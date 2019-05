Star Wars: Knights of the Old Republic är på väg att bli film

Alltmedan Disney avslutar Skywalker-sagan kommande Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker, ställer man sig frågan var filmserien från en galax långt, långt borta vänder sig härnäst för inspiration.

Svaret, verkar det som, är att vända sig till Star Wars-datorspelen. Enligt en rapport från Buzzfeed News är en ny film baserad på Biowares Knights of the Old Republic-serien på gång.

Det sägs att ett manuskript är på gång av författaren och producent Laeta Kalogridis, och där teamet "avslutar det första manuset av en potentiell trilogi", enligt "tre källor" nära de inblandade.

Nästa generation

Nyheten om manuset kommer efter en teaser från chefen för Lucasfilm, Kathleen Kennedy, vid Star Wars Celebration-evenemanget i april, där hon sa att studion höll på "att utveckla något att se på" baserat på spelfranchisen.

Kalogridis har arbetat med några stora projekt genom åren, senast som showrunner på Netflixs Altered Carbon-serie, liksom Alexander, Shutter Island, Terminator Genisys och Alita: Battle Angel. Det är en blandad CV, för att uttrycka sig snällt.

Innan du börjar hoppas allt för mycket, är ett manus som är under utveckling förstås inte en slutlig film som kommer att produceras, och den nuvarande generationen av Star Wars' filmutveckling har varit fylld med projekt som aldrig blivit av.

Men Biowares RPG-serie, som utspelar sig tusentals år innan Luke Skywalker är född, är en bra grund för anpassning till filmmediet, med konflikten mellan Sith och Jedi på sin höjd. Med två spel för enstaka spelare och en hel MMO-värld av innehåll att hämta inspiration från (för att inte tala om alla serietidningar) finns det många riktningar som filmen kan gå i.