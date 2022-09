Så här kollar du på Apple Far Out: tid, stream och allt vi förväntar oss från september-lanseringen

Apple Far Out äger rum den 7 september

I skrivande stund är Apples nästa stora event bara några timmar bort, för onsdagen den 7 september bjuder företaget in till "Far Out" - ett event där vi räknar med att serveras både iPhone 14-serien (opens in new tab), Apple Watch 8 (opens in new tab), och förmodligen ett par andra produkter.

Ett gäng nya enheter är på väg, utöver nya mjukvaruuppdateringar, så Tim Cook kommer få det stressigt uppe på scen om han även ska hinna klämma in lite skryt om vad Apple pysslade med förra året, inte minst om hur Apple relaterar till aktuella ämnen som miljö och klimat. Det hela kommer att ta ungefär en och en halv timme (om Apple håller sig till traditionerna), så här gäller det att hänga med i varje dyrbar sekund, för tidtabellen är snäv.

Du har förmodligen många frågor; Hur ser jag på Apples Far Out-evenemang och när börjar det? Exakt vilka produkter kommer att dyka upp? Vilka modeller kommer att dyka upp?

Allt från mobiler till wearables kommer att presenteras och det ser ut att bli en fantastisk show, så läs vidare för mer information om innehållet i Apples Far Out-evenemang.

När är Apples Far Out-evenemang?

Apples Far Out-evenemang drar igång klockan 19:00, onsdagen den 7 september, svensk tid.

Som tur är passar detta oss bra då vi befinner oss mitt i Europa, både efter jobbet och långt innan vi hittar kryper ned till sängs på kvällen.

Eventet kommer troligen att pågå mellan en och två timmar (med tanke på att vi förväntar oss att få se upp till åtta nya enheter, räknar vi med att det kan handla om cirka två timmar totalt.)

Så fixa något gott att äta och dricka, och njut av allt företaget har att bjuda på. Och ägna kanske en tanke till alla stackare i Australien, som blir tvungna att läsa om nyheterna dagen efter eller sitta upp långt efter midnatt för att kunna följa Apple-lanseringen.

Uppföljaren till iPhone 13 är precis runt hörnet. (Image credit: TechRadar)

Så ser du Apples Far Out-evenemang i september

Apple-evenemang är enkla att följa online, och Apples Far Out-evenemang är inget undantag. Det enklaste sättet att följa presentationen från Cupertino är via YouTube, där Apple har en egen kanal och stream som de använder för att sända eventet.

Som tur är är YouTube-streamen (opens in new tab) för Far Out-evenemanget redan uppe, så du kan klicka in där och ställa ett alarm om du vill vara säker på att du inte missa Apple-presentationen.

Vi har även klistrat in YouTube-streamen här på den här sidan, så om du vill kan du stanna här och se Tim Cook och resten av gänget presentera den nya iPhone 14 live med oss.

Det kommer även att vara möjligt att se eventet från Apples egna hemsida (opens in new tab), som redan har förberett allt inför den stora dagen, eller via Apple TV-appen – som i skrivande stund inte har en stream igång ännu – eller i Apple Developer-appen (opens in new tab), för alla som faller under den nischen.

Till skillnad från tidigare behöver du inte använda en Apple-enhet med en Safari-webbläsare för att kunna titta på Apple-evenemanget, det är öppet för alla.

Detta förväntar vi oss att se under Apples Far Out-lansering

Vi förväntar oss att få se ett helt gäng produkter presenteras under Apples Far Out-event, men iPhone 14-serien kommer givetvis att stjäla flest rubriker. Utöver basmodellen iPhone 14 talas det om att serien kommer att innehålla en iPhone 14 Pro, en iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) och – en helt ny modell 2022 – iPhone 14 Max (opens in new tab) (möjligen iPhone 14 Plus.)

Den sistnämnda modellen sägs i praktiken vara en normal iPhone 14, fast med en större skärm på 6,7 tum och det antas att denna kommer att ersätta en iPhone 14 mini.

Majoriteten av uppgraderingarna sägs finnas i Pro-modellerna. Bland annat ryktas det om en ny huvudkamera på 48 MP, skärmhål istället för flärpar, en förbättrad ultravidvinkelskamera samt en ny och bättre processor. Det kan också vara så att alla, eller åtminstone de flesta, iPhone 14-modeller får ett större batteri än sina föregångare.



Vi förväntar oss också att Apple Watch 8 (opens in new tab) dyker upp, för att inte tala om Apple Watch SE 2 (opens in new tab) och Apple Watch Pro (opens in new tab). De läckor vi har fått ta del av nyligen vittnar om att SE 2 kommer att få en ny processor, men inte mycket annat, medan Apple Watch 8 möjligen har en rad nya funktioner, varav den mest intressanta kommer att vara en kroppstemperatursensor.

Apple Watch 7 kommer snart att ersättas av en nyare modell. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch Pro kommer sannolikt att ha samma funktioner som Apple Watch 8, men kommer enligt uppgift också ha en större skärm och batteri, samt att vara mer hållbar. Klockfodralet ska bland annat vara av titan. Priset förväntas bli därefter och eftersom klockan dessutom kommer att vara ganska stor så kan vi tänka oss att detta inte kommer att bli den populäraste modellen.

Men listan på nya produkter från företaget kommer inte att sluta där, om alla rykten visar sig stämma. Enligt vissa källor kommer Apple även att presentera AirPods Pro 2, med förbättrad aktiv brusreducering och eventuellt stöd för högupplöst ljud, men själva designen ska inte skilja sig nämnvärt från sin föregångare AirPods Pro (opens in new tab).

Det är inte omöjligt att andra produkter och modeller kommer att tillkännages, som HomePod 2 (opens in new tab) och AirPods 4 (opens in new tab), men än så länge verkar det ganska osannolikt. Om det fanns något nytt att vänta sig i HomePod-sortimentet hade det förmodligen varit en ny HomePod mini, eftersom denna generellt är mer populär.

Bortsett från hårdvara kommer vi troligen också att få en smygtitt på den slutliga versionen av iOS 16 (opens in new tab) (med stöd för en så kallad always-on-skärm (opens in new tab), som kommer att finnas tillgänglig bland iPhone 14 Pro-modellerna) – samtidigt som det redan är bekräftat att iPadOS 16 (opens in new tab) inte kommer att lanseras förrän lite senare (opens in new tab) under året.

Detta dyker förmodligen inte upp under Apples Far Out-lansering

(Image credit: Future)

Även om det finns ett helt gäng produkter som ser ut att dyka upp under Apples Far Out-evenemang, finns det också ett antal högprofilerade enheter som vi inte förväntar oss att dyka upp.

Den stora bomben här är förstås att vi inte ser ut att få några nya iPad-modeller, trots att en ny iPad Pro (2022) (opens in new tab) och en ny iPad (2022) (opens in new tab) ska vara på gång.

Anledningen till att vi tror att Apple kommer att skippa surfplattor är att rykten just nu tror att iPad-sortimentet kommer att utökas vid ett separat event i oktober. Det känns vettigt, eftersom onsdagens lansering redan verkar fylld till bredden med produkter. En sak är dock säker: Apple kommer att ha mycket att göra under de kommande veckorna.

Ovannämnda iPad-modeller kommer troligen att presenteras samtidigt som en ny Mac mini (opens in new tab), en ny Mac Pro (opens in new tab) och en ny MacBook Pro, om man väljer att lita på vad Mark Gurman säger – en journalist och läcka som tenderar att ha en mycket bra träffrekvens när det kommer till Apple-produkter.

Vi kommer förmodligen inte heller att få se ankomsten av Apples VR (opens in new tab)-glasögon (eventuellt AR-glasögon) i år, även om det har pratats mycket om att de är på väg under en längre tid - 2023 verkar mycket mer troligt, men man vet aldrig med Apple. "One more thing" har trots allt blivit en inarbetad rutin vid det här laget. Företaget gillar att överraska.

Andra produkter, som nästa iPad mini (opens in new tab)-modell och iPhone SE 4 (opens in new tab), kommer troligen inte heller förrän 2023, eller eventuellt ännu senare, i fallet med SE 4.