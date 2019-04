Samsung Galaxy S7 Edge – recension

Vissa länkar i denna artikel hänvisar till artiklar, som är skrivna på engelska. Vi arbetar löpande med att flera sidor ska bli skrivna på svenska.

Samsung Galaxy S7 Edge är inte längre stjärnan i Samsungs mobiluppställning, den är inte ens på andra eller tredje plats. Den måste nu göra plats för både Galaxy S8, S8 Plus, S9 och S9 Plus. Men om din budget inte räcker till Samsungs nyaste mobil (de är rätt så dyra) är Galaxy S7 Edge fortfarande ett ypperligt val.

Samsung Galaxy S7 Edge hade en svår uppgift framför sig när den lanserades i februari 2016, eftersom den följde i sina framgångsrika föregångares fotsteg. Den blev en flerfaldigt prisad mobil och med kraften från den "normala" Galaxy S6 och den böjda kanten.

Vi var inte de enda som älskade den och tog fram den med stolthet varje gång vi kunde. Men det var 2015 och världen kommer inte bli lika överväldigade av den böjda designen på Galaxy S7 Edge. Vi har sett det. Det har gjorts. Så vad gjorde egentligen Samsung för att ge deras nya mobil ett stort lyft framåt?

Ja, till skillnad från vad som gjorts på Galaxy S7, som ser ut som modellen från 2015, så har förändringarna på S7 Edge varit otroliga. De piffar till en design som lätt skulle bli tråkig.

Faktiskt var den så bra att vi gav den titeln ”bästa mobil 2016”. Även om Samsung Galaxy S7 Edge nu har blivit ersatt av både Galaxy S8 Plus och Galaxy S9 Plus, är den fortfarande en riktigt bra mobil.

Skärmen är större än på Galaxy S6 Edge, men känns ändå inte så mycket större i handen. Nederkanten av mobilen är också böjd, vilket gör den enkel att hålla i.

Den är vattentålig. Det finns en ingång för mikroSD-kort. Det finns så mycket kraft att vi är nästan säkra på att vi hade kunnat sätta den på baksidan av en motorbåt och åka igenom Atlanten.

Och tanken är mycket möjlig eftersom batteriet – vilket var en sån besvikelse på S6-modellen – har blivit utökat också, vilket ger oss en mobil som kan hålla sig vaken över 24 timmar mellan laddningarna.

Visst, den är inte längre den främsta modellen bland Samsungs mobiler, och den ligger nu efter både den nya Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, S9 och S9 Plus, men om din budget inte når riktigt till Samsungs senaste mobiler (de är ganska dyra) är Galaxy S7 Edge fortfarande ett fantastiskt val.

Pris och lanseringsdatum

Lanserades: mars 2016

Pris vid lanseringen: 8 300 kronor

Nu nere i: 6 990 kronor

All denna teknologi har ett pris och det kan bli riktigt dyrt. Vid lanseringen kostade Samsung Galaxy S7 Edge 8 300 kronor utan SIM-kort, men den har sänkts sedan S8-duon och S9-duon introducerades.

På Samsungs officiella hemsida finns Galaxy S7 Edge med 32 GB tillgänglig för 6 990 kronor – men om du letar runt kan du hitta den ännu billigare.

I Sverige såg vi att S7 Edge har gått ner till så lågt som 5 690 kronor utan SIM-kort och kan mycket väl reas ut för ännu mindre i kommande kampanjer.

Det är inte billigt, men i vår mening fortfarande värt varenda krona.

Samsung Galaxy S7 Edge specifikationer Vikt: 157 g

Dimensioner: 150,9 x 72,6 x 7,7 mm

OS: Android 7 (Oreo update på väg)

Skärmstorlek: 5,5 tum

Upplösning: 1 440 x 2 560

Processor: Snapdragon 820 / Exynos 8890

RAM: 4 GB

Internminne: 32 GB/64 GB (med mikroSD)

Batteri: 3 600 mAh

Bakkamera: 12 MP

Framkamera: 5 MP

Design

Samsung Galaxy S7 Edge är en mobil som lever på sitt utseende. Om du bara är intresserad av prestandan välj hellre den vanliga Galaxy S7.

Den mindre "normala" modellen har allt det smarta, men en lite skarpare skärm tack vare att den har samma mängd på en mindre yta.

Vad den saknar är de smarta elementen som används i Edge. Displayen böjer sig längre ifrån sidorna av mobilen än tidigare, vilket betyder att även om du har en stor skärm, är mobilen så kompakt som möjligt.

Placera den vid sidan av iPhone 7 Plus eller 6S Plus och du kommer se vad vi pratar om. Mängden av ram som används ovan och nedanför skärmen på Apples mobil är nästan skrattretande, speciellt när du jämför hur mycket som är på plats i S7 Edge – och Samsung har ett mycket, mycket större batteri.



S7 Edge är kortare och trängre (150,9 x 72,6 mm) än S7 Plus och 6S Plus (158,2 x 77,9 mm), trots att båda mobiler har samma skärmstorlek på 5,5 tum. iPhone är dock ett hårstrå smalare på 7,3 mm mot Samsungs 7,7 mm omkrets.

Den är också väldigt lik i storlek till LG G5 (149,4 x 73,9 x 7,7 mm), vilken också har en display på 5,5 tum – Android-tillverkare ger verkligen en känga till Apple.

En av våra favoritsaker med uppgraderingen på S7 Edge är baksidan. En process kallad 3D Thermo Forming – vilket låter som den blivit döpt av en känd marknadsmaskin – gör att märket kan böja baksidan av mobilen till en metallbåge som rundar kanten.

Det är ett drag som användes på Note 5 (och används även av märken som Xiaomi) för att verkligen hjälpa mobilen att ligga i din handflata och ta bort hårda metallkanter.

Kombinera det med samma kurva på framsidan av mobilen och du kan förstå varför den känns så skön i handen, nästan som en sten på det sättet du kan rulla runt den i handen.

Intressant nog har det gjort att vissa personer tycker att den inte känns lika förstklassig som tidigare Samsungmobiler. Genom att ha mindre metall att hålla tag i rör du Gorilla Glas 4-skyddet, vilket kan kännas plastigt på grund av den lätta vikten (men fortfarande starka) konstruktionen.

På baksidan finns ingen glans av metall, men för att vara rättvis ger bristen av metallen möjlighet för trådlös laddning som är en av huvudpunkterna på S7 Edge.

Baksidan har dock problem: det är en fingeravtrycksläsares nöjesfält, en äkta cirkus för detektiver på en brottsplats som försöker gripa dig för ett brott.

Många mobiler har fått den kritiken riktad mot sig, men det är speciellt sant för Samsungs nya böjda mobil. Det är enkelt att svepa bort klibbiga fingeravtryck, men det är irriterande att göra det om och om igen.

Kamerans utskjutning på baksidan har blivit förkortat till 0,42 mm, vilket betyder att den knappt syns när du lägger ner mobilen, men den är fortfarande stark nog för att skydda linsen.

Och sen blir du påmind om något annat: den här mobilen, med dess eleganta båge och klara linjer, och komplett med synliga ingångar, är vattentålig.

Den är förstås vattentålig, eftersom den är IP68-klassad. Detta betyder att den kommer fungera även om du tappar den i rent vatten i 30 minuter upptill 1,5 meters djup, så du kommer glatt kunna använda den i badkaret eller bredvid den grunda delen i simbassängen och inte vara orolig för att tappa den.

Det är lite mindre en "låt oss ta vår mobil och dyka för att få otroliga bilder"-funktion och mer av en säkerhetsfunktion – och den kommer även vägra laddas om ingången är för blöt, sådan är dess förmåga att hantera fukt.

Tyvärr får du fortfarande bara en högtalare som ljudar från nederkanten av Galaxy S7 Edge, vilken inte har något vidare förstklassigt ljud, men den är användbar och har anmärkningsvärt högre volym än andra monohögtalare som vi använt.

I överlag kan vi inte prata högt nog om designen av S7 Edge. Den känns fantastisk i handen och Samsung har lyckats ge tillräckligt många uppgraderingar till den för att den ska se och kännas som en helt annan mobil; och de flesta som provar den för första gången kommer – även om de inte är fans – uppskatta något annorlunda i en värld fylld av svarta, rektangulära betongplattor.

Skärm

Skärmen, en teknisk del av designen av Samsung Galaxy S7 Edge, är värd att diskutera bara i sig – eftersom den ser så bra ut.

Även om den inte lockar fram samma respons som skärmen på S6 Edge förra året (som vi sa, böjd display är ingenting nytt i dessa dagar), så får den ändå många positiva blickar, speciellt eftersom den är kombinerad med en rund baksida.

QHD upplösningen på 2 560 x 1440 pixlar ser fortfarande lika bra ut. Även om den blivit lite utsträckt sedan förra modellen ser skärmen på 5,5 tum fortfarande riktigt pricksäker ut och den ser inte konstgjord ut.

Det är otroligt att tänka att 2 år efter att LG skapade deras första mainstreammobil med QHD har vi fortfarande inget riktigt innehåll att titta på i den upplösningen. Trots det tycker inte jag att Galaxy S7 Edge lidit, eftersom displayen gör att man får en riktigt bra upplevelse när man tittar på hemsidor och bilder.

S7 Edge använder Super AMOLED-teknologi, vilket Samsung har använt i nästan ett årtionde nu och det gör verkligen att mobilen ser förstklassig ut och att färgerna blir riktigt kraftfulla.

Kontrasten – skillnaden mellan högdagrar och svärta – är fortfarande ganska sensationell, eftersom när den inte används, är pixlarna avstängda. Med till exempel iPhone 6S eller LG G5 har du en display som bara tar bort motljus när pixeln visar en svart bild, men det kan finnas en mindre del av ljus som lyser igenom.

Skärmen på Galaxy S7 Edge har också fördelen av att ha en sidoskärm, vilken kan nås genom att svepa din tumme längst från höger eller vänstra sidan av mobilens skärm (du kan specificera vilket i inställningarna).

Den var en gång en onödig funktion för flera år sedan, men nu har sidoskärmen en mer betydande roll på Galaxy S7 Edge. Du kan lätt nå nyheterna, vanliga kontakter, verktyg (linjalen för digital mätning är tillbaka) och andra element som för tillfället arbetas på.

Kolla in Specifikationer och Prestanda-delen av denna recension för att få veta lite mer om denna funktion – eller skippa det helt och hållet om du är trött på att höra oss babbla om en del av skärmen som du kan svepa över.