Sista minuten-läcka avslöjar allt om Samsung Galaxy Z Flip 4

Vi förväntar oss att Samsung officiellt kommer att tillkännage Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) om bara några timmar i skrivande stund, då företaget kommer att hålla ett stort lanseringsevenemang den 10 augusti klockan 15:00 svensk tid (opens in new tab).

Men innan dess har nästan allt om Z Flip 4 till synes läckt ut – inklusive en video av en dummy-enhet.

Den här videon – tillsammans med några tillhörande bilder – delades av SlashLeaks och visar både svarta och vita modeller av mobilen. Du kan se en kamera med dubbla linser bredvid den lilla ytterskärmen, ett tvådelat färgschema för den vita modellen, en metallram och en ganska stor vikbar huvudskärm.

Eftersom dessa är dummy-enheter är de inte funktionella mobiler, trots att de ser ut att ha en klocka och andra detaljer på ytterskärmen, vilket skulle förklara varför datumet som visas på dem inte är ett riktigt 2022-datum.

Eftersom det här inte är själva mobilen rekommenderar vi också att du tar denna läcka med en nypa salt, men dummy-enheter skapas ofta baserat på korrekt information om en mobil och så här nära lanseringen finns det en god chans att dessa detaljer kan vara korrekta. Mobilen som visas upp i denna läcka stämmer åtminstone överens med det vi sett i tidigare läckor av Samsung Galaxy Z Flip 4.

Image 1 of 2 (Image credit: Leakspinner / SlashLeaks ) Image 1 of 2 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt ) Image 1 of 2

Detta är dock inte den enda nya läckan av Samsung Galaxy Z Flip 4 som har dykt upp. Mobilen har också blivit utförligt detaljerad av Roland Quandt – en läcka med bra historik – som skrivit för WinFuture (opens in new tab).

Enligt Quandt – som också delade några bilder som matchar den läckta videon – har Z Flip 4 en vikbar AMOLED-skärm på 6,7 tum med en upplösning på 1080 x 2640. Den här skärmen sägs ha 425 pixlar per tum, en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och skyddas av Gorilla Glass Victus Plus.

Den sekundära skärmen är tydligen på 1,9 tum, med en upplösning på 260 x 512 och 302 pixlar per tum, och Z Flip 4 ska ha ett kraftfullt Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, 8 GB RAM, upp till 512 GB lagringsutrymme och ett batteri på 3 700 mAh med 25W laddning.

Kamerauppsättningen ska tydligen bestå av en vidvinkelskamera på 12 MP och f/1.8, en ultravidvinkelskamera på 12 MP och f/2.2 samt en selfiekamera på 10 MP och f/2.4. Mobilen ska tydligen också vara IPX8-certifierad (vilket betyder att den är vattentålig men inte dammtålig).

Föga överraskande nämns också 5G och måtten kommer tydligen att ligga på 84,9 x 71,9 x 17,1 mm när den är stängd eller 165,2 x 71,9 x 6,9 mm när den är öppen. På tal om designen hävdar Quandt att ramarna har krympts, gångjärnet har reviderats för att göra mobilen mer kompakt och robust, och tuff Armour Aluminium används för ramen.

Mobilen kommer tydligen också att säljas i fyra färger, tillsammans med en Bespoke Edition som erbjuder mer än 70 färgkombinationer. Förbeställningar ska gå live den 26 augusti och priserna sägs börja vid 1 099 euro för modellen med 128 GB lagring, stiga till 1 159 euro för modellen med 256 GB lagring och toppas vid 1 279 euro för modellen med 512 GB lagring. Priserna för den svenska marknaden är ännu ej klara.

En liten uppgradering och en liten prisökning

Vi har inte brytt oss om priskonverteringar ovan eftersom de sannolikt inte är särskilt exakta, men som referens låg startpriset för Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) på 1 049 euro. Alltså 50 euro mindre och för samma mängd lagring.

Det är värt att notera att vi har sett några olika prisläckor och de är inte alla helt överens, men de senaste läckorna tyder alla på en liten ökning jämfört med startpriset för Z Flip 3.

Så vad har Samsung gjort för att motivera det högre priset? Rykten tyder på att det blir ett starkare chipset i år, men det är ju nästan väntat. Utöver det ser det ut som att batteriet kommer att bli större och Quandt hävdar att Z Flip 4 kommer att erbjuda "betydligt längre batteritid" än sin föregångare.

Det låter som att laddningen också blir snabbare och att designen har finslipats, medan huvudkameran uppenbarligen har en ny sensor som kan ta in mer ljus.

Så det verkar bli några justeringar och förbättringar genomgående om denna information är korrekt, men det låter inte som att Samsung Galaxy Z Flip 4 kommer att bli en enorm uppgradering. För Samsungs bästa vikbara mobil (opens in new tab) kan du behöva titta på Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) istället, som vi förväntar oss kommer att dyka upp samtidigt.