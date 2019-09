VAD ÄR EN FÖRTITT? Ett "första test" är en journalists första intryck av ett spel baserat på den tid hen kunnat spendera med spelet innan en full recension. I det här fallet spelade vi 45 minuter av Volta-läget på Gamescom 2019. Det viktiga är att vi har kunnat känna på spelet och därmed kan ge dig en känsla av hur det känns att spela, även om det bara är tidiga intryck. För mer information läs TechRadars recensionsgaranti.

FIFA, och andra sportspel från EA, har alltid varit bland de största titlarna inom spelvärlden och även om det finns vissa människor som kritiserar sportspel för att inte komma med speciellt mycket nytt i sina årliga titlar, så har det börjat ändras. Inte nog med att dessa spel expanderar för att inkludera ett handlingsbaserat läge och expansiva Multiplayer-alternativ, men de är också mycket lättare att komma in i än tidigare.

FIFA 20 är ett perfekt exempel på det med dess nya Volta-läge. I grunden är det en återkomst av FIFA Street, som vi senast såg i FIFA 2012. Det här spelläget kommer inte bara kännas mer arkad-aktigt, men kommer också få nya spelare att lättare vänja sig vid FIFA tack vare dess inte lika stränga regler.

Även om vi (i all ärlighet) inte spelat alltför många sportspel, fick vi chansen att ge oss på det nya Volta-läget under Gamescom 2019. Resultatet? Ja, nog gjorde det sitt jobb att få in oss i spelserien.

(Image credit: EA)

Sparka runt bollen

När vi först satte oss ner med FIFA 20 var vi lite oroliga eftersom vi inte vidrört ett sportspel på mer än 10 år. Vi plockade upp handkontrollerna och sprang runt lite och kontrollerade slumpmässigt spelare - det var ganska pinsamt.

Efter att ha förstört gräsets fina skick blev vi istället skickade till Volta-läget, som vi informerades var perfekt för nybörjare. Det är det verkligen.

När vi startade handlingsläget i Volta spelade vi först en match mot några AI-motståndare där svårighetsgraden av någon anledning hade skruvats upp till max. Självklart gjorde vi inte ett enda mål. När det var över togs vi till några Tutorials som visade oss hur spelet spelas. Det visade sig att det var meningen att vi skulle förlora, eller i alla fall att vi inte förväntades vinna.

Efter att ha tränat ett tag startade vi en match mot AI-motståndare, den här gången på mycket lägre svårighetsgrad. Vi vann enkelt och eftersom Volta är Street-varianten i FIFA spelades matchen fyra mot fyra på en liten plan med väggar, snarare än en fullstor fotbollsplan med elva man i varje lag.

Det verkar som om Volta inte bara kommer vara ett ställe för nya spelare att lära sig spelet, men också ett läge där det finns ett sorts narrativ. Dock kommer Volta inte vara det enda stället där du hittar sätt att spela ensam.

(Image credit: EA)

Karriär-läget

Vi fick inte speciellt mycket tid med det nya karriärläget, men vi lyckades få en pratstund om de kommande ändringarna till FIFA:s mest populära spelläge.

I FIFA 20 kommer det vara en större fokus på din roll som Team Manager. Under din karriär kommer dina färdigheter som Manager reflekteras i dina spelares moral och de kommer antingen växa eller bli sämre baserat på hur du presterar.

Du kommer exempelvis närvara vid presskonferenser, där du behöver svara på frågor om ditt lag och specifika spelare. Dina svar till dessa frågor kommer påverka moralen hos dina spelare, vilket i sin tur påverkar hur deras färdigheter utvecklas under din karriär.

(Image credit: EA)

Tidigt omdöme

FIFA 20 verkar vara så mycket mer än ett nytt FIFA. De uppdaterade laguppställningarna är såklart närvarande, men du får också en robust och separat kampanj i FIFA 20 Volta, samt ett mer genomarbetat karriärläge. Det finns definitivt personer som kommer köpa det här spelet oberoende av vad som skrivs här, men för alla andra kan det här spelet vara en jättebra instegspunkt för dem som varit nyfikna på att ge sig in i världen av fotbollsspel.

Men visst, inkluderandet av ett Story-läge kommer troligast inte locka dig som inte redan är ett stort sportfan, men det faktum att det är så välkomnande för nya spelare är ett jättebra tecken.

Om du är sugen på att prova på spelet själv, finns det redan tillgängligt att köpa i affärer och det finns tillgängligt till Xbox One, PS4, PC och Nintendo Switch.

Vi återkommer med en fullständig recension inom kort.