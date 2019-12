Det verkar som att WhatsApp kommer att få ett mörkt läge

Under de senaste månaderna har ett mörkt läge för YouTube på Android rullat ut och nu verkar det som att en liknande funktion är på väg även till WhatsApp.

WhatsApp saknar fortfarande ett mörkt läge för både iOS och android, men det verkar som att den nya inställningen kommer att dyka upp på båda plattformarna i framtiden. Allt detta är enligt ett konto på Twitter vid namn WABetaInfo.

Kontot är välkänt för sina genomgångar APKs på WhatsApp och nu verkar det som att kontots ägare även fått tillgång till informationen om det nya mörka läget.

I’m happy to exclusively give the good news: WhatsApp is finally working on a Dark Mode! It’s a dream 😍There are many important secret references in recent updates!Be patient to see it out, hoping it will be FULL OLED friendly for Android phones, iPhone X and newer!September 14, 2018