Dell XPS 15 2-i-1 (2018) – recension

Dell har gjort en rejäl översyn av sina bärbara datorer under 2018, utöver en radikalt ny version av ultrabookmodellen Dell XPS 13 har man också valt att göra om Dell XPS 15 till en hybriddator.

För att omvandla en bärbar dator på 15 tum till en hybriddator som du faktiskt vill använda som surfplatta har Dell valt att satsa på Intels Kaby Lake G-processorer med inbyggda grafikkretsar. I övrigt bjuds vi på ett nytt tangentbord som använder sig av magneter och ett innovativt kylsystem som hjälper till att reducera både storlek och vikt.

Med tanke på att vi redan gillade den förra modellen av XPS 15 känns det som en ren bonus att få möjlighet att vrida skärmen 360 grader och använda åttonde generationens Intel Core-processor med inbyggd AMD Vega-grafik. Det enda som gör att vi inte delar ut högsta betyg är att datorn blir alldeles för varm och högljudd vid användning.

Spec sheet Här är konfigurationen för vårt testexemplar av Dell XPS 15 2-i-1 (2018): Processor: 3,1 GHz Intel Core i7-8705G-processor (fyrkärnig, 8MB cache, upp till 4,1 GHz)

Grafik: Radeon RX Vega M GL, Intel HD Graphics 630

RAM: 16 GB DDR4 (2,400MHz)

Skärm: 15,6 tum, 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge anti-reflekterande pekskärm

Lagring: 512 GB PCIe SSD

Portar: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB-C 3.1, microSD-kortläsare, hörlursingång

Anslutningar: Killer 1435 802.11ac 2x2 Wi-Fi Bluetooth

Kamera: Widescreen HD-webbkamera (720p) med 4 digitala mikrofoner, Windows Hello-kompatibel infraröd kamera

Vikt: 2 kg

Storlek: 35,4 x 23,5 x 0,9-1,6 cm; (B x D x H)

Pris och tillgänglighet

Priset för Dell XPS 15 2-i-1 startar på 20 995 kronor. För det får du en pekskärm på 15,6-tum (Full HD-upplösning), 8:e generationens Intel Core i5-8305G-processor med Radeon RX Vega M GL-grafik, 8 gigabyte DDR4-minne och en ssd-enhet på 256 gigabyte.

Som jämförelse ligger priset på HP Spectre x360 15 med liknande specifikationer på 19 990 kronor i skrivande stund, alltså rör det sig inte om något överpris.

För att byta upp sig till en 4K-skärm måste du spendera 25 690 kronor för en modell med Intel Core i7-8705G-processor och Radeon RX Vega M GL-grafik, 16 gigabyte DDR4-minne och en ssd-enhet på 256 gigabyte. Lägger du till ytterligare 1 300 kronor får du 512 gigabyte lagringsutrymme.

Som jämförelse är den liknande hybriddatorn Lenovo Yoga 920 utrustad med 8:e generationens Intel Core i7-8550U-processor, 4K-skärm, 16 gigabyte ddr4-minne och en ssd-enhet på 512 gigabyte.

Design

Den nya designen för XPS 15 2-i-1 påminner starkt om den som återfinns i lillebror XPS 13 2-i-1 som lanserades på CES-mässan 2017. Med andra ord verkar Dell ha hittat en design som fungerar och håller fast vid den.

Det är samma silverfärgade aluminiumskal med ett tangentbord av kolfiber som återfinns i tidigare modeller av XPS 15, men den här gången finns det nya gångjärn som gör det möjligt att rotera skärmen 360 grader. Ventilerna på baksidan släpper ut en del av överskottsvärmen och ser ut som om de skulle sitta i en bil.

Det som imponerar mest på oss är att Dell har lyckats förvandla en kraftfull bärbar dator till en hybriddator som är ganska bekväm att hålla i. Enligt uppgift ska det röra sig om världens minsta och tunnaste hybriddator på 15,6 tum. Tjockleken ligger på mellan 0,9 och 1,6 centimeter, medan bredden är 35,4 centimeter. Datorn väger 1,97 kg som standard, men om du byter ut några komponenter kan det bli några gram tyngre.

Som jämförelse har ”vanliga” Dell XPS 15 måtten 35,7 x 23,5 x 1,1-1,7 cm. För att vara en dator med 15-tumsskärm är hybridmodellen imponerande liten, nästan i klass med 15-tumsmodellen av MacBook Pro .

Trots den relativt lilla storleken bjuds vi på en imponerande uppsättning portar, närmare bestämt två stycken Thunderbolt 3 och två stycken usb-c 3.1 (som alla har stöd för laddning och DisplayPort), microSD-kortläsare och hörlursingång. Det är lite synd att usb-a och den fullstora kortläsaren har fått stryka på foten, men det var kanske på tiden.

Så har Dell lyckats krympa datorns storlek

Hur har då Dell lyckats krympa storleken på datorn så markant? Jo, först och främst har man tagit fram en ny Infinity Edge-skärm som har en så smal ram att det går att få plats med en skärm på 15,6 tum diagonalt trots att datorn bara har en bredd på 13,9 tum. Det skadar heller inte att skärmen har en kontrast på 1 500:1, vilket ger en fantastisk svärta.

Under skärmen återfinns en webbkamera på 720p som är parkopplad med en infraröd lins för att kunna logga in med hjälp av Windows Hello, vilket för övrigt går överraskande snabbt och smidigt. Även om webbkamerans placering gör att dina vänner och din familj kan se dina näsborrar har vi inte mycket att klaga på vad gäller kameran. Dessutom finns det en fingeravtrycksläsare som har byggts in i själva strömknappen.

Den andra anledningen till att datorn har blivit mindre är ett helt nytt tangentbord som är betydligt tunnare än det gamla. Tangentbordet baseras på magnetlevitation (maglev), alltså samma teknik som de japanska snabbtågen använder sig av. Genom att använda sällsynta jordartsmagneter under tangenterna räcker det med en slaglängd på 0,7 millimeter.

Det tar inte lång tid innan vi märker av den kortare slaglängden, det känns inte riktigt likadant som på ett vanligt tangentbord. Som kompensation för slaglängden är tangenterna mer stela, vilket innebär att man behöver trycka lite hårdare. Men det går ändå att skriva nästan lika snabbt som på ett vanligt tangentbord.

Det tar lite tid att vänja sig vid att tangenterna är nästan i nivå med resten av datorn, men efter ett tag har man vant sig. Värre är att page up och page down har placerats bredvid piltangenterna. Hur som helst är det en imponerande konstruktion som gör det möjligt att få ner tjockleken och vikten trots att det sitter en stor skärm i enheten.

Styrplattan av glas är tack och lov oförändrad jämfört med tidigare, vilket vi uppskattar eftersom Microsoft Precision är en fröjd att använda sig av.