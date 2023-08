Här är hela listan över produkter som Apple förväntas släppa under 2023 och 2024

Apple Vision Pro har helt klart varit Apples huvudfokus i år, men teknikjätten har inte låtit blandad verklighet distrahera dem från deras iPhones, MacBooks och iMacs – då nya rykten förutspår att företaget kommer att lansera minst 18 nya enheter under nästa år.

Källan till Apples ryktade färdplan är Bloombergs Mark Gurman – och även om de flesta av produkterna har spekulerats över tidigare, är det praktiskt för alla potentiella köpare av Apple-teknik att se dem samlade på ett och samma ställe.

Den nya iPhone 15-serien som förväntas lanseras i september med totalt fyra nya modeller är ganska självklar, liksom uppdateringar till Apple Watch Series 9 och Apple Watch Ultra.

Men med MacBooks, iMacs, iPads och till och med nya produkter som en smart hemskärm som tydligen också är på gång, finns det mycket att gå igenom. Med det i åtanke har vi delat upp alla Apples ryktade lanseringar på ett översiktligt sätt här nedanför, så att du kan bestämma dig för om du ska börja spara (och när du ska byta in din gamla iPhone).

Här är alla 18 nya produkter vi förväntar oss att få se från Apple under resten av 2023 och under 2024, enligt Bloomberg och tidigare rykten.

iPhone 15 (fyra modeller)

iPhone 15 / iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

Den nya iPhone 15-serien är ganska självklar. (Image credit: Apple)

Inga överraskningar här – Apple lanserar nästan alltid nya iPhones vid sitt traditionella evenemang i september och vi förväntar oss att se fyra iPhone 15-modeller dyka upp under det vanliga släppfönstret.

Bloombergs rapport innehåller ingen ny information på denna front, men de senaste ryktena pekar på en iPhone 15 och iPhone 15 Plus, tillsammans med en iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max. Den nuvarande iPhone 14-serien presenterades den 7 september, där tre av dess fyra modeller släpptes till butiker bara en vecka senare – så vi kan räkna med något liknande för iPhone 15-serien.

Apple Watch (tre modeller)

Apple Watch Series 9 (41 mm och 45 mm)

Apple Watch Ultra 2

Nya Apple Watch-modeller brukar dyka upp tillsammans med nya iPhones. (Image credit: Apple)

Som vi har hört tidigare förutspår Bloombergs rapport att vi kommer att få se två nya Apple Watch Series 9-modeller och en uppdaterad version av Ultra-modellen senare i år. Vi har också fått se kodnamn för de tre produkterna (N207, N208 och N210), som backar upp dessa rykten.

Hittills har det dykt upp väldigt få konkreta detaljer om vad vi kan förvänta oss av dessa tre klockor. Den största läckan hittills (via MacRumors) tyder på att Apple Watch 9 sannolikt kommer att säljas i samma storlekar som Apple Watch 8, vilket skulle innebära 41 mm och 45 mm.

När det gäller Apple Watch Ultra 2 har tidiga läckor (som den här från DigiTimes) föreslagit att den kan få en ännu större 2,1-tums skärm än den nuvarande modellen, samtidigt som den byter från OLED-teknik till mikro-LED. Alla tre ryktade Apple-klockor kommer sannolikt att dyka upp i september tillsammans med iPhone 15.

Så hur blir det med Apple Watch SE? Denna mer prisvärda modell uppdateras vanligtvis inte årligen – och eftersom den senaste uppdateringen kom under 2022, är det osannolikt att en ny version dyker upp i år.

MacBook Pro (tre modeller)

MacBook Pro 13" (M3)

MacBook Pro 14" (M3 Pro, M3 Max)

MacBook Pro 16" (M3 Pro, M3 Max)

Ett helt gäng MacBook Pro-modeller verkar vara på gång. (Image credit: Apple)

Medan iPhone 15 och Apple Watch Series 9 nästan säkert kommer att anlända i år, faller resten av Bloombergs förutsägelser (inklusive tre MacBook Pros) till ett mer vagt territorium för släppdatum – då hemsidan helt enkelt säger att de "kan komma senare".

Ändå finns det kodnamn som stödjer teorin att tre M3-drivna MacBook Pros är under utveckling – dessa blir troligen MacBook Pro 13" (M3), MacBook Pro 14" (M3) och MacBook Pro 16" (M3), med respektive kodnamn J504, J514 och J516.

Men det är osannolikt att vi kommer att se dessa anlända förrän 2024. Vi skrev nyligen att rykten om ett Apple M3-chip inte borde avskräcka dig från att köpa en MacBook med ett M2 Pro-chip och så är det fortfarande – en lansering under 2024 för en M3-modell kommer med största sannolikhet att dyka upp enligt det släppschema som Apple introducerade med M1-modellen.

iMacs (tre modeller)

iMac 24"

Eventuellt en större iMac

Kan vi få se en 30-tumsmodell av iMac? (Image credit: Apple)

Något som är mer sannolikt att dyka upp senare i år är en uppdatering av Apple iMac, då Bloomberg förutspår att iMac (2023) kommer i två 24-tumsversioner. Detta skulle innebära att de skulle ha samma skärmstorlek som nuvarande den iMac-modellen.

Vi har väntat länge på denna uppdatering, då den senaste iMac-modellen lanserades under 2021. Anledningen till den långa väntan beror troligen på att de nya modellerna kommer att drivas av ett M3-chip.

Redan i mars föreslog Bloomberg att tillverkningen av de nya iMac-datorerna (kodnamnen J433 och J434) redan var i "ett sent skede" inför en eventuell lansering under andra halvan av detta år, så en ankomst under 2023 (med samma färgalternativ som dagens modell) känns fortfarande troligt.

Något som däremot är lite längre bort, enligt Bloombergs nya rapport, är en ännu större iMac. Apple utforskar tydligen möjligheterna till "en iMac med en skärm över 30 tum", men det konceptet ska tydligen bara vara i sina tidiga skeden ännu. Det är lite synd, eftersom 27-tumsmodellen av iMac senast fick en uppdatering 2020 med ett Intel-chip – men det verkar åtminstone vara på gång.

MacBook Air (två modeller)

MacBook Air 13"

Två nya MacBook Air-modeller ser troliga ut. (Image credit: Apple)

Vi såg nyligen ankomsten av Apple MacBook Air 15-tum (2023), men den ryktade uppdateringen av 13-tumsmodellen av MacBook Air dök aldrig upp.

Det var ingen alltför stor överraskning eftersom MacBook Air 13-tum (M2, 2022) släpptes relativt nyligen under förra året – men Bloombergs rapport säger att två MacBook Air-modeller (kodnamnen J613 och J615) är på gång.

Dessa kommer sannolikt att drivas av Apples M3-chip, vilket innebär att en lansering under 2024 ser mest trolig ut. Den här uppdateringen har tidigare ryktats inkludera en 13,4-tums OLED-skärm, enligt den pålitliga skärmanalytikern Ross Young.

iPad (tre modeller)

iPad Pros (två modeller)

iPad Air

Kan vi få se totalt tre nya iPad-modeller? (Image credit: Apple)

Nya iPad Pro-modeller är på väg enligt Bloombergs rapport, men de kommer sannolikt inte att dyka upp i år. Mark Gurman förutspår att "uppdaterade iPad Pro-modeller med OLED-skärmar" finns med i Apples färdplan, med kodnamnen J717 och J720. Men ingen tidsram för dessa har satts, vilket betyder att vi måste falla tillbaka på tidigare rykten för att få en uppfattning om det.

Apples iPad Pro 2023 förväntas bli en ganska stor uppdatering – förutom dessa OLED-skärmar, har den tippats att drivas av Apples inkommande M3-chip. Vi har också hört rykten om en 14,1-tums iPad Pro-skärm vid flera tillfällen, medan en 16-tumsmodell av iPad Pro också har nämnts. Även om detta kan förklara förutsägelsen av två modeller, är det osannolikt att vi får höra något officiellt förrän 2024.

En mindre uppdatering kommer sannolikt att bli en ny iPad Air, som enligt Bloomberg kommer att utformas för att "ersätta den nuvarande M1-baserade modellen". Återigen, ingen tidsram gavs för denna 6:e generationens iPad Air, men med tanke på att Apple vanligtvis arbetar inom 18 månaders släppcykler för sina Air-modeller, kan den dyka upp tillsammans med iPhone 15 i september.

Vad mer är på gång?

Även om dessa 18 produkter är de absolut mest troliga i Apples färdplan för lanseringar i år och 2024, inkluderar Bloombergs rapport också vissa spekulationer om andra produkter som är i "tidig utveckling".

Dessa inkluderar "en tredje generationens version av AirPods Pro" och en del ny hemutrustning inklusive "smarta skärmar". Det kan betyda att Apple arbetar på en iPad-liknande konkurrent till Google Pixel Tablet, vars tillhörande högtalardocka ger den starka smartskärmsfunktioner. Tidigare rykten har förutspått en lansering under 2024 för en sådan produkt från Apple.

Med en ny Apple TV (komplett med snabbare processor) som också förväntas dyka upp under 2024, verkar det alltså som att Apple Vision Pro inte har haft någon större inverkan på färdplanen för resten av företagets enheter.