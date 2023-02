DualSense Edge - recension

Sonys Dualsense Edge är företagets Pro-kontroll till Playstation 5. Den följer samma spår som Xbox Elite Controller och till viss del Pro-kontrollen till Nintendo Switch. Något för proffspelarna och de allra mest kräsna. De som vill ha inställningsmöjligheter och utbytbara delar för olika uppgifter.

Så långt är allt logiskt. Att kontrollen bygger på den redan fantastiska Dualsense-kontrollen som följer med som standard till Playstation 5 gör knappast saken mindre intressant. Den kontrollen kändes avancerad redan som den var, med adaptiva axelknappar och haptisk feedback bland många spännande funktioner.

Så vad är nytt med Dualsense Edge jämfört med standardkontrollen? Sett till hårdvaran är det möjligheten att peta dit två knappar på baksidan av kontrollen (paddle buttons), två funktionsknappar under styrspakarna och möjligheten att byta ut just styrspakarna. De bakre axelknapparna (R2/L2) har ett skjutreglage för att ställa dess slaglängd också. Det är dock först när du går in i mjukvaruinställningarna som det blir roligt på riktigt, med en otrolig mängd inställningsmöjligheter för kontrollen.

Medföljande väska har plats för kontrollen och alla tillbehör (Image credit: Future)

De nya funktionerna kommer inte utan betydande nackdelar däremot. Batteriet ska enligt Sony själva vara "något kortare" än hos standardkontrollen. Under våra tester fick vi fram ungefär samma batteritider mellan kontrollerna. Men Dualsense är knappast känd för sin enorma batteritid från början. Att Edge-versionen har som bäst samma batteritid är snudd på oförlåtligt.

Det kombineras med prislappen. Riktpriset i Sverige ligger på blodtryckshöjande 2 790 kronor. Det får du tre Dualsense-kontroller för (och de är inte billiga från start). Samtidigt ligger Elite-kontrollen till Xbox på betydligt lägre 1 990 kronor som riktpris.

DualSense Edge: design

Dualsense Edge ser lite annorlunda ut jämfört med originalet, men inte allt för mycket. (Image credit: Future)

Bättre byggkvalitet än originalet

Omgjord och bättre touchpad

Den utbytbara frontplattan känns lite plastig

Prislappen uppvägs en smula av presentationen. Precis som Elite-kontrollen till Xbox kommer Dualsense Edge i en rejäl bärväska. Inuti hittar vi kontrollen, fyra utbytbara styrspakar, laddsladd med låsbart fäste samt två uppsättningar bakre knappar. Dessa fästs med magneter och kommer i kupol- eller en mer spakliknande form.

Byggkvaliteten känns genast bättre än originalet, men bara lite grann. Kontrollen är lite tyngre tillföljd av de extra funktionerna, men inte speciellt mycket.

Den nya touchpaden är, utöver att vara svart, belagd med en ny textur (i form av de klassiska Playstation-ikonrerna), vilket faktiskt gör den skönare att använda.

Funktionsknapparna på undersidan av kontrollen (Image credit: Future)

Styrkors och knappar har en ny yta, men känns inte annorlunda att använda. axelknapaprna har mer textur dock, vilket är en förbättring.

Bäst i vår mening är de nya funktionsknapparna. Till en början kan de verka sitta lite illa till. Men de tjänar faktiskt sitt syfte helt perfekt tillsammans med inställningsmöjligheterna.

Styrspakarna går som sagt att byta ut. Men de medföljande utbytesspakarna är samma som redan sitter där, vilket är synd.

Designbetyg: 4 / 5

Nya funktioner

Tillbehören som medföljer Dualsense Edge (Image credit: Future)

Funktionsknapparna är ett fantastiskt tillägg

Bakre knappar är bra, men begränsande med endast två

Många inställningsmöjligheter i mjukvaran

Precis som förväntat av en pro-kontroll är det just extrafunktionerna som är det mest speciella här.

Tidigare nämnda funktionsknappar är den bästa funktionen. Med dessa kan du snabbt byta knappkonfiguration exempelvis. Ett långtryck ger dig en snabbmeny för exempelvis ljudet i headset. Enkelt, men ack så effektivt.

De bakre knapparna klickas dit med magneter och ger dig möjlighet till extra knappkonfigurationer. Trots att det medföljer två olika par knappar finns det bara plats för ett par. Xbox Elite-kontrollen har istället plats för två par.

Padelknapparna på baksidan och alla andra knappar går att ställa in i minsta detalj i inställningarna. Dessa syns inte i vanliga fall, utan du låser upp dem så snart kontrollen paras med konsolen. Du kan ställa in olika profiler för olika spel och snabt komma åt dem med funktionsknapparna. Just den biten funkar riktigt enkelt och effektivt.

Features score: 4 / 5

Trist batteritid

Inställningsspaken för axelknapparna (Image credit: Future)

Nästan samma funktionalitet som DualSense

Låsen för axelknappar kunde vara bättre

Batteritiden kunde varit bättre

Efter alla inställningar, lås för axelknappar, funktionknappar och bakre knappar är sjalva spelupplevelsen... ungefär densamma. Dualsense är i grunden en fantastisk kontroll och det är svårt att förbättra den upplevelsen. Men det gör också att steget mellan den vanliga Xbox-kontrollen och Elite-varianten känns av betydligt mer än hos Sonys variant.

Låsfunktionen för axelknapparna kunde också ha varit bättre. Det tightaste läget är som ett lätt tryck på knappen, men de övriga två är näst intill oidentifierbara mellan varandra.

Vid sidan av axelknappslåsen är baksidan sig lik (Image credit: Future)

Den stora elefanten i rummet är såklart batteritiden. vi förstår att Sony ville behålla samma form som originalet och att de extra funktionerna både adderar vikt och drar lite mer batteri. Men det är fortfarande riktigt trist att den ganska dåliga batteritiden hos originalet verkligen inte är bättre här.

Medan vi inte upplever någon markant försämring mot originalet, snarare ungefär samma, kunde den gott varit bättre. Särskilt till ett sånt här pris.

Batteribetyg: 3 / 5

Är Dualsense Edge värd pengarna?

Dualsense Edge är för dyr (Image credit: Future)

Det korta svaret: Nej

Sonys pro-kontroll har förvisso några användbara funktioner och extra knappar. Särskilt inställningsmöjligheterna är fantastiska. Men Dualsense är redan från start en riktigt bra kontroll och Edge ger inte tillräckligt mycket nytt för den prislapp Sony satt på kontrollen.

Hade den kostat under 2 000 kronor, ungefär samma som Microsoft tar för pro-kontrollen till Xbox, hade det känts mer överkomligt. Men du kommer knappast bli en markant bättre spelare med Dualsense Edge, utan kan gott vänta tills den går ner i pris under Black friday eller något. Annars klarar du dig alldeles utmärkt med vanliga Dualsense.