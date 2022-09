Rykten kring en Nintendo Switch Pro blir aktuella igen tack vare ett mail från Nvidia

Nvidia Switch Pro (Öppnas i ny flik)-ryktena har plötsligt blivit aktuella igen efter att en Nvidia-anställd verkar ha bekräftat att processorn som påstås utgöra hjärtat av den handhållna konsolen faktiskt existerar.

Vi har inte hört något officiellt om ett tillkännagivande av en Nintendo Switch Pro, men en e-postläcka som kommer från Nvidia som nyligen publicerades på /r/GamingLeaksandRumours (Öppnas i ny flik) (Reddit) verkar nästan bekräfta att Tegra239 (ett SoC – systemchip) är på väg.

Det har gått rykten om ett kommande Tegra239-chip sedan förra året. Twitter-läckan kopite7kimi (Öppnas i ny flik) var den första att hävda processorns existens i juni 2021, som påstod att nästa generations Nintendo Switch (Öppnas i ny flik) skulle använda ett "skräddarsytt" Tegra234-chip.

Detta stämde väl överens med information som upptäcktes i Nvidia-läckan (Öppnas i ny flik) som dök upp i mars i år, som hänvisade till "NVN2" (förmodligen en uppföljare till Switch-grafik-API:n NVN) och som specifikt nämnde T239-chippet.

Hur stor blir uppgraderingen?

(Image credit: Nintendo)

Det råder ingen tvekan om att Tegra X1-chippet i de nuvarande Nintendo Switch-modellerna närmar sig en nästan uråldrig ålder och det är svårt att föreställa sig att det inte kommer att få svårt att köra stora spel som Xenoblade Chronicles 3 (Öppnas i ny flik) och The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Öppnas i ny flik).

Reddit-användare som kommenterade läckan var i stort sett överens om att Tegra239 skulle ha en prestanda jämförbar med processorn i PS4. Det låter kanske inte så enormt imponerande, men det är inte alls så illa med tanke på att det här är en handhållen konsol. Det blir också lite enklare för utvecklare, som kommer att ha ett enklare jobb med att anpassa spel mellan konsolerna om Switch Pro inte sticker ut så extremt.

Även om det kan vara svårt att förutsäga Nintendos strategier baserat på hårdvara, kan ovanstående indikera att Switch Pro är en uppgradering till den nuvarande generationen, snarare än en helt ny konsol. Lite på samma sätt som Sony har gjort med PS4 Pro (Öppnas i ny flik) och Microsoft med Xbox One X. Det kan vara ett smart drag och passar bra med de uttalanden som Nintendos VD Shuntaro Furukawa gjorde tidigare i år, där han nämnde att Switch-konsolen just nu befinner sig mitt i sin livscykel (Öppnas i ny flik).



En potentiell Switch Pro kommer förmodligen att ha problem med att köra innehåll i 4K, men den kan fortfarande ha några knep på insidan som kan vara till hjälp för prestandan. NVN2-läckan vi nämnde tidigare innehöll exempelvis referenser till Nvidias DLSS-teknologi, som uppskalar bilder och förbättrar prestandan med hjälp av maskininlärning.

Vid det här laget börjar vi känna oss ganska optimistiska om Nintendo Switch Pros existens. Nintendo kommer att behöva mycket bättre hårdvara i framtiden, när uppföljarna till Zelda- och Metroid Prime (Öppnas i ny flik)-serierna kommer ut. Det bör också nämnas att en Switch Pro eventuellt kan lanseras tillsammans med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, på samma sätt som The Legend of Zelda: Twilight Princess lanserades med Wii och The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Öppnas i ny flik) med Switch.