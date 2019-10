Singles Day 2019: Alla de bästa fynden och erbjudandena

Singles Day (eller Guanggun Jie) bör inte förväxlas med Singles Appreciation Day, fick sin blygsamma start i Kina för att fira stoltheten med att vara singel, ungefär som en motreaktion på Alla Hjärtans Dag. Det började under 1993 på Nanjing University och spred sig snabbt till andra universitet under de följande åren.

Den 11 november valdes ut som datumet att fira dagen, då siffran ett bäst representerar någon som kör solo. Under dagen anordnas fester där singlar kan mingla och på senare tid har det dessutom blivit en stor shoppingdag i Kina, med konglomeratet Alibaba i spetsen.

Nu för tiden firas dock inte Singles Day enbart i Kina. Alibaba är verksamt över hela världen och Singles Day-rean har sedan sin start spridit sig till Sydostasien och krupit allt längre söderut, nedanför ekvatorn till Australien och Nya Zeeland. Idag firas till och med dagen i Europa och alla (oavsett relationsstatus) i Sverige har några riktigt bra erbjudanden att se fram emot.

Dagen har blivit en av världens största shoppingdagar och ligger uppe i toppen tillsammans med giganter som Black Friday och Cyber Monday. Under 2017 satte till exempel Alibaba världsrekordet för flest betalningstransaktioner gjorda någonsin under den inofficiella högtiden. Det sydostasiatiska e-handelsföretaget Lazada drog in hela 123 miljoner dollar bara på försäljningar under Singles Day och vi förväntar oss att dagen bara kommer att växa och bli allt större.

Du kan förvänta dig fina erbjudanden på allt från TV-apparater, mobiler, datorer, diskmaskiner, hörlurar, högtalare och andra smarta prylar för hemmet. I Sverige brukar återförsäljare som Elgiganten och CDON brukar satsa stort på Single's Day varje år. Om du planerar att shoppa lite under Single's Day (oavsett om du är singel eller inte), bör du hålla koll här på TechRadar. I den här hubartikeln kommer vi nämligen att samla de allra bästa erbjudandena åt dig från alla kategorier, så du slipper leta runt i djungeln av erbjudanden själv.

Singles Day, Black Friday eller Cyber Monday?

Men Black Friday och Cyber Monday då? Det är värt att notera att de tre enorma shoppingdagarna följer ganska tätt efter varandra, då Black Friday äger rum den 29 november i år och följs upp av Cyber Monday direkt efteråt den 2 december. Så om du inte skulle ha tid eller möjlighet att shoppa under Singles Day behöver du inte oroa dig - du kan helt enkelt vänta någon vecka till Black Friday eller Cyber Monday.

Så vad är egentligen skillnaden mellan Singles Day, Black Friday och Cyber Monday? Tja, idag är det inte så stor skillnad mellan de tre shoppingdagarna. Du hittar liknande rabatter och erbjudanden inom samma kategorier och från samma återförsäljare under alla dagar.



Det som skiljer dem åt är egentligen deras ursprung: Singles Day uppkom som en motreaktion på Alla hjärtans dag redan under 1990-talet och datumet 11/11 valdes på grund av symboliken med de fyra ensamma ettorna. Black Friday har funnits ända sedan 1960-talet och drar igång efter Thanksgiving för att markera starten på julhandeln. Cyber Monday tillkom senare som en vidareutveckling av Black Friday och hade ett större fokus på onlineshopping, jämfört med Black Friday som till en början hade att göra framför allt med fysiska butiker.

Om du vill läsa på mer om de olika shoppingdagarna i väntan på att reafesten ska dra igång, kan du kolla in någon av våra artiklar: