PlayStation Plus kan snart lägga till en briljant funktion till sina spel

Sony kan lägga till en ny funktion till retrospel i PlayStation Plus.

Sony har avslöjat att de kan ge helt nytt liv till gamla spel genom att retroaktivt lägga till prestationer i spel på PlayStation Plus. PSP-klassikern Super Stardust Portable har bland annat fått troféer tillagda via prenumerationstjänsten och förhoppningsvis är detta det första av många spel att uppdateras.

Även om äldre spel inte har haft några troféer från början, har Sony gått ut och sagt att det inte behöver förbli fallet när ett retrospel görs tillgängligt på PS5 (Öppnas i ny flik). I ett blogginlägg (Öppnas i ny flik) för PlayStation Plus sade Sony att vissa ursprungliga PlayStation- och PSP-titlar kan börja erbjuda troféer och att funktionen är valfri för utvecklare att använda. De listade också spel som Ape Escape, Hot Shots Golf och IQ Intelligent Qube som potentiella retrospel som skulle kunna få denna suveräna uppdatering.

Eftersom detta verkar vara ett beslut som tas av utvecklarna själva, finns det ingen garanti på att vi kommer att få se troféer läggas till i alla våra älskade retrospel. Som Ed Nightingale från Eurogamers påpekade (Öppnas i ny flik) har LocoRoco, ett annat PSP-spel från en liknande förstapartsstudio, fortfarande inget troféstöd.

En stor klassisk katalog

Limbo är ett av många spel i den klassiska katalogen i PlayStation Plus. (Image credit: Playdead)

Även utan troféer finns det många fantastiska spel att njuta av på PlayStation Plus. Premium-prenumeranter får tillgång till hela den klassiska katalogen att njuta av. Denna katalog inkluderar bland annat titlar som Yakuza 3, 4 och 5, Castlevania: Lords of the Shadow och Limbo.

Limbo är en personlig favorit som dessutom har troféer för alla som tycker om att samla belöningar och låsa upp prestationer. Limbo är ett 2D-pusselplattformsspel utvecklat av Playdead och släpptes 2010. I detta mörka och dystra skräckspel har du i uppdrag att navigera i den fasansfulla världen som är befolkad av gigantiska människohungriga spindlar och otäcka djuphavsmonster i ett försök att hitta din syster.

Har du spelat Limbo än? (Image credit: Playdead)

Detta spel var varken banbrytande i sin grafik eller handling, men Playdead förstod att pusslen i Limbo, tillsammans med den unika konststilen, skulle vara det som fick denna lilla pärla att sticka ut. Även om vi inte tror att prestationer är avgörande för spelupplevelsen i stort, skulle det vara en fantastisk funktion för PlayStation Plus att lägga till i sina retrospel. Förhoppningsvis kan det blåsa lite nytt liv i gamla spel som är lika omspelbara som Limbo är.