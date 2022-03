Så streamar du Lewis Hamilton: The Winning Formula

Det känns som att hela världen har racingfeber just nu, där de två största stjärnorna för närvarande är Lewis Hamilton, som dominerat F1-scenen under många år, och den unga nya utmanaren Max Verstappen.

Fjolårets säsong var oerhört spännande ända fram till det sista loppet, med en intensiv duell mellan de två stjärnorna om mästerskapstiteln. I slutändan blev det Max Verstappen som tog hem titeln, men det råder ingen tvekan om att Lewis Hamilton fortfarande är en av sportens absolut bästa förare då han innan fjolårets säsong hade skyddat sin mästerskapstitel i fyra år i rad.

Om du redan sträcktittat igenom hela den nya säsongen av Drive to Survive på Netflix, men inte kan få nog av F1-sporten och vill veta mer om Lewis Hamilton och vad som sker bakom kulisserna, finns det en lång dokumentär i form av Lewis Hamilton: The Winning Formula, som ger dig en unik insikt i Lewis' resa upp till toppen och hans välförtjänta plats i historieböckerna.

Förutom denna dokumentär från 2021, finns ett par mindre dokumentärer som tittar närmare på rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen i form av Duel: Hamilton vs. Verstappen och Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen. Det har också blivit klart att Lewis Hamilton kommer att få en ny dokumentär som kommer att släppas på Apple TV+ och som kommer att fokusera på stjärnans liv och karriär.

Hamilton och hans karriär

Redan vid åtta års ålder hade Hamilton funnit sitt intresse för racing och ägnade sig mycket åt karting. Vid tio års ålder fick han möjligheten att träffa den dåvarande stallchefen för McLaren, Ron Dennis, och fick hans autograf. Han talade om för stallchefen att han drömde om att bli en F1-förare och skulle vilja köra för hans stall - snabbspola framåt till 1998, då en tretton år gammal Hamilton skrev på ett kontrakt för McLarens förarutvecklingsprogram och blev därmed den yngsta föraren någonsin att landa ett F1-kontrakt.

Efter det tog hans racingkarriär fart på allvar och han körde i både Formel Renault, Formel 3 och GP2 Series innan han avancerade till toppligan Formel 1. Väl där körde han för McLaren i några år innan han bytte över till Mercedes under 2013 och som är hans stall än idag.

Portugals Grand Prix 2020 markerade Grand Prix-vinst nummer 92 för Hamilton, vilket innebar att han klättrade förbi Michael Schumachers tidigare rekord på 91 vinster och är därmed den Formel 1-förare som tagit flest Grand Prix-titlar någonsin. Han behöver dock vinna en mästerskapstitel till för att lyckas klättra förbi Schumacher även där, då de båda förarna för närvarande har 7 titlar var.

Så streamar du Lewis Hamilton: The Winning Formula

Lewis Hamilton: The Winning Formula finns tillgänglig att streama på Amazon Prime Video och går även att köpa eller hyra på en rad plattformar som Google Play Store, Microsoft Store och iTunes. Om du väljer att hyra eller köpa filmen, bör du vara medveten om att du vanligtvis har ett visst antal dagar på dig att börja titta på filmen och visst antal timmar för att kolla klart på den när du väl börjat kolla.

Du kan streama dokumentären på Amazon Prime Video. Klicka in på något av prenumerationspaketen här nedanför för att skaffa Amazon Prime Video.

Övriga Hamilton-dokumentärer

Om du inte kan få nog av racingvärlden och Lewis Hamilton behöver du inte oroa dig, det finns gott om innehåll att streama från sporten. Om du inte redan gjort det, kan vi rekommendera att du kollar in Formula 1: Drive to Survive på Netflix, som tar oss med bakom kulisserna på sporten, med exklusiva intervjuer från förare, mekaniker, stallchefer och mycket mer.

Vad gäller Lewis Hamilton-dokumentärer kan du även kolla in Duel: Hamilton vs. Verstappen och Beyond All Limits: Hamilton vs. Verstappen, som tittar närmare på rivaliteten mellan de två förarna. I skrivande stund finns dock inte dessa titlar tillgängliga på svenska plattformar och du behöver en VPN-tjänst för att kringgå geoblockeringarna för de två titlarna. Du kan läsa mer om detta längre ned i artikeln.

Som tidigare nämnt har det även blivit klart att en sprillans ny dokumentär om Lewis Hamilton är på gång. Denna kommer att titta närmare på förarens liv och karriär, och kommer att bli tillgänglig att streama på Apple TV+. Dokumentären kommer att regisseras av Matt Kay och produceras av Box to Box Films och One Community, men något släppdatum för dokumentären är ännu inte klart.

Här har du hela listan med Hamilton-dokumentärer:

Ny Lewis Hamilton-dokumentär på Apple TV+ - släppdatum ännu ej klart

- släppdatum ännu ej klart Duel: Hamilton vs. Verstappen - en dokumentär i två delar från 2022 om rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen. Finns på Sky Sports och Sky Documentary.

- en dokumentär i två delar från 2022 om rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen. Finns på Sky Sports och Sky Documentary. Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen - en ny dokumentär om rivaliteten mellan Hamilton och Verstappen och de mest minnesvärda stunderna från striderna om mästerskapstiteln 2021. Finns på Kayo Sports.

Streama alla dokumentärer oavsett var du är

Som tidigare nämnt finns några av dessa dokumentärer inte tillgängliga att streama via svenska plattformar. Bland annat Duel: Hamilton vs. Verstappen och Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen är för närvarande endast tillgängliga på brittiska och australiensiska plattformar.

Du kan dock kringgå dessa geoblockeringar genom att använda en VPN-tjänst. En VPN-tjänst lurar nämligen effektivt din enhet att tro att den är på en annan plats, genom att ändra IP-adressen till någon annanstans i världen. På så sätt kan du alltså komma in på nästan alla plattformar i världen, men räkna med att streamingtjänsterna kommer att kräva ett aktivt abonnemang för att kunna streama deras innehåll. Ett tips är att kolla om de erbjuder en gratis testperiod och utnyttja denna.

