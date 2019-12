Zelda och Mario är bekräftade för Nintendo Switch VR

Nintendo har precis meddelat att deras kommande VR Labo Kit för deras Switch-konsol kommer ha stöd för två av dess mest populära titlar hittills - Super Mario Odyssey och The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

I en kort video som laddades upp på Nintendos amerikanska Twitter-sida, avslöjade företaget en "bite-sized" upplevelse för Super Mario Odyssey, som involverar en rad minigames i tre av titelns världar - Cap, Seaside och Luncheon Kingdoms.

När det kommer till Breath of the Wild, var det enda beviset på stöd för VR en del i menyn där det stod: "This game is compatible with the Toy-Con VR Goggles".

Detta i kombination med de olika platser och aktiviteter som visas i Zelda-videon verkar antyda att du kan uppleva hela det episka äventyret i virtuell verklighet.

Det är värt att notera att du kommer att bli tvungen att starta en ny sparfil för att kunna uppleva Hyrules enorma värld i VR, men när du väl har gjort det, verkar det som att du kan aktivera eller inaktivera läget för virtuell verklighet precis när du vill.

Båda titlar kommer att få stöd för VR helt gratis den 25 april, men för att kunna uppleva dem i virtuell verklighet, kommer du bli tvungen att köpa ett Labo VR Kit som finns tillgängliga från och med den 12 april.

