Så här spelar du Stray i multiplayer med delad skärm

En ny splitscreen multiplayer-mod för det nyligen släppta äventyrsspelet Stray låter dig spela tillsammans med en kattkompis.

Efter att ha tagit reda på hur man byter ut (opens in new tab) Strays tysta huvudperson mot sina egna husdjur, har moddare hittat ytterligare ett sätt att lägga till ännu fler katter till spelet. Moddaren KangieDanie har släppt en splitscreen-mod (opens in new tab) för plattformsspelet, som låter dig och dina kompisar spela samtidigt som en varsin katt.

Eftersom det är en modd fungerar den bara på PC, så om du spelar Stray på PS5 (opens in new tab) eller PS4 (opens in new tab) kommer du tyvärr inte att kunna spela med en kattkompis. Men konsolspelare kan ju å andra sidan spela Stray gratis (opens in new tab), så det är ju ett plus för dem.

Modden stöder för närvarande bara lokal co-op, men enligt KangieDanie (opens in new tab) funderar en annan moddare på att skapa en online co-op mod längre fram.

Hela gänget samlat

(Image credit: Nexus Mods / norskpl)

Det går att spela med samma tangentbord eller genom att koppla in en annan handkontroller för att utforska stadens gator sida vid sida. Hur många co-op-spelare som kan läggas till med modden är dock inte klart och inte ens KangieDanie är säker, eftersom de fick slut på kontrollers att testa med. Aktuella skärmdumpar visar upp till tre spelare i spelet tillsammans.

Modden är fortfarande i tidig utveckling och KangieDanie har lyft fram en hel del buggar du kan förvänta dig att stöta på. För tillfället är det bara spelare 1 som kan se spelets HUD, det kan krascha under level-övergångar och en del visuella fel är synliga när du spelar. Allt detta är vanligt för nya moddar.

Att spela i co-op ser faktiskt ganska enkelt ut. När modden är installerad, går du till huvudmenyn och trycker på F9 på ditt tangentbord för att lägga till en sekundär spelare. Det är för närvarande oklart om du kan ta bort spelare efter att ha lagt till dem.

För att installera modden måste du ladda ned dess huvudfil och tillhörande konfiguration för delad skärm, såväl som Unreal Engine Mod Loader. Följ dessa instruktioner som anges i moddens beskrivning för att komma igång: