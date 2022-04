Squid Game-skaparens nya film kommer att bli ännu våldsammare än Netflix-serien

Squid Game-skaparen Hwang Dong-hyuk har hintat om att hans kommande projekt, en film som heter Killing Old People Club, inte kommer att vara något för känsliga tittare.

"Den kommer att vara mer våldsam än Squid Game," avslöjade regissören i en intervju med Variety (opens in new tab) nyligen och tillade att det säkerligen kommer att bli "ytterligare en kontroversiell film."

Vi vet att Killing Old People Club är baserad på en icke namngiven roman av den italienske författaren och filosofen Umberto Eco, även om detaljerna kring dess handling förblir hemliga än så länge. Eco, som gick bort 2016, var känd för att producera verk med fokus på filosofi och religion – så det finns en god chans att dessa teman kan spela en roll i Hwangs hemlighetsfulla projekt.

Bloddrypande slasher-filmer har fått något av ett uppsving på senare tid, med Texas Chainsaw Massacre och All of Us Are Dead bland genrens senaste exempel, och Hwangs påstående att hans kommande film kommer att bli ännu mer våldsam än Squid Game får det att låta som att en ny titel kommer att ansluta sig till genren snart.

En film av den sorten skulle inte heller vara helt främmande för den koreanska publiken. Filmer som Oldboy, Train to Busan och The Handmaiden har bevisat publikens förkärlek (och koreanska regissörers) för genren, så det är en stor chans att Hwang kommer att fortsätta trenden med Killing Old People Club.

Variety rapporterar att han nu har lämnat in en 25 sidor lång filmbehandling för det mycket efterlängtade projektet, men det kommer förmodligen inte att dyka upp förrän tidigast 2023.

När kommer Squid Game säsong 2? I samma Variety-intervju avslöjade Hwang också att han snart kommer att återvända hem till Sydkorea för att börja arbeta med Squid Game säsong 2, som han hoppas kommer till Netflix 2024.

Den framgångsrika Netflix-serien tog världen med storm under 2021 och inspirerade allt från verkliga robotdockor till spelversioner av serien, på sin väg att bli den största serien i streamingtjänstens historia (efter bara 28 dagar uppnådde Squid Game ett nytt rekord på 1,6 miljarder tittartimmar).

Tillsammans ägnade publiken mer än 182 000 år med att titta på Squid Game under de fyra första veckorna efter dess premiär. (Image credit: Netflix)

Genom att göra det förändrade överlevnadsserien också sättet Netflix mäter framgången för sina filmer och TV-serier. Efter Squid Games popularitet bytte streamingtjänsten från sin tidigare metod att räkna två minuter per visning, för att istället registrera det totala antalet tittade timmar under en titels första månad efter dess premiär.

Som ett resultat är det nu mycket enklare för fans att se den största Netflix-serien (och de största Netflix-filmerna) under en given vecka – även om inget projekt har kommit nära att hota Squid Games förstaplats ännu.

Squid Game säsong 2 bekräftades officiellt av Netflix i januari 2021, då streamingtjänstens VD Ted Sarandos sade: "Squid Game-universumet har precis börjat." Vi visste redan att regissören Hwang arbetade på ett filmprojekt (som vi nu vet är Killing Old People Club) vid den tidpunkten, så det kommer inte som någon större överraskning att få höra att nya Squid Game-avsnitt inte kommer att dyka upp än på ett bra tag.

Om du vill läsa mer om Squid Game säsong 2 medan du väntar, kan du kolla in vår artikel där vi samlar allt vi vet och förväntar oss av nästa säsong av serien.