Panasonic Lumix TZ100 – recension

Panasonic tog sig in på marknaden för digitalkameror 2001 och 2006 producerade man den första kameran i sitt populära TZ-sortiment, en serie kameror med litet kamerahus och stort zoom-omfång utformad med resenärer som huvudsaklig målgrupp.

Sedan 2006 har många framsteg gjorts inom digitalkamera-världen, och det är Panasonic själv som varit först på banan med en hel del av nyheterna. TZ-kamerorna har genom åren visat sig bli en stor framgång, och med övergången till mer avancerade funktioner i kompakta kameror har Panasonic flyttat fram positionerna ytterligare med en ny modell, Lumix TZ100.

Den mest anmärkningsvärda förändringen i TZ100 är att man bytt ut den 1/2,3 tums sensor som hittas i TZ80, till en mycket större sensor på 1 tum med 20,1 miljoner effektiva pixlar. 1 tumssensorer har blivit mycket populära på senare år, först med Sonys RX100-sortiment, och mer nyligen med Canons senaste G-serie.

(OBS! Länkade artiklar i denna recension kan vara skrivna på engelska.)

Funktioner

1,0 tums CMOS-sensor, 20,1 MP

25-250 mm f/2,8-5,9 zoomobjektiv

4K videoinspelning

1 tumssensorn i TZ100 placerar omedelbart kameran på en nivå över många andra rivaliserande resekameror. Det är samma sensor som finns i Panasonics mycket framgångsrika bridgekamera Lumix FZ1000. I TZ100 kombineras sensorn med en ny Venus Engine-processor och ett Leica DC Vario-Elmarit 25-250mm f/2.8-5.9 zoomobjektiv. Här finns också Panasonics Power OIS-stabiliseringssystem för stillbilder och 5-axels hybrid OIS-stabilisering för video.

Förutom ökningen av pixelantalet jämfört med förra årets TZ70, ger det faktum att sensorn är 4x större i TZ100 att pixlarna är 2,4x större, vilket är mycket bra nyheter för bildkvalitet och brusnivåer i synnerhet. Med detta har Panasonic fått modet att ge ZS100 ett internt känslighetsområde på ISO 125-12 800, och det finns också expansionsinställningar för ISO 80, 100 och 25 600.

Den 10x optiska zoomen gör att Panasonic beskriver TZ100 som tillhörande en helt ny sektor på marknaden för resekompakter – premium superzoom. Alla andra pocketkameror med 1 tumssensorer är begränsade i sitt zoomområde, så det är ganska spännande att se att företaget tagit fram med en kamera som bör tilltala resande fotografer på detta sätt.

Med tanke på Panasonics entusiasm för allt som har med 4K att göra är det ingen överraskning att TZ100 kan spela in i 4K (med 30 eller 25 bilder per sekund) och fotolägen i 4K gör det enkelt att ta 8 MP stillbilder med 30 bilder per sekund. Här finns också Panasonics senaste tillägg i skaran av 4K-funktioner, Post Focus-läget. I det här läget tar kameran en sekvens av bilder med olika fokusavstånd och du kan sedan i efterhand välja den bild där ditt motiv är skarpt.

Dessutom har TZ100 4K-beskärning vilket gör att flera 4K-bilder kan förbättras och samplas ned till Full HD direkt i kameran.

Sökarna har börjat hitta tillbaka till kompaktkamerorna och TZ100 har en inbyggd elektronisk sökare (EVF) på 0,2 tum med 1 160 000 punkter vilken gör det lättare att komponera bilder under ljusa förhållanden. Naturligtvis sitter det en större skärm på baksidan av kameran, och i det här fallet är det en 3 tums 1 040 000-punktsenhet med pekskärmsfunktion. En ögonsensor upptäcker när kameran hålls för ögat och stänger av huvudskärmen och aktiverar EVF.

Som grädde på moset kan TZ100 fotografera i såväl RAW som JPEG. Detta tillsammans med bländarprioritering, slutarprioritet och manuella exponeringslägen som följer med de automatiska inspelningsalternativen. Slutartiden kan också ställas in till 60-1/2000 sekunder när den mekaniska slutaren används eller 1-1/16000 sekunder med den elektroniska slutaren. Därmed bör det också vara möjligt att fånga väldigt snabba rörelser och att använda den största bländaren i starkt ljus.

Även om kameran har Wi-Fi-anslutning, så stöds intressant nog inte NFC-tekniken. Panasonic säger att NFC inte har visat sig vara så efterfrågat som tidigare förväntat. När det gäller konkurrenterna på marknaden för 1 tums resekompakter så tävlar TZ100 mot Sony och Canon, inklusive RX100 IV och G7 X Mark II – men ingen av dem har så omfattande zoommöjligheter som TZ100. Förmodligen har TZ100 för närvarande inte några direkta nära konkurrenter.