gebyr)

BrowserQuest (Image credit: Mozilla)

BrowserQuest Udforsk verden Grunde til at købe + Oser af nostalgi + Ældet overraskende godt + Masser at lave Grunde til at lade være - Registreringskrav for at spille

BrowserQuest er blandt de spil, der trækker på den nostalgiske følelse, som 16bit-æraen fremkalder hos mange spillere. Det er en af grundene til, at det har ældet overraskende godt, hvilket gør det blandt de bedste onlinespil, du kan spille i dag, mange år efter dets første udgivelse.

Det er lavet i HTML5, og i dette action-RPG-spil starter du som en simpel landsbyboer, og det er op til dig at tage på en mission for at udforske verden, jage, samle genstande og opnå præstationer. Du kan også komme i kontakt med andre spillere over hele verden, samt slå dig sammen med dem for at bekæmpe fjender eller gå på jagt. Uanset om du spiller på egen hånd eller co-op, er der masser af nostalgisk sjov at få ved at spille BrowserQuest.