iPhone 14 Pro-läcka visar hur always-on-skärmen kommer att se ut

Baserat på kod som hittats i iOS 16 och tips från kända källor, förväntas det allmänt att iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max kommer att få en always-on-skärmfunktion (opens in new tab) – och nu har vi lite mer information om hur det fungerar kommer att se ut och fungera.

Denna insiderinformation har erhållits av MacRumors (opens in new tab) och täcker olika aspekter av den nya funktionen. Widgetar kommer att synas på låsskärmen när always-on-läget är aktiverat, och kommer att tonas in och ut på ett diskret sätt för att förhindra inbränningar i skärmen.

Med bakgrundsbilder på låsskärmen som har en Depth Effect kommer effekten att tas bort och mörkas ned i always-on-läget. Förgrunden kommer att vara nedtonad, med några detaljer som kan anpassas av användaren.

Aviseringar och mer

Det verkar som om inställningar som bakgrundsbild, färger, typsnitt och widgets kommer att hållas konsekventa mellan always-on-låsskärmen och den fullt upplysta låsskärmen, så du kommer inte att kunna ställa in olika alternativ för de två olika skärmlägena.

Aviseringar kommer att visas på always-on-skärmen, enligt den nya informationen, och kommer att rulla in från botten när de dyker upp. En aviseringsräknare kan finnas längst ned på skärmen och det låter som om olika delar av gränssnittet för aviseringar kan anpassas av användaren.

Dessutom kommer statusfältet att omarrangeras för att utnyttja det extra utrymmet som skapas av den pillerformade utskärningen (opens in new tab), en annan exklusiv grej för Pro-modellerna. Vi kommer att få reda på allt detta med säkerhet under Apples lansering av sina nya mobiler på onsdagen den 7 september.

Pro-modellerna skiljer sig åt

Always-on-skärmen är bara en av flera uppgraderingar som ryktas bli exklusiva för Pro- och Pro Max-modellerna av iPhone 14 – och Apple har helt klart tagit ett beslut att dela upp sin serie av nya iPhones i två distinkta nivåer.

Om man ska tro läckorna fram till denna punkt kommer Pro- och Pro Max-modellerna att få en helt ny A16 Bionic-processor (opens in new tab), medan standardmodellerna iPhone 14 och iPhone 14 Max håller sig till A15 Bionic-chippen som driver den nuvarande iPhone 13-serien . Det är ett tillvägagångssätt som Apple ryktas hålla fast vid även under kommande år (opens in new tab).

Det har också pratats om att Pro-modellerna också kommer att ha överlägsen skärmteknik (opens in new tab). Lägg till alla de vanliga fördelarna du får från Pro-modellerna, inklusive ett förbättrat kamerasystem jämfört med de mer prisvärda versionerna av iPhone, så ser det ut som om det kommer att bli ett stort hopp upp till Pro-nivån.

Det är kanske för att få fler människor att köpa dyrare iPhones, men det gör att iPhone 14 känns som en mindre betydande uppgradering jämfört med vad vi redan har. Tiden får utvisa om det är en strategi som kommer att löna sig för Apple eller inte.