Riktiga bilder på Galaxy Z Fold 4 och Galaxy Z Flip 4 har läckt ut online

Vi har fått se en mängd läckor av Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) under de senaste månaderna, inför deras officiella lansering den 10 augusti, men nu har vi fått se något riktigt spännande - nämligen läckta bilder av de vikbara mobilerna.

Dessa bilder publicerades av @noh_tech (opens in new tab) på Twitter (opens in new tab) (via 9to5Google (opens in new tab)) och ger oss en närmare titt på dessa två Samsung-mobiler, från en mängd olika vinklar, i vad som verkar vara en blågrå färg.

Eftersom vi redan har fått så mycket information (opens in new tab) om dessa vikbara mobiler, visar dessa bilder oss inte jättemycket som är nytt. Det är dock intressant att se riktiga bilder av mobilerna innan de äntligen presenteras officiellt på onsdag den 10 augusti.

D’ailleurs le voici en vrai 👀 #zfold4 #samsung https://t.co/AYXVgACTrE pic.twitter.com/zs8xWYYcaCAugust 6, 2022 See more

Mindre justeringar

Det går att se några mindre designjusteringar på bilderna, vilket gör att dessa mobiler skiljer sig något från sina föregångare. Precis som det har gått rykten (opens in new tab) om ser vecken på skärmen mindre ut den här gången, vilket är trevliga nyheter.

Samtidigt ser det ut som om Galaxy Z Fold 4 kommer att få ett mindre yttre gångjärnsområde jämfört med Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) – ytterligare ett tecken på att tillverkarna blir allt bättre på att tillverka de komplexa komponenterna som ingår i dessa mobiler.

Det stora Samsung Unpacked-evenemanget (opens in new tab) som äger rum om några dagar handlar inte bara om vikbara mobiler, då vi med stor sannolikhet även kommer att få se några smartklockor och trådlösa öronproppar också. Lanseringen kommer att äga rum den 10 augusti och drar klockan 15:00 svensk tid.

Vad vi tror vi vet hittills

Som vi nämnde tidigare har vi redan fått se en stor mängd läckor kring dessa mobiler. Om dessa läckor är korrekta kommer Samsung inte att ha mycket att överraska oss med på onsdag när nästa Unpacked-evenemang drar igång.

Det verkar som om (opens in new tab) Galaxy Z Fold 4 kommer att få en huvudskärm på 7,6 tum, vilket är samma storlek som dess föregångare. Det har också pratats om en optisk zoomuppgradering för den bakre kameramodulen (opens in new tab), medan mobilen sannolikt kommer att drivas av ett Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset och kan komma med så mycket som 1 TB lagringsutrymme (opens in new tab).

När det gäller Galaxy Z Flip 4 förväntas mobilen vara något tjockare än den vikbara mobil den ersätter, även om skärmen tydligen behåller samma storlek (opens in new tab) på 6,7 tum. Gångjärnet sägs vara mindre klumpig (opens in new tab) den här gången, medan rykten hävdar att bättre batteritid kan vara en av de stora förbättringarna (opens in new tab).

Vi är ännu inte säkra på priset på dessa mobiler, men vi räknar inte med att de kommer att vara särskilt prisvärda. Nyligen fick vi också höra att de kanske kommer att skippa Z-delen av namnen (opens in new tab) i år, vilket åtminstone skulle göra dem enklare att skriva och prata om.