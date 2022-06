Selfiekameran på Samsung Galaxy S23 kan få en viktig videouppgradering

Trots att det är många månader kvar tills det är dags för lanseringen av Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), har de första läckorna kring mobilen dykt upp och en av de första stora tyder på att selfiekameran kommer att få en uppgradering.

Detta kommer från Samsungs nyhetssajt GalaxyClub. Samsung kommer tydligen att förbättra upplösningen på den främre kameran till 12 MP, vilket markerar den första förbättringen i upplösning sedan 2019 när Galaxy S10 fick en kamera på 10 MP.

Detta gäller tydligen för standard- och Plus-modellerna i Samsung Galaxy S23-serien - Ultra-modellen har alltid haft en högupplöst selfiekamera.

En förbättring av upplösningen på selfiekameran skulle inte bara betyda att ditt ansikte blir skarpare i bilder - 12 MP hade även underlättat för 4K-videoinspelningar med den främre kameran, så att du kan spela in bättre videor. Många premiummobiler erbjuder redan 4K-selfieinspelningar och nu verkar det alltså som att Samsung följer samma bana.

En kamera på 12 MP är dock ingen garanti på att Samsung kommer att erbjuda stöd för 4K-videor. De har redan några budgetmobiler med högre upplösning på selfiekamerorna, som exempelvis Galaxy A53 med dess kamera på 32 MP, men den erbjuder inte alternativet för högupplösta videor i programvaran.

Vi får helt enkelt vänta och se vad Samsung väljer att göra och om vi överhuvudtaget kommer att få se den här uppgraderingen, men vi håller tummarna.

Långt ifrån bäst

Även om Samsung Galaxy S23 får en selfiekamera på 12 MP, kommer den inte direkt att bli en mästare på selfies, eftersom det numera finns massor av mobiler som fokuserar på selfies som en viktig säljpunkt.

Ett sådant exempel är Vivo V23, som har en selfiekamera på 44 MP på framsidan samtidigt som den erbjuder en sekundär djupsensor för att ta snygga bilder. En annan mobil (dock endast tillgänglig i Kina) är Moto Edge X30 - den hade en selfiekamera på 60 MP och i vissa modeller av mobilen placerades linsen under skärmen.

Med tanke på hur populära appar för sociala medier är, som exempelvis TikTok och Instagram, använder många selfiekamerorna på sina mobiler mer än de bakre, och därför känns det vettigt för företag att fokusera på den här funktionen för den typen av användare.

En selfiekamera på 12 MP i en Samsung-mobil kommer alltså inte bjuda på någon banbrytande teknologi. Men med tanke på att det är deras Galaxy A-serie som är inriktad på en yngre målgrupp, som spenderar mer tid på sociala medier, behöver nästa enhet i S-serien från företaget inte ta några jättekliv vad gäller selfiekapacitet - den behöver bara hålla sig i linje med resten av de bästa mobilerna på marknaden.