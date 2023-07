Nothing Phone (2): Här är den billigast

Det här är Nothing Phone (2) CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM: 8/12 GB

Skärm: 6.7" LTPO OLED, 1600 nit ljusstyrka

Uppdateringsfrekvens: 1 - 120 Hz

OS: Nothing OS 2 med Android 13

Kamera bak: 50 MP, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS

Kamera fram: 32 MP, f/2.5, 1/2.74", 0.8µm

Kamera ultravidvinkel: 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm

Batteri: 4700 mAh

Lagringsutrymme: 256/512 GB

Vikt: 201,2 g

Färgalternativ: Grå eller vit

Lanseringsdatum: 17 juli 2023

Pris: från 8 490 kronor

Den 17 juli 2023 släpptes äntligen Nothing Phone (2) – uppföljaren till den omtalade Nothing Phone (1) som var ett kul och uppfriskande bidrag till en småtråkig mobilmarknad. Medan föregångaren väl i dag får betraktas som ett bra budgetval är Nothing Phone (2) en betydligt kraftfullare telefon, som vill konkurrera med OnePlus 11, Google Pixel 7A och liknande. Med väl samspelande hård- och mjukvara är det också tydligt att Nothing på sikt vill skapa en användarupplevelse och ett ekosystem som utmanar det Apple erbjuder med sina produkter.

Många återförsäljare har redan Nothing Phone (2) i lager för omgående leverans, och här hittar du all information du behöver om telefonen och var du köper den billigast.

Här köper du Nothing Phone (2) billigast

Nothing Phone (2) finns i lager hos flera svenska återförsäljare. Nedan hittar du de bästa erbjudandena just nu.

Nothing Phone (2) | från 8 490 kronor hos Amazon

Hos Amazon.se hittar du Nothing Phone (2) i alla modeller och färger, från 8 490 kronor. Frakten är gratis och du kan välja att betala med månadsfaktura.

Nothing Phone (2) | från 8 490 kronor hos Webhallen Webhallen kör ett lanseringserbjudande på Nothing Phone 2, där du får skärmskydd och skal på köpet.

Hur mycket kostar Nothing Phone (2)?

Nothing Phone (2) kostar i skrivande stund från 8 490 kronor. Föredrar du modellen med mer lagringsutrymme ligger priset på 9 900 kronor.

Vill du köpa Nothing Phone (2) på avbetalning med abonnemang erbjuds detta av Telenor i Sverige.

Är Nothing Phone (2) ett bra köp?

Nothing har jobbat hårt på att finslipa både hårdvaran och mjukvaran i Nothing Phone (2), och resultatet är en imponerande helhet. Precis som sin föregångare sticker Nothing Phone (2) ut med lysdioderna på baksidan och den genomskinliga designen, så om du gillar tanken på en telefon som är lite annorlunda är Nothing Phone (2) väl värd att överväga. Allt från prestanda till materialkvalitet, upplevelse av att hålla telefonen och det optimerade operativsystemet är fördelar som gör det här till en väldigt trevligt prissatt flaggskeppstelefon.