Made by Google – 7 saker fick se, inklusive Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2 och mer

Årets första Made by Google-event var fullspäckat med tillkännagivanden, med en rad nya Pixel-produkter, nya Google Gemini-funktioner och en rad smarta AI-drivna verktyg att fungera tillsammans med den nya hårdvaran.

För en mer detaljerad genomgång av lanseringen, kan du kolla in vår liveblogg för Made By Google-evenemanget. Men läs vidare för de sju största tillkännagivandena som fångade vårt uppmärksamhet under showcasen.

1. Fold blir Pro

(Image credit: Google)

Istället för att skapa en enkel uppföljare till Pixel Fold är Google Pixel 9 Pro Fold, som namnet antyder, en vikbar version av Pixel 9 Pro. Det betyder att den får det kraftfulla kamerapaketet i den icke-vikbara versionen, tillsammans med en blandning av AI-drivna funktioner, och packar dem i ett snyggt vikbart telefonpaket.

Du får också saker som ett Tensor G4-chip, 16 GB RAM och en 8-tums OLED Super Actua Flex vikbar skärm. Lägg till AI-funktionerna och en tunnare och lättare design, och du har en vikbar telefon som har några riktiga "proffs"-egenskaper.

2. Pixel Watch blir större och smartare

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch 3 är en förvånansvärt omfattande uppdatering, inklusive den mest visuellt imponerande uppgraderingen hitills, med ett nytt, större alternativ. Den nya 45 mm Pixel Watch 3 XL-modellen har en skärm som är ljusare än någonsin – den är 40 % större än skärmen på Pixel Watch 2 – men det finns massor av nya funktioner under glaset också.

Ett 35 % större batteri i XL-enheten betyder att batteritiden håller hela dagen, även med en kraftfullare skärm och always-on-skärm aktiverad. På hälsosidan kan Loss of Pulse Detection identifiera om ditt hjärta stannar och skicka ett meddelande till räddningstjänsten. Det finns också ett antal nya Fitbit-träningsverktyg, inklusive en förnyad Daily Readiness-poäng och förbättrad löpinformation. Pixel Watch 3 ser verkligen ut att vara Googles bästa wearable-enhet hittills.

3. Vill du inte ha en vikbar telefon? Pixel 9 Pro har blivit XL

Vissa kanske tycker att Google Pixel 9 Pro redan har en enorm skärm – men ibland är ännu större faktiskt bättre. Då kommer Google Pixel 9 Pro XL in i bilden. Det nya tillägget till Pixel-sortimentet använder samma kärna som Pixel 9 Pro, men ökar skärmstorleken till 6,8 tum och batteriet till 4 700 mAh. Och det är allt.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

På så sätt får du en ny Pixel Pro-telefon med en skärm som bara är 0,1 tum större än skärmen på Pixel 8 Pro. Det är inte direkt en enorm ökning, men lite utrymme kan räcka långt när du håller en telefon horisontellt och tittar på Netflix på den. Men å andra sidan har Pixel 9 Pro nu en mindre 6,2-tumsskärm, vilket gör den enklare att använda med en hand för personer som vill ha "pro"-funktioner, men inte en stor och skrymmande telefon. Men för dem som vill ha både maffiga specifikationer och skärmstorlek, fyller XL det tomrummet.

4. Google Pixel Buds Pro 2 har krympt och kan nu "eliminera dubbelt så mycket brus"

(Image credit: Google)

Aktiv brusreducering som blivit "dubbelt så effektiv" jämfört med den äldre modellen är ett djärvt påstående. Men det är precis vad Google säger att de har lyckats med, tack vare Tensor A1-chippet som finns i Pixel Buds Pro 2. Det är första gången Google har satt in ett eget chip inuti öronsnäckorna, och det bearbetar tydligen ljud 90 gånger snabbare än ljudets hastighet - vilket innebär att ANC-algoritmen kan anpassa sig till din miljö upp till tre miljoner gånger per sekund.

De är också de "minsta premium-öronsnäckorna på marknaden" enligt Google - och med en vikt på 4,7 g och en storlek som är 27% mindre än den utgående modellen är de riktigt små.

Förutom ett transparensläge, aktiv tryckavlastning i örat och en ny funktion för samtalsigenkänning (den kan känna av när du pratar och automatiskt växla till transparensläge) får du även med extra öronproppar vid köp, så det finns nu fyra totalt . Du får också tillgång till Google Gemini, som svarar på alla tänkbara frågor, med loggar som sparas på din Google-telefon för senare referens.

5. Pixel 9 och Pixel 9 Pro bjuder på mer än vad man kan tro

(Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 9 och Pixel 9 Pro var de mest förutsägbara av de fyra Pixel 9-telefonerna som lanserades vid Googles Made by Google-evenemang, men båda modellerna har ett antal värdefulla uppgraderingar jämfört med sina respektive föregångare. Kort sagt får Google Pixel 9 samma 50 MP huvud- och 48 MP ultravidvinkelskameror som Pixel 9 Pro, samt en mer hållbar design, en ljusare skärm och ett kraftfullare chip än sin föregångare.

Pixel 9 Pro får hela 16 GB RAM för att driva en rad Google Gemini-trick, för att inte tala om förbättrad kameraprestanda och en liknande-men inte-helt identisk design som standardmodellen Pixel 9. Dessa uppgraderingar verkar iterativa (på pappret, åtminstone), men i synnerhet Google Pixel 9 Pro kommer nästan säkert att visa sig vara en av årets bästa AI-telefoner.

6. Gemini Live uppmuntrar dig att vara oförskämd mot AI

(Image credit: Google)

Vi har förmodligen alla haft ett ögonblick när vi börjat skälla på Siri eller Alexa, och Google verkar veta att det finns en inneboende tendens att vara lite oförskämd mot AI-drivna assistenter. Så med Gemini Live, en funktion i Gemini-assistenten som är utformad för att svara på frågor och ge dig nya idéer, kan du avbryta assistenten och byta ämne mitt i konversationen.

Okej, det är kanske inte lika oförskämt som att slänga ur sig ett och annat ord mot en virtuell assistent för att ha missförstått ett kommando, men det är inte heller det mest artiga sättet att föra en konversation. Men ett sådant verktyg kan ändå göra att det känns mer naturligt att använda AI-drivna chatbots och verktyg, snarare än som om du bara pratar in i en själlös maskin.

7. Och Gemini kan väldigt mycket mer ...

(Image credit: Philip Berne / Future)

Gemini Live tar AI-röstinteraktion till en helt ny nivå, så att du kan ha en konversation med din telefon om komplexa ämnen precis som om du pratade med en riktig person.

Sedan finns de nya multimodala funktionerna. Gemini kan analysera ett foto som du har tagit och använda informationen som det innehåller för att svara på frågor, medan en skärmdumpsfunktion analyserar dina skärmdumpar för att hjälpa dig hitta information i dem. Gemini integreras också med Googles appar, så att den kan titta in i din inkorg och kalender för att ta reda på detaljer om ditt liv, om du tillåter det. Pixel Studio använder Gemini AI för att skapa bilder på din telefon – du skriver bara in några AI-prompts och låter Gemini göra resten.

En annan AI-fotorelaterad funktion är Add Me, som kan infoga ett separat foto av dig i ett foto av dina vänner, så att du inte längre behöver lämna över din dyra telefon till en främling för att ta ett gruppfoto. Google har också lagt till Call Notes, som använder Gemini för att spela in dina telefonsamtal och producera loggar av det, och Gemini är nu också ett riktigt forskningsverktyg som kan skapa Google Docs av ​​vilket ämne du än vill att det ska undersöka.

Om du känner en riktig person som är så hjälpsam har du verkligen tur.