Google Pixel 8 och Google Photos: de 7 största nya kameratricken

Google Pixel 8-evenemanget bjöd inte på några större överraskningar, tack vare det enorma antalet läckor vi har fått se nyligen. Men som det är tradition använde Google sin stora årliga telefonlansering för att avslöja en rad nya kameratrick som är riktigt imponerande, användbara och rent ut sagt lite läskiga.

Den faktiska kamerahårdvaran för Google Pixel 8 och Pixel 8 Pro är inte något allt för omvälvande. De bakre kamerorna på Pixel 8 är i stort sett oförändrade från Pixel 7, medan Pro-versionen får större uppgraderingar med en ny huvudkamera, en förbättrad ultravidvinkelskamera och ett nytt 48 MP telefotoobjektiv.

Men det var ett tag sedan sensorstorleken och objektivets bländare var de största drivkrafterna för prestanda vad gäller prestandan för mobilkameror. Nuförtiden handlar det om trick för datorfotografering (och videor), en konstform som Google har banat väg för. Så vilka nya lägen fick vi i år?

Ganska många faktiskt, med mycket fokus på videor i form av Audio Magic Eraser och (åtminstone för Pixel 8 Pro) nya funktioner för Video Boost och Night Sight Video. Men tack vare de kombinerade krafterna i Googles Tensor G3-chip och några Google Photos-algoritmer fick vi även se några kraftfulla (och potentiellt kontroversiella) nya fototrick i form av Best Take and Zoom Enhance.

Här är en fullständig sammanfattning av alla dessa nya Pixel 8- och Pixel 8-kameratrick, som börjar med det kanske mest intressanta.

1. Best Take

Pixel 8 och Pixel 8 Pro

Blundar någon på fotot? Nu kan du ändra det med Best Take. (Image credit: Google)

Låt oss börja med vad som utan tvekan är den mest kontroversiella nya Pixel-kamerafunktionen eftersom den låter dig ändra ansiktsuttrycken för människor i dina gruppbilder.

Det viktigaste är att Best Take inte använder generativ AI för att förvandla en sur min till ett leende – i stället tar den en serie bilder och låter dig sedan välja de bästa ansiktsuttrycken för din slutliga bild.

Det gör det mycket mer lockande för dem som tycker att AI förstör fotografering, eftersom det i själva verket bara gör en automatisk blandning i Photoshop-stil på en serie bilder. Vårt team fick möjlighet att prova på Best Take-funktionen under Google-evenemanget; det är förvånansvärt effektivt, med få tecken på att fotot faktiskt redigerats.

2. Video Boost

Endast Pixel 8 Pro

Nu kan du förbättra dina videor med livfullare färger och bättre dynamiskt omfång. (Image credit: Google)

Google satsade extra hårt på nya videofunktioner vid sitt Made by Google-evenemang – och den största var utan tvekan Video Boost, som kommer till Pixel 8 Pro i december.

I teorin är det här beräkningsvideo gjord på rätt sätt – snarare än att bråka med att försöka introducera falsk bokeh som iPhones Cinematic Mode, bearbetar Pixel 8 Pros nya läge istället varje videobild med sitt moln- baserad HDR Plus.

Detta är en enorm teknisk bedrift som kräver lite tålamod från din sida medan videon bearbetas. Men resultaten kan vara polariserande. Google var ivriga över att visa Video Boost sida vid sida med iPhone 15 Pro Max' video, vilket pekar på dess förbättrade dynamiska omfång och livfulla färger.

Detta mättade HDR-utseende faller dock inte nödvändigtvis i allas smak, så det kan vara en funktion att reservera för särskilda situationer (som scener med hög kontrast).

3. Night Sight Video

Endast Pixel 8 Pro

Nu är det enklare att spela in vackra videor i svag belysning. (Image credit: Google)

Googles Night Sight har varit ett enormt inflytelserik trick för datorfotografering och nu kommer det ordentligt till videor på Pixel 8 Pro, från och med december.

Night Sight Video är i själva verket en version av Video Boost i svagt ljus, som använder flerbildsbehandling för att förbättra detaljer och exponering i mörka scener. Google hävdar att läget ger de "bästa videor i svagt ljus bland alla mobiler", som de säger är baserat på en tredjepartsutvärdering som jämför stora amerikanska mobilmärken.

Även om Google tidigare har tillkännagett en version av Night Sight för videor på Google IO 2021, sammanfogade denna version faktiskt bara bilder för att göra en animation. Vi vet ännu inte vilken upplösning och bildfrekvens Night Sight Video är tillgängligt i, men vi ser fram emot att testa det själva längre fram.

4. Audio Magic Eraser

PIxel 8 och Pixel 8 Pro

Nu kan du ta bort störande ljud från dina videor. (Image credit: Google)

Ljudkvalitet har länge varit en eftertanke när det kommer till mobilvideor, men Googles mål är att ändra på det på Pixel 8 och Pixel 8 Pro med ett nytt "beräkningsljud"-trick som heter Audio Magic Eraser.

Detta använder maskininlärning för att känna igen och dela upp ljudet i din video i separata kanaler – till exempel tal, folk i omgivningen, vind, brus och musik. Du kan sedan stänga av allt du inte vill ha med.

Googles demo visar en bebis som pratar med en hund, där hundens högljudda skällande har tagits bort från videon och det var ett riktigt imponerande resultat. Vi ser återigen fram emot att få testa detta själva, för att se hur mycket det påverkar kvaliteten på dessa individuella ljudlager.

5. Magic Editor

Pixel 8 och Pixel 8 Pro

Det är enkelt att ta bort och flytta runt delar av dina foton med de nya Pixel-mobilerna. (Image credit: Google)

Tillbaka i maj tillkännagav Google att Magic Editor (ett nytt generativt AI-trick vars mål är att göra dåliga foton ett minne blott) var på väg till utvalda Pixel-telefoner senare i år. Nu vet vi att dessa telefoner är Pixel 8 och Pixel 8 Pro.

Magic Editor är i princip en förbättrad version av Magic Eraser, som låter dig klippa ut och flytta objekt i dina foton, dra runt dem och i princip bli en Photoshop-mästare utan att behöva gå någonstans i närheten av maskeringsverktyg och justeringslager.

Det ger dig till och med kontextuella förslag på saker att ändra, som att byta ut din grå himmel mot en solnedgång. Vissa kommer att kalla det döden för fotografering. Andra kommer att se det som en enorm tidsbesparande funktion. Hur som helst, den "experimentella" funktionen kommer nu att vara tillgänglig i Google Photos på deras senaste Pixel-telefoner.

6. Zoom Enhance

Endast Pixel 8 Pro

Nu kommer dina inzoomade foton att se bättre ut. (Image credit: Google)

Google verkar gilla att göra sci-fi-koncept till en oroande verklighet – ta deras Call Screen-funktion som ett exempel, där en AI-robot intervjuar personen som ringer dig för att se om de är värda att skickas vidare till den verkliga du. En annan lite mindre kylig, men lika imponerande funktion, är Zoom Enhance.

Ja, CSI:Miami "Enhance"-memen kommer att få några fler träffar idag, eftersom Google Photos-funktionen är det närmaste vi har sett en motsvarighet i verkligheten – typ. Eftersom den drivs av generativ AI, kommer Zoom Enhance att uppfinna lite extra detaljer när du zoomar in i ett foto. Det ser ut som ytterligare ett imponerande fotografiskt trick att lägga till PIxel 8 Pro-modellens arsenal.

7. Pro Controls

Endast Pixel 8 Pro

Nu får du tillgång till mer kamerakontroller. (Image credit: Google)

Apples ovilja att bygga in proffsvänliga kamerakontroller i sina Pro-telefoner har alltid varit lite förbryllande, men det är vad Google har gjort på Pixel 8 Pro. Deras nya Pro Controls låter dig justera inställningar som ISO-känslighet, slutartid och fokus.

Det kommer att bli en stor bonus för dem som spelar in mycket videor, även om Google inte kommer i närheten av telefoner som Sony Xperia 1 V – som har tre separata kameraappar (Photo Pro, Video Pro och Cinema Pro). Men mer kontroll är alltid bra om du inte vill använda en av de bästa kameraapparna.