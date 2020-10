Xbox Series X-spel kommer äntligen att avslöjas den 7 maj

Xbox-chefen Phil Spencer hintade nyligen om att vi kan få se Xbox Series X-spel inom en snart framtid och nu har Microsoft äntligen gett oss ett datum.

Den 7 maj klockan 17:00 kan spelare som hejar på det gröna laget titta på ett specialavsnitt av Inside Box, där Microsoft och deras globala samarbetspartners kommer att presentera nästa generations gameplay på Xbox Series X.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJXApril 30, 2020