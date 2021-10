Far Cry 6 - recension

Testinformation Plattform: Xbox Series X Tid spelad: 50 timmar

Far Cry-serien har varit i någon av en liten nedgång under det senaste halva decenniet, där Far Cry Primal och Far Cry New Dawn båda kändes som medelmåttiga spin-offs, och löftet om Far Cry 5 landade i en oinspirerad miljö och begravdes alltför mycket i en virrig historia.

In i bilden kommer nu Far Cry 6, som återvänder till seriens mer exotiska rötter med den fiktionella karibiska ön Yara. Vid första anblick är detta en vacker plats att utforska, fylld av charmiga små städer, djungler och bergtäckta vidder, men som i själva verket sitter fast i ett järngrepp av den hänsynslösa diktatorn Antón Castillo. Det hade ju inte varit ett Far Cry-spel utan ett komiskt ondskefullt statsöverhuvud att störta, eller hur?

Med tonvikt på gerillakrigföring och provisoriska vapen känns de goda snubbarna i Far Cry 6 verkligen som underdogs här, vilket ger ett spel som onekligen är tillfredsställande att spela igenom när du kämpar för att störta viktiga karaktärer för Castillos regim en i taget.

Men Far Cry 6 kommer inte direkt med något nytt till den gamla vanliga formeln här och spelet kan bli väldigt repetitivt under längre spelsessioner, men det bjuder ändå på den mest övertygande versionen av spelseriens formel hittills.

Far Cry 6 - pris och släppdatum

Vad är det? Det sjätte huvudspelet i Ubisofts openworld shooter-franchise

När kan jag spela det? 7 oktober 2021

Vad kan jag spela det på? PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia

Pris: Cirka 580 kronor

Dani från Yara

Enkel historia med förvånansvärt bra karaktärer

Sekundära antagonister är en besvikelse

Antón Castillo är den bästa skurken i serien hittills

Far Cry 6 sätter spelare i rollen som Dani Rojas (inte att förväxla med Ted Lasso-karaktären med samma namn), en infödd Yaran med drömmar om att fly Castillos regim till de soliga stränderna i Miami, Florida.

Efter att ha valt ditt kön för Dani, får huvudkaraktären en chans att fly under spelets introavsnitt, men efter att försöket har gått åt skogen sköljs du upp på en avlägsen strand som den enda överlevande och förs omedelbart in i ledet av Libertad, en liten armé av frihetskämpar vars mål är att störta Castillo.

Det är här spelet öppnas upp, och Dani kan vandra ut från ön Libertad HQ för att ta sig an varje del av Yara i precis vilken ordning du vill. Varje område har sin egen grupp revolutionärer som kämpar mot de befintliga makterna, och varje grupp karaktärer är förvånansvärt tilltalande.

En särskild höjdpunkt är El Tigre från The Legends of ‘67, en excentrisk veteran långt förbi sin ungdom men som fortfarande håller fast vid hoppet om revolution. En annan är den explosivbesatta Philly och sättet han spelas på passar karaktärens oförutsägbarhet på ett utmärkt sätt.

Snubbarna i Castillos lag är lite mindre övertygande, tyvärr. Var och en av den stora mannens underordnade, inklusive hans brorson José och den kanadensiska korporatisten Sean McKay är så överdrivet ondskefulla att de nästan får en cartoon-liknande känsla. Det gör dem enkla att hata, men deras endimensionella natur faller långt ifrån den mycket mer välgjorda Antón Castillo.

Och på tal om honom, kan Antón Castillo faktiskt vara den bästa Far Cry-skurken hittills. Antons kalla och beräknade sätt är en uppfriskande avvikelse från seriens mer excentriska skurkar som Vaas eller Pagan Min, och görs rättvisa av Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) som lånar ut både sitt ansikte och sin röst åt karaktären.

Esposito tyckte helt klart om att spela rollen. All hans dialog är fylld av förakt för alla i hans närhet utom hans son, Diego, som också blir en av de mest fascinerande karaktärerna i Far Cry 6 - som balanserar på en tunn gräns mellan att omfamna sin fars önskningar och sympatisera med de revolutionärer som vill sätta ett stopp för diktatorns regeringstid.

Viva Libertad

Stort urval av roliga vapen

Supremos är underbart kaotiska

Vissa "Resolver"-vapen är bättre än andra

Far Cry 6 vrider upp seriens sandbox-stil på gameplay till en ny nivå. Spelets betoning på gerillakrigföring uppmuntrar spelare att använda provisoriska vapen (och i princip allt de kan få tag på) för att få ett övertag gentemot Castillos styrkor.

Även om stealth-mekanik fortfarande är ett tillgängligt alternativ, som det har varit sedan Far Cry 3, är det enkelt att få en känsla av att Far Cry 6 absolut inte vill att du tar det här tillvägagångssättet. Inte för att det inte är roligt att smyga runt en militärbas att plocka vakter en efter en, utan mer för att Far Cry 6 presenterar en enorm arsenal av vapen som är extremt svåra att säga nej till.

Det största tillskottet till strider i Far Cry 6 är utan tvekan Resolver- och Supremo-vapen. De förstnämnda är provisoriska vapen, som man slänger ihop med vardagliga föremål. Till exempel är ett Resolver-vapen bokstavligt talat en spikpistol som är mycket effektivt mot måltavlor utan någon typ av rustning. Ett annat verkar vara en spelautomat som omvandlats till en fyrverkeriskjutande raket, som du kan använda för att avfyra en i taget eller ett helt gäng med nio fyrverkerier för att totalförstöra fordon som tankar och helikoptrar.

Tyvärr är dessa två exempel förmodligen det bästa Resolver-systemet har att erbjuda. Andra är nya, Saints Row-liknande vapen som har väldigt nischade användningsområdet och är därför inte jättebra alternativ som vapen överlag. Vissa Resolver-vapen är flamethrowers, som vi fann vara ovanligt svaga i Far Cry 6, där till och med grundläggande obeväpnade fiender bara skakade av sig lågorna som om vi precis hade viftat med en tändare framför ansiktet.

Något som däremot är packade med mer kraft är de förödande kraftfulla Supremos. Dessa ryggsäckar fungerar i huvudsak som Danis ultimate ability och laddas med tiden efter användning, eller genom att döda fler fiender. Supremos är alltid jättekul att använda. Standard-versionen av Supremo avfyrar en salva målsökande granater som är perfekta för att eliminera lufthot. Andra genererar helande fält, EMP-sprängningar eller en bokstavlig eldring som är suverän att använda för crowd control. Supremos är ett utmärkt tillskott till Far Cry och de kan verkligen hjälpa till att vända på oddsen i annars tuffa underlägen.

Dani kan bära med sig upp till tre primära vapen i strid, tillsammans med ett sidovapen, Supremo och en handfull kastbara föremål som rörbomber eller knivar. Dani har alltså gott om alternativ när det kommer till strid, men du kommer också att ha tillgång till Rides, fordon som kan utrustas med olika torn, vapen och defensiva alternativ. Sist men inte minst - du kan anpassa alla dina vapen, Rides och Supremos med olika målningar, klistermärken, instrumentbrädor och med, så du kan ta dig an revolutionen i stil.

Du har även tillgång till Amigos som avrundar dina vapenalternaitv. Dessa är upplåsbara djurvänner som återvänder från Far Cry 5. Det finns bara en handfull av dessa att skaffa och även om taxen Chorizo och alligatorn Guapo är roliga tillägg, är de tyvärr inte till jättemycket hjälp efter spelets tidiga skeden. Dani packar redan med sig tillräckligt med dödliga prylar att en rolig djur-sidekick inte riktigt behövs.

Dani har också tillgång till en bra mängd defensiva prylar. Du kan skaffa utrustning till huvud, bröst, armar, ben och fötter, som alla ger unika förmåner för att hjälpa Dani få ett övertag i strider. Vissa redskap tillåter dig exempelvis att öka din rörelsehastighet, medan andra kommer att öka ditt motstånd mot specifika skadetyper.

Att blanda och matcha redskap för att passa olika situationer kan bli lite tröttsamt, men du kommer troligen att hitta en setup som fungerar för dig i alla konfrontationer när du har fått ihop tillräckligt med vapen och övrig utrustning. Du kan också ändra utseendet på rustningsdelar precis som du vill, om du vill att din gerillakrigare ska se så modern ut som möjligt, något som är väldigt välkommet i spelets tredjepersonsvy när du besöker ett läger - eller för det suveräna fotoläget i Far Cry 6.

En ö full av äventyr

Yara är den bästa Far Cry-kartan hittills

Massor att utforska utan att det känns överväldigande

Sidouppdrag kan fortfarande bli repetitiva

På äkta Far Cry-vis är ön Yara helt fantastisk. Dess vackra vyer och mångfaldiga flora döljer Castillo-regimens ruttna kärna, vilket gör platsen till en fröjd att utforska oavsett var du börjar din resa av revolutionen.

Yara är uppdelad i flera sektioner, var och en med sin egen svårighetsgrad, som görs tydligt av den rekommenderade rangen för området, ungefär som skalningssvårigheten för Assassin's Creed Odyssey. Varje sektion är fylld med sekundära uppdrag att ta sig an. Dessa kommer främst i form av militära baser och kontrollpunkter för Dani att störta, vilket kommer att låsa upp en fast travel-punkt till den platsen samt några bonusbelöningar som ett nytt vapen eller en ny kosmetik du kan använda.

Även om det kan bli tröttsamt i längden att ta ut bas efter bas, ger det en tillfredsställande känsla av att återta Yara från Castillo bit för bit, och det bästa är att det inte finns en överväldigande mängd av dem. Dessa platser, tillsammans med mindre valfria uppdrag som att avlyssna supply drops, gör kartan säkrare samtidigt som Dani samlar på sig allt mer resurser för att tillverka ännu fler vapen och verktyg.

En oavsiktligt lustig sak med checkpoints, i synnerhet, är att när du väl tagit över dem, har fiendesoldater en underbart rolig vana att fortsätta samlas där och de anländer i flock via bilar, lastbilar och tankar. Om du stannar kvar vid en checkpoint ett litet tag, kommer du nästan garanterat att få bevittna en hel hög fiender av episka proportioner.

Men det finns mer till Yara än bara Castillo och hans styrkor. Öparadiset är utan tvekan en av Ubisofts mest välgjorda öppna världar hittills, och det känns verkligen som att det finns något nytt att utforska runt varje hörn.

Denna hunger efter utforskning tillfredsställs till stor del av uppdrag som Treasure Hunts. De återvänder från Far Cry 5 och fungerar som miniatyrpussel i den öppna världen, varav många skickar dig ner några överraskande uppslukande kaninhål.

Far Cry 6 är också mycket bra på att få dig att utforska bortom den stora vägen. Närliggande samlarföremål dyker upp på din minikarta, vilket innebär att ditt nästa favoritvapen eller plagg bokstavligen kan vara precis runt hörnet.

Vi har en grej för fiske-minispel, så vi blev glada över att se att fisket har följt med till Far Cry 6, liksom djurjakt i allmänhet. Även om det är helt valfritt, kan jakt och fiske generera resurser som sedan kan bytas ut i lägret för mer användbart material som i sin tur hjälper Dani att tillverka ännu kraftfullare redskap.

Även om Yara förmodligen är en av utvecklarens mest tätt utformade öppna världar hittills, händer det fortfarande att man får ett klassiskt fall av Ubisoft-trötthet. Att checka av uppdrag och mål över den enorma kartan kan bli tråkigt under längre spelsessioner, vilket ofta gör spelet till något av en checkbox-simulator.

Far Cry 6 är lite som snabbmat i den meningen. Det är omedelbart tillfredsställande och får en att känna sig nöjd under korta stunder, men långvarig exponering kan leda till att du känner dig utbränd. Men oavsett hur du väljer att spela, ger Far Cry 6 spelarna massor av innehåll för pengarna.

En karibisk pärla

Ett visuellt fantastiskt spel

Utmärkt soundtrack och ljuddesign

Fantastiska, robusta tillgänglighetsalternativ

Far Cry 6 är en fantastisk titel visuellt sett. Som tidigare nämnt är Yara en otroligt vacker plats att utforska. Oavsett var du befinner dig på öparadiset kan du enkelt förvandla din närmaste omgivning till en underbar skärmdump (som du enkelt kan göra via spelets fotoläge).

Som alltid är partikeleffekter i Far Cry 6 utmärkta. Explosioner är mäktiga både visuellt och ljudmässigt, även om brandeffekter tycks ha tonats ned något. Mer imponerande är spelets rökeffekter, som är några av de bästa vi har sett i en AAA-titel, speciellt när de sipprar ut från tunnor med gift som avger en fascinerande karmosinröd rök.

Vi testade spelet på Xbox Series X och spelet kördes närmare felfritt med en 4K-upplösning och 60 fps. Även om vi noterade enstaka problem i prestanda och ett tillfälle där spelet frös i några sekunder, var sådana fall tillräckligt sällsynta för att inte väcka någon större oro.

Vi stötte dock på en konstig prestationsbugg på Xbox Series X, vilket gjorde att spelet sjönk till ungefär 30 fps vid en fast travel till ett läger. Problemet kvarstod till och med när vi lämnade lägret, men en omstart av Far Cry 6 var tillräckligt för att åtgärda problemet. Vi hoppas på att detta underliga problem kommer att korrigeras strax efter lanseringen.

Ljuddesignen är lika fantastisk över hela spelet. Vapen låter tillfredsställande högt och kraftfullt, och fordon som flygplan och stridsvagnar kan enkelt identifieras enbart med hjälp av ljudet, vilket skapar en ny typ av intensitet i strider som serien sällan har uppnått tidigare.

Far Cry 6 har också ett fantastiskt soundtrack, med ett stort utbud av originalmusik blandat med ett licensierat soundtrack som spelas genom stereor och fordonsradior över hela Yara.

Slutligen måste vi nämna det fantastiska utbudet av tillgänglighetsalternativ som finns tillgängliga i Far Cry 6. Spelet har inte bara en av de mest robusta inställningarna för färgblindhet vi någonsin har sett, men du kan också välja bland ett urval av förinställningar som täcker syn-, hörsel-, motoriska-, kognitiva- och rörelsekategorier.

Dessa förinställningar kan också justeras manuellt av spelaren, så vi måste bara ge Ubisoft ett stort plus för att göra Far Cry 6 så tillgänglig som möjligt för alla typer av spelare.

El Presidente

Far Cry 6 kommer inte direkt med något nytt till den långvariga serien. Vad spelet däremot gör är att presentera den öppna världen i Far Cry på ett sätt som är roligare och mer tillgängligt än någonsin tidigare. Det finns gott om sidouppdrag, men de kväver inte kartan eller överväldiger spelaren i sin volym. Istället får du en rimlig känsla av utveckling i takt med att du tar tillbaka territorium i Yara.

Att gå in på teman för revolution och gerillakrig passar perfekt Far Cry-serien och presenterar en berättelse och karaktärer som är mer övertygande än vad vi någonsin har sett i serien hittills. Detta hjälper till att göra berättelsen genuint involverande och stundvis överraskande känslomässig.

Spelet kan ofta luta sig lite för tungt mot seriens vanliga fällor, och det är inte helt fritt från repetitivt gameplay som Ubisoft är så kända för. Men när man njuter av det i korta omgångar är Far Cry 6 helt enkelt bland det roligaste vi har haft med ett skjutspel under 2021. Om du letar efter ett förstapersonsäventyr som potentiellt kan underhålla dig i flera månader är Far Cry 6 en riktigt, riktigt bra satsning.