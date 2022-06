Samsung Galaxy S23 får förmodligen ingen selfiekamera under skärmen

Ryktena kring Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) börjar ta fart och det senaste som kommit till vår kännedom gäller selfiekameran: det verkar som om Samsung inte kommer att gå över till en kamera under skärmen på framsidan av mobilen riktigt ännu.

Detta kommer från källor (opens in new tab) i försörjningskedjan i Sydkorea (via Wccftech (opens in new tab)) och det betyder att Galaxy S23-mobilerna kommer att ha kvar sina skärmhål från sina föregångare. Vi kan behöva vänta på Galaxy S24 för att få se en förändring för just denna komponent.

Vi har inte fått höra anledningen till varför Samsung valt att vänta med att introducera en selfiekamera under skärmen, men det finns gott om tänkbara orsaker: Samsung kanske inte är nöjda med fotokvaliteten eller så hade det eventuellt pressat upp priset på mobilen för mycket.

Fokus på selfies

Vad som gör det här ryktet något överraskande är att det finns en 4 MP-kamera under inbäddad under skärmen i Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab). Samsung vet alltså hur man tillverkar tekniken och får den att fungera, även om de resulterande bilderna och videorna har relativt låg upplösning.

Det är förmodligen den viktigaste faktorn här. Även om vi inte skulle ta detta som en bekräftelse ännu, känns det vettigt att Samsung inte skulle vilja offra kamerakvalitet bara för att kunna erbjuda en skärm som är helt fri från störande detaljer som skärmhål.

För några dagar sedan fick vi höra (opens in new tab) vi att standardmodellerna S23 och S23 Plus skulle få en upplösning på 12 MP för sina selfiekameror, så det verkar vara förändringar på gång för just denna specifikation – även om Samsung håller fast vid ett konventionellt tillvägagångssätt.

Finslipar tekniken

Vi har fått se mobiler med kamerorna inbyggda under skärmen i flera år nu, inklusive den ovannämnda Galaxy Z Fold 3 och andra mobiler som Xiaomi Mix 4, men teknologin är långt ifrån perfekt.

Även om dessa selfiekameror som är gömda under skärmen fungerar, innebär de tekniska utmaningarna att bildkvaliteten inte är i nivå med en konventionell selfiekamera – en som inte behöver titta genom pixlar för att ta ett foto eller spela in en video.

Det kommer naturligtvis att ske många framsteg med tiden, precis som fallet är med alla andra mobilkomponenter. Men om Samsung faktiskt bestämmer sig för att vänta med en selfiekamera under skärmen på Galaxy S23, är det ytterligare ett tecken på att fler förbättringar fortfarande måste göras.

Galaxy S23 förväntas lanseras i början av 2023, men andra mobiler som lanseras nästa år kan mycket väl erbjuda tekniken. Enligt rykten kommer det bland annat att dyka upp i den vikbara Google Pixel-mobilen (opens in new tab), som förväntas dyka upp i år eller nästa år.