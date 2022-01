Så kollar du på Euphoria: streama säsong 2 online oavsett var du befinner dig

Säsong 2 av Euphoria drog igång i början av januari 2022 och nya avsnitt rullas ut i slutet av varje vecka. Säsong 2 kommer att bestå av totalt 8 avsnitt.

Om du vill streama Euphoria i Sverige, är HBO Max streamingtjänsten du ska vända dig till. Där hittar du samtliga avsnitt som släppts i serien hittills.

Om du inte redan är en HBO Max-prenumerant kan du bli det till en månadskostnad på 89 kronor i månaden eller 699 kronor per år. Årsplanen ger dig bäst värde för pengarna och ger dig en rabatt på hela 34% jämfört med priset för månadsplanen.

Förutom Euphoria får du tillgång till ett stort bibliotek av både filmer och serier på streamingtjänster, med populära titlar som bland annat Just Like That, Sex and the City, Succession, Harry Potter, Mare of Easttown, The Matrix Resurrections och mycket mer. Det brukade för övrigt finnas en gratis provperiod på HBO Max, men den har tyvärr tagits bort.

Om du vill prenumerera på HBO Max, klickar du här.