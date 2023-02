Sonos One SL Stereo Set | 4 598:- 4 099:- hos Tink (Öppnas i ny flik)

Spara 499 kronor: Under Smart Home Days hos Tink kan du klicka hem två stycken Sonos One SL Wifi-högtalare till ett riktigt lågt pris. Du får hela 11% rabatt på de smarta högtalarna som finns i både vitt och svart.