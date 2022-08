Sony siktar på att öka produktionen av PS5-konsoler inför juletid

Sony har sagt att de siktar på att öka produktionen av PS5-konsoler för att öka utbudet inför slutet av 2022 och juletiden.

Sony gick ut med tillkännagivandet i sin senaste resultatrapport (opens in new tab), där de också förklarade att mjukvaruförsäljningen och gameplay-engagemang har minskat från år till år, och säger att engagemanget i synnerhet är "en mycket lägre nivå av engagemang än vi förväntade oss i vår tidigare prognos.”

Som ett resultat av detta säger Sony att de avser "att vidta åtgärder för att öka användarnas intresse under andra halvan av räkenskapsåret, under vilket stora titlar inklusive programvara från förstapart planeras att släppas". Det primära sättet att göra detta kommer att vara genom att "öka utbudet av PlayStation 5 (opens in new tab)-hårdvara och marknadsföra den nya PlayStation Plus (opens in new tab)-tjänsten."

Sony säger att de inte ändrar sin ursprungliga prognos att de kommer att sälja 18 miljoner enheter för detta räkenskapsår. Denna optimism grundar sig i "en återhämtning från effekterna av nedstängningen i Shanghai och en betydande förbättring av tillgången på komponenter". Sony är hoppfulla om att de kan öka produktionen och utbudet inför juletid och säger att de jobbar för att ha fler konsoler klara för leverens vid den tidpunkten.

Det är inte första gången Sony har pratat om att öka produktionen i år. Redan i juni berättade Veronica Rogers, Head of Global Sales and Business Operations på SIE, för GamesIndustry.biz (opens in new tab); "vi planerar en betydande upptrappning av PS5-produktionen i år och vi arbetar hårt för att se till att PlayStation 5 finns tillgänglig för alla som vill ha en."

Ända sedan konsolens lansering i november 2020, har Sony och alla som velat köpa en PS5 bromsats av lagerbrist (opens in new tab). Trots dessa brister säljer konsolen fortfarande bra och har nu nått 21,7 miljoner sålda enheter globalt. Det är dock värt att notera att leveransproblemen orsakar problem för Sony, med rapporter (opens in new tab) om att Xbox Series-familjen av konsoler nyligen har börjat sälja bättre än PS5 i Japan, vilket är en ganska stor grej.

Ser ljusare ut

Det är säkert att säga att PS5 har varit svår att köpa på grund av en blandning av hög efterfrågan, komponentbrist, pandemin och scalpers (opens in new tab). Dessa nyheter är åtminstone lovande för dem som fortfarande desperat letar efter en PS5. Det känns dock rimligt att förvänta sig att det kommer att bli en stadig uppbyggnad av tillgänglighet snarare än en plötslig störtflod av konsoler.

Intels VD Pat Gelsinger sade exempelvis i maj 2022 (opens in new tab) att den globala chip- och halvledarkrisen som har påverkat konsoler faktiskt kan hålla i sig ända in i 2024. Gelsinger sade att chipbristen till och med har börjat påverka själva tillverkningsmaskinerna som används för att skapa chippen i första hand.

"Det är en del av anledningen till att vi tror att halvledarbristen nu kommer att fortsätta in i 2024, jämfört med våra tidigare uppskattningar under 2023, eftersom att bristen nu har drabbat själva utrustningen och vissa delar av fabrikerna kommer att bli ännu mer pressade," sade Gelsinger.

Men situationen börjar definitivt se bättre ut. Vid sidan av dessa nyheter från Sony meddelade Valve precis (opens in new tab) att de kan öka produktionen av Steam Deck och skicka ut alla reservationer i slutet av 2022, tack vare att problemen i leveranskedjan blivit bättre.

Sammantaget ser saker och ting alltså ljusare ut och förhoppningsvis kommer vi, med Sonys komponenter som verkar komma tillbaka på rätt bana i Shanghai, att börja se fler PS5-lager bli tillgängliga för dem som vill köpa konsolen och njuta av plattformsexklusiva titlar som God of War: Ragnarok (opens in new tab) och nya funktioner som det nyligen tillagda 1440p-stödet (opens in new tab).