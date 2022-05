SteelSeries Aerox 3 Wireless - recension

Kort sammanfattning

SteelSeries Aerox 3 Wireless är en välgjord datormus som kommer att passa utmärkt för en viss typ av användare. Det är en simpel datormus som inte bjuder på särskilt många programmerbara knappar eller andra extra krusiduller och lägger istället fokus på att hålla saker och ting enkla.

Med sina 66 gram är det en otroligt lätt datormus, som fortfarande känns solid i handen och är bekväm att använda speciellt för dem med ett vanligt palm- eller finger grip. Du får ingen möjlighet att lägga till extra viktplattor för att justera vikten, så var säker på att du är typen av användare som föredrar otroligt lätta datormöss innan du köper denna.

Det här är typen av datormus du kan koppla in i datorn och börja använda på en gång, utan krångliga installationer eller inställningar att fixa. Om du är typen av användare som tycker om att fippla med inställningar som RGB-belysning, polling rate och annat, får du tillgång till SteelSeries GG Engine-mjukvaran som ger dig tillgång till alla funktioner du behöver och som är fullt kompatibel med både Windows och macOS.

Betyget dras ned något på grund av en opålitlig batteritid och en kort fördröjning varje gång du väcker datormusen från dess viloläge. Med tanke på att detta är en ganska simpel datormus, utan några flashiga extra funktioner, tycker vi även att priset lutar åt det dyrare hållet. Speciellt med tanke på att det finns så många konkurrenter idag som erbjuder liknande prestanda och funktioner till ett lägre pris.

SteelSeries Aerox 3 - pris och tillgänglighet

SteelSeries Aerox 3 finns tillgänglig att köpa hos en rad svenska återförsäljare och priserna skiljer sig något mellan dem, så se till att kolla in olika alternativ innan du gör din beställning för att se till att du får bästa möjliga pris.

Priserna ligger mellan allt från 550 kronor till 1150 kronor, så du kan alltså spara några hundralappar genom att klicka hem den från rätt ställe. Du hittar datormusen hos återförsäljare som bland annat Amazon, Elgiganten, NetOnNet och givetvis SteelSeries.

Design och prestanda

SteelSeries Aerox 3 är en kompakt och lätt mus som passar bäst för dem med palm- eller finger grip. (Image credit: Future)

SteelSeries Aerox 3 är en superlätt datormus med en honeycomb-design. Trots sin låga vikt på endast 66 gram och sin håltäckta design har SteelSeries lyckats packa in en vattentålighet för datormusen. Den knakar lite om man applicerar tryck på sidorna av datormusen, men överlag känns dess byggkvalitet solid och den ska ha en livstid på cirka 80 miljoner klick.

Du får en ganska simpel, gammaldags formfaktor på datormusen som lämpar sig utmärkt för dem med palm- eller finger grip. Om du föredrar datormöss som är formade mer efter handen, kan det vara bättre för dig att kolla in alternativ som exempelvis Razer Basilisk X eller Logitech G502.

På vänster sida av datormusen hittar du dess programmerbara knappar, som är enkla att nå med tummen och perfekt för att ändra CPI. Utöver det får du en exakt sensor, pålitlig anslutning och givetvis härlig RGB-belysning. I vanlig ordning kan du ändra RGB-inställningar via den medföljande mjukvaran.

Skrollhjulet är hyfsat och relativt bekvämt att använda. Vissa kan tycka att skrollhjulet är lite för lågt, men detta var inget vi hade några problem med och är nästan något vi föredrar över ett högre skrollhjul. Du får dock inget stöd för tilt-skrollande och kan inte heller låsa upp skrollhjulet för fri skrollning. Speciellt det sistnämnda är ett stort minus enligt oss och känns som något som borde vara enkelt att lägga till.

Knapparna på sidan av SteelSeries Aerox 3 är enkla att komma åt med tummen. (Image credit: Future)

Med i förpackningen får du en USB-C- till USC-A-kabel för laddning, en trådlös USB-C dongel och en förlängningsadapter. Vad gäller trådlös anslutning får du välja mellan 2,4 GHz eller Bluetooth. Anslutningarna är överlag pålitliga, men om du väljer att använda datormusen via Bluetooth blir prestandan något långsammare och blir särskilt tydligt vid snabba, intensiva spel. Om du är en tävlingsinriktad gamer som behöver en snabb datormus som är pålitlig i alla tillfällen, bör du alltså kolla in andra alternativ.

Oavsett vilken typ av anslutning du väljer kommer du också bli tvungen att leva med en ganska irriterande fördröjning varje gång du väcker datormusen från dess viloläge. Direkt ur förpackning dröjer det bara någon minut för datormusen att gå in i viloläge om du inte använder den och varje gång du väcker uppstår en liten fördröjning som i värsta fall kan dröja 2-3 sekunder. Detta är ett av våra största klagomål på datormusen efter att ha använt den under en månads tid och är ett litet, men ständigt närvarande, irriterationsmoment du kommer att behöva stå ut med. Ett sätt att undvika detta är att ställa in en längre timer för hur lång tid det tar innan datormusen går in i viloläge, men ju längre du håller den vaken, desto mer kommer det att kräva av batteritiden. På tal om batteritid var den vårt andra stora klagomål kring datormusen, men mer om det lite längre ned.

Batteritid

Batteritiden är nedslånde, men snabbladdningen räddar det lite. (Image credit: Future)

Med SteelSeries Aerox 3 ska du enligt företaget få upp till 200 timmars batteritid via Bluetooth och upp till 80 timmars batteritid via Wi-Fi. Datormusen har även stöd för snabbladdning, där endast 15 minuters laddning ska ge dig en batteritid på över 40 timmar.

Det låter ju riktigt bra, men vid faktiskt användning av datormusen är siffrorna du får något nedslående. Detta beror troligtvis på att siffrorna SteelSeries själva nämner gäller om du använder datormusen med RGB-belysningen avstängd och andra batterisparande funktioner aktiva. Men om du är som oss och föredrar att ha kvar det härliga, färgglada ljuset kommer batteritiden att vara betydligt kortare.

Under vårt test hände det flertalet gånger att datormusen dog plötsligt då den fick slut på batteri, vilket kan vara riktigt irriterande om du kör något tävlingsinriktat. Datormusen ska ha indikator för batteritid och som gör att den börjar blinka gult när den börjar få slut på batteritid och som blinkar i olika intervaller beroende på hur mycket batteri som finns kvar. Denna indikator är dock så subtil att vi inte ens lade märke till den och var faktiskt tvungna att göra en Google-sökning för att få reda på att den fanns.

Problemet är också att handen täcker det mest av RGB-belysningen när du använder datormusen och det är sällan du blickar över på datormusen, speciellt under intensiva tävlingsinriktade matcher. Problemet blir ännu värre under dagtid, så RGB-belysningen inte är lika tydlig i ett väl upplyst rum.

Ett stort plus är dock stödet för snabbladdning och den medföljande kabeln. Under vårt test lät vi den vara ikopplad och hade den liggandes på skrivbordet, så vi snabbt kunde koppla in datormusen om den skulle få slut på batteri.

Mjukvara och funktioner

I SteelSeries GG kan du enkelt ändra alla de vanligaste inställningarna. (Image credit: Future)

SteelSeries Aerox 3 är en datormus som fokuserar på att hålla saker och ting simpla. Visst, du får alla de grundläggande funktioner du kan förvänta dig av en bra datormus idag som exempelvis justerbar RGB-belysning, polling rate, CPI och mer. Alla dessa inställningar är enkla att justera via den medföljande mjukvaran SteelSeries GG Engine, som i stort sett ser ut som all annan mjukvara för datormöss och andra PC-tillbehör. Den har ett brett stöd som inkluderar Windows, Mac, Xbox och Linux.

Som tidigare nämnt är detta inte den bästa datormusen för snabba tävlingsinriktade spel och den passar inte heller särskilt bra för MMO-spel, då den har ett begränsat antal programmerbara knappar. Du får totalt sex stycken knappar som är tillräckligt för vardaglig användning och avslappnad gaming, men om du är en ivrig MMO-gamer och behöver ett stort antal knappar, finns det bättre alternativ som är gjorda för just MMO-spel. Knapparna du får tillgång till är dock väldigt enkla att komma åt och har ett behagligt klick och tryckavstånd.

Köp den om …

Du vill ha en lätt datormus

SteelSeries Aerox 3 är fjäderlätt med sina 66 gram och lyckas fortfarande hålla en solid byggkvalitet som dessutom är vattentålig. Den är bekväm att använda även längre stunder.

Du behöver inga extra krusiduller

SteelSeries Aerox 3 har inga flashiga funktioner eller andra extra krusiduller. Här får du en simpel datormus som lägger fokus på det allra viktigaste och som ger dig alla de vanligaste inställningarna.

Du har ett palm- eller fingergrip

SteelSeries Aerox 3 har en klassisk datormus-design och är inte formad speciellt efter handen, vilket passar för dig som har ett lite plattare grepp. Annars kan alternativ som Razer Basilisk X passa bättre.

Köp den inte om …

Du är en MMO-gamer eller kör tävlingsinriktat

Mindre problem med CPI-lagg och ett begränsat utbud av programmerbara knappar gör att SteelSeries Aerox 3 passar bäst för vardagsbruk och avslappnad gaming.

Du vill ha bästa möjliga anslutning och batteritid

SteelSeries Aerox har en kort fördröjning varje gång den startar från viloläget, samtidigt som batteritiden är lite opålitlig och inte lever upp till förväntningarna.

Du vill komma undan billigt

SteelSeries Aerox 3 lutar åt det dyrare hållet med tanke på vad den erbjuder, samtidigt som det finns en mängd liknande mer prisvärda alternativ att välja mellan.

Först testad i april 2022.