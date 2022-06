Samsung Galaxy Z Fold 4 låter mer och mer som en iPad Pro-konkurrent

För varje ny Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)-läcka som dyker upp låter den mindre som en mobil och mer som en surfplatta - och nu har ytterligare en läcka dykt upp som får det att verka så.

Enligt SamMobile (opens in new tab) planerar Samsung att släppa en version av surfplattan med 1 TB lagringsutrymme. Det är inte helt klart var sajten fick denna information, men det är dubbelt så mycket lagring som Galaxy Z Fold 3 har (opens in new tab).

Om den får så pass mycket lagringsutrymme, hade den verkligen blivit användbar för professionella företagsanvändare - du kan lagra och redigera enorma mängder videofiler, foton och spel.

Det här är saker du vanligtvis gör på en surfplatta eller annan enhet med en stor skärm - det är förmodligen väldigt få användare som skulle behöva en mobil med 1 TB utrymme.

Faktum är att de flesta enheter som finns tillgängliga med 1 TB lagringsutrymme idag är surfplattor, som iPad Pro. Den låter dig lagra massor av filer för när du är ute på språng och kan också ha massor av appar nedladdade. På det här sättet kan Galaxy Z Fold 4 alltså vara ett alternativ till iPads - och eftersom den sannolikt också kommer att vara riktigt kraftfull, troligen med ett toppchipset som Snapdragon 8 Gen 1, kommer den att vara i samma liga som iPads på Pro-nivå.

Tyvärr är det också troligt att en Samsung Galaxy Z Fold 4 med 1 TB lagring skulle vara väldigt dyr – vilket ger den ytterligare en parallell till iPad Pros.

Liknar en surfplatta på många sätt

Det finns även några andra aspekter av Galaxy Z Fold 4, förutom de vi nämnt i den här artikeln, som får den att låta som en surfplatta i mini-format.

För det första kommer den tydligen att vara kompatibel med Samsungs S Pen-stylus och kan till och med få en dedikerad plats för den.

Den sägs också få en eller till och med två kameror under skärmen, vilket skulle säkerställa att förhållandet mellan skärm och kropp för enheten är större, vilket ger dig en bättre tittarupplevelse.

Självklart är skärmstorleken också en viktig faktor i den surfplatteliknande designen - enligt läckor kommer huvudskärmen (när mobilen är öppnad) att vara 7,6 tum i diameter. Det är bara något mindre än iPad mini (2021) (opens in new tab) och mycket större än någon vanlig mobil på marknaden just nu.

Som en vikbar mobil kommer Samsung Galaxy Z Fold 4 definitivt att vara en mobil för alla ändamål - men det låter alltså som att den också kan få några populära surfplattefunktioner.

Detta kan göra den till ett frestande köp för dem som vill ha en mobil som också fungerar som en surfplatta och inte vill behöva använda sig av två separata enheter. Men vi blir helt enkelt tvungna att vänta och se vad enheten faktiskt har att bjuda på när den lanseras runt augusti.