Google Pixel Tablet saknar en Pixel Pen, men den kan komma snart

Om du inte redan har sett det, går det nu att köpa Google Pixel Tablet hos ett gäng svenska återförsäljare. Det ser ut att vara en riktigt lovande surfplatta, men vid sin lansering saknade vi ett gäng tillbehör till surfplattan. Men nu har en ny rapport dykt upp som hävdar att den kan få en egen stylus och ett eget tangentbord snart.

Trots att Pixel Tablet nyligen hyllades för att vara en av de mest högprofilerade enheterna med stöd för Universal Stylus Initiative - mer om det nedan - var det enda tillbehöret som tillkännagavs vid lanseringen dess Speaker Dock.

Android Authority tror dock att det kan vara på väg att ändras. De första bevisen kom via tweets från läckan Kamila Wojciechowska förra månaden, där det bara stod "Stylus for Pixel Tablet" och "Keyboard for Pixel Tablet", så det gav inte särskilt mycket att gå på.

"Stylus for Pixel Tablet"May 29, 2023 See more

Men nu finns det ytterligare bevis för att tillbehören faktiskt finns och potentiellt kommer att släppas snart – och det kommer från Google själva.

Android Authority rapporterar att utvecklaren Pratyush upptäckte ledtrådar i den senaste versionen av Pixel Retail Demo-appen, nämligen kod som refererar till ett "Keyboard for Pixel Tablet" och en "Pen for Pixel Tablet".

Google har ännu inte tillkännagett någon sådan penna eller tangentbordstillbehör, uppenbarligen, men det skulle inte komma som någon större överraskning om de skulle göra det. Deras senaste surfplatta, Pixel Slate, hade trots allt stöd för båda. Vi har dessutom höga förhoppningar på ett kommande tangentbord för Pixel Tablet, då Google är utmärkta på att göra tangentbord – något vi berömde i våra recensioner av Pixelbook och Pixelbook Go.

Tillbehör hade gjort den ännu bättre

I vår recension av Pixel Tablet drog vi slutsatsen att enheten är en utmärkt surfplatta för användning hemma, om än en som är lite oambitiös. Ett tangentbord hade gett den en extra liten boost.

Med en stylus hade det verkligen kunnat öppna upp Pixel Tablet för en helt ny publik. Förutom rapporten ovan bör vi notera att Google listar Universal Stylus Initiative-stöd i specifikationsbladet för Google Tablet, något som backas upp av det senaste e-postmeddelandet från USI.

"Det senaste surfplattestödet för USI från Amazon och Google är ytterligare en milstolpe för standarden, eftersom vi fortsätter att växa till nya enheter och operativsystem", säger Alexander Erdman, chef för USI. "Vi är mycket glada över att se användningen av USI-specifikationen i enheter som kör Android, eftersom vi fortsätter att sträva efter en enda branschstandard för stylusar."

Även om USI-stylusar vanligtvis används till ChromeOS-surfplattor - medan Android-surfplattor som Samsungs Galaxy Tab S8-serie föredrar proprietär teknologi - kan det komma att vända. När Google och Amazon hoppar ombord kan ett USI-skifte vara på väg för Android, och med det kan plattformen bli mer attraktiv för användare som tidigare har dragit sig mer mot Apples mer pennvänliga plattform. Vi kommer att hålla utkik efter ett officiellt tillkännagivande från Google kring detta.

Finns äntligen tillgänglig att köpa

Från och med den 20 juni finns Google Pixel Tablet tillgänglig att köpa hos ett gäng svenska återförsäljare. Du hittar den bland annat hos Komplett, NetOnNet och Elgiganten. Surfplattan kostar från 7 799 kronor för modellen med 128 GB lagring och 8 799 kronor för modellen med 256 GB lagring. Vi har lagt in köplänkar här nedanför som tar dig direkt till återförsäljarnas hemsidor.

Om du inte tycker att Google Pixel Tablet känns lockande, kan vi tipsa om dessa två toppmodeller från Samsung och Apple. Galaxy Tab S8 Ultra och iPad Pro 12.9 är de för närvarande lyxigaste och bästa surfplattorna du kan köpa från de två teknikjättarna just nu och passar perfekt för dig som vill ha en kraftfull surfplatta i toppklass. Om du tycker de är lite för dyra, kan du kolla in vår topplista över de bästa billiga surfplattorna istället.