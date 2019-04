"Skyrim Grandma" Shirley Curry blir en NPC i The Elder Scrolls 6

En av YouTubes mest älskvärda innehållsskapare gör debut i nästa Elder Scrolls-spel.

Shirley Curry, som kallas för Skyrim Grandma av sina fans, är en 82 år gammal spelentusiast och ett dedikerat Skyrim-fan. Hon har en populär YouTube-kanal som samlat på sig över en halv miljon prenumeranter, som följer hennes gameplay videor av Elder Scrolls.

Curry gick ut på Twitter förra veckan för att meddela att hon kommer att vara med som "en karaktär i nästa TES-spel" och laddade upp en video i en Elder Scrolls-tröja bredvid en leende Todd Howard (Bethesda-regissören som ansvarar för utvecklingen av Elder Scrolls- och Fallout-serierna).

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Well, since they made the announcement today about me, as a character in the next TES game ...I can show my favorite thing I brought away with me!!! 🥰 pic.twitter.com/lIoEJ3tz83March 29, 2019